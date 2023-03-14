التعاقد مع شركة أجنبية لدعم مصابي السرطان وأمراض الدم والتصلّب

الحكومة تصادق على توطين الصناعة الدوائية للنهوض بالواقع الصحي

بغداد – ابتهال العربي

صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على التوصيات النهائية الخاصة بتوطين الصناعة الدوائية، خلال الاجتماع الثاني لرابطة منتجي الادوية في العراق.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وجّه بتنفيذ التوصيات النهائية المتعلقة بتوطين الدواء)، مشيراً الى (اهمية زيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق والنهوض بالواقع الصحي، والحد من استيراد الادوية لدعم الجانب الاقتصادي)، واضاف ان (العراق يستورد 90 بالمئة من الحاجة الدوائية، بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار سنوياً).

مبيناً ان (الصناعة الوطنية للادوية والقطاعات الاخرى من اولويات البرنامج الحكومي الاقتصادي)، ولفت الى ان (الصناعة الدوائية كفيلة بتوفير فرص عمل جديدة نحن بحاجتها، حاثاً المنتجين في القطاعين الحكومي والخاص بإستثمار المرحلة الجديدة)، واكد السوداني ان (الحكومة تقدم دعمها بتسهيل الاجراءات من جانب و منح القروض من جانب اخر). وبحث وزير الصحة، صالح الحسناوي، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، تطوير المستشفيات وانشاء المراكز الصحية في المحافظة. واوضح البيان ان (الجانبين بحثا التعاون والتنسيق المشترك لتطوير القطاع الصحي و المستشفيات وانشاء المراكز الصحية في المحافظة، ودعم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتوفير الادوية والعلاجات في المؤسسات الصحية، وتطوير المراكز التخصصية ورفدها بالاجهزة الحديثة لتحسين الخدمات لأهالي كربلاء).

قطاع صحي

على صعيد متصل، وقّع الحسناوي مذكرة تفاهم مع شركة اف هوفمان لا روش السويسرية، لتطوير الرعاية الصحية. وذكر بيان امس ان (الحسناوي شدد على ضرورة تطوير القطاع الصحي العراقي والاهتمام بالملاكات الطبية، خلال حفل التوقيع بحضور مدير الشركة في العراق ايمن حاج ابراهيم، والمسؤول عن تطوير السياسات الطبيّة في روش، محمد طرفة ومسؤولين في القطاع الصحي).

واكد ان (مذكرة التفاهم جاءت لعقد الشراكة بين المؤسسات والشركات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، واتخاذ خطوة جادة وفاعلة تمكن المرضى من الحصول على خدمات صحية متكاملة).

اتخاذ قرار

مضيفاً انها (تشمل الخطوات اللازمة لدعم الوزارة وتعزيز قدرات عملية اتخاذ القرار الصحي المبني على اساس القيمة ودعم عملية التحول الرقمي، فضلاً عن تحسين جودة البحوث الطبية وتحسين الوعي العام)، ولفت الى (العمل المشترك بين الوزارة وروش لدعم مرضى السرطان وامراض الدم والهيموفيليا والتصلب المتعدد والأمراض النادرة). من جهته ذكر ممثل الصحة، أحمد سامي، ان (قطاع الرعاية الصحية يعد من اهم القطاعات الحيوية في العراق، والوزارة تسعى وتعمل بصورة حثيثة لتقديم افضل الخدمات الصحية الى المواطنين)، بدوره ، قال مدير شركة روش في العراق أيمن حاج إبراهيم ان (مساعي الشركة المستمرة لتوظيف قدراتها وإمكانياتها لدعم جهود الوزارة والنهوض بعملها، وتحقيق الرؤية الهادفة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحقيق الشراكة الستراتيجية مع الصحة في مجال الرعاية الصحية في العراق، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص). مبيناً ان (الشركة هي الأكبر عالمياً في مجال التكنولوجيا الحيوية، وانتجت مجموعة متميزة من الأدوية في مجال الأورام والمناعة والأمراض المُعدية، وامراض العيون و الجهاز العصبي، الى جانب خبرتها في فحوص التشخيص المختبرية و تشخيص السرطان عبر تحليل الأنسجة، وعملت مؤخراً في مجال البصمة الوراثية وشراكات البيانات الواقعية واصبحت شريكاً رائداً في مجال الوعي الطبي).