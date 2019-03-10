تحديد آخر موعد للتقديم على الإجازات المدرسية

الحكومة تطلق 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد

بغداد – فائز جواد

النجف – وسام الرازقي

أعلن معاون محافظ بغداد لشؤون التربية صبار المساري أن الحكومة أطلقت 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد.

وقال المساري، في تصريح امس إنه (لدينا تعيينات وظيفية ضمن قطاع التربية في محافظة بغداد).

مشيراً إلى وجود (13 ألف درجة وظيفية بعد وضع ضوابط معينة لقبـــول المتقدمين على هذه الوظائف).

وأضاف أنه (كان من المؤمل أن يتم الفرز والتخصيص للدرجات الوظيفية قبل شهر من الآن؛ ولكن حصل التأخير بسبب إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المحاضرين على العقود بالتقديم على الوظائف المقررة).

وأكد أن (بغداد تضم نحو 6 آلاف من المحاضرين ضمن قطاع التربية والذين قدموا خدمة كبيرة جداً لمدارس العاصمة وخاصة في أطراف بغداد والتي تعاني كثيراً من نقص كبير في الكوادر التدريسية) مبيناً أنه (من الصعب الزج بجميع المحاضرين ضمن الوظائف الحكومية المتاحة على الملاك الدائم)

وحددت وزارة التربية آخر موعد للتقديم على الاجازات الدراسية لمنتسبيها داخل العراق للعام الدراسي المقبل. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن بتصريح امس ان (الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت 11 من نيسان المقبل كآخر موعد للتقديم على الاجازات الدراسية داخل العراق للعام المقبل ، بعد ان اعدت خطة لمنح المنتسبين الراغبين بالتقديم شهادات، الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، والتي بدأ التقديم لها مع بداية شهر آذار الجاري).

تشكيل لجنة

وافصح عن (تشكيل لجنة في كل مديرية ببغداد والمحافظات للمفاضلة بين المتقدمين حيث تم تحديد الاختصاصات المطلوبة التي من خلالها سيتم دعم العملية التربوية، منوها انه تم التشديد على كتاب عدم ممانعة المديرية التابع لها المنتسب في الوزارة حيث انه سيتم اعتماده في اداء الامتحان التنافسي). ولفت حسن الى (الالتزام بالاختصاص الذي تم تحديده وفقا للخطة التي اعدت مسبقا، مبينا انه سيتم تدقيق ومطابقة العنوان الوظيفي مع الاختصاص، فيما ستتولى مديرية الاجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية بديوان الوزارة مهمة الاشراف والمتابعة الفنية على المديريات العامة كافة، منوها انه من المؤمل قريبا تشكيل لجان من الاجازات الدراسية بديوان الوزارة لمتابعة آلية منح الاجازة الدراسية). وبين ان (المديرية العامة للعلاقات الثقافية ستتولى منح منتسبي المديريات العامة للتربية في محافظات: نينوى وصلاح الدين والانبار وكركوك الاجازات الدراسية).

واشار الى ان (وزارة التربية نسقت مع السفارة الكورية لتقديم منحة لمنتسبي التربية لنيل شهادة الماجستير بمجال القيادة العالمية للتعليم، مؤكدا تحمل الجهات الكورية نفقات الدراسة كاملة)، موضحا ان (الوزارة حددت الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين للمنحة الكورية، بان لا تقل خبرته عن عامين ويجيد اللغة الانكليزية كتابة وتحدثا، وان لا يتجاوز عمر المتقدم عن 40 عاما، لافتا الى انه سيتم ترشيح مرشحين اثنين عن الوزارة ومرشح واحد عن كل مديرية عامة).

اجرت المديرية العامة لتربية محافظة النجف اختبارا لمئتين من الدارسين لمحو الامية في محافظة النجف، وقام مدير قسم محو الامية احمد الموسوي بزيارة مركز اكاديمية شرطة المحافظة حيث اطلع على سير الامتحانات النصفية للمرحلة التكميلة.

زيارة مركز

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشرف المتابع عبد الكريم البديري اجرى زيارة للمركز مطلعاً على تشكيل الدورات المكثفة بمدة اربعة ?اشهر متوزعة على مرحلتي الاساس والتكميل بواقع شهرين لكل مرحلة من الدراسة. يذكر ان المواد ?الدراسية التي تم فيها الاختبار هي القراءة والحساب والثقافة العامة عن طريق الامتحان التحريري.