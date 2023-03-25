الحكومة تصادق على توصيات لجنة مكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ

دعوة إلى مطابقة معلومات البضائع وتدقيق دفع الرسوم لمحاسبة المخالفين

بغداد – خلود محمد

صادق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور المواني ،التي تضمنت دعوة الاجهزة المعنية الى مطابقة معلومات البضائع وتدقيق دفع الرسوم لمحاسبة المخالفين.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (استكمالاً لنهج مكافحة الفساد ضمن أولويات العمل الحكومي، صادق السوداني على توصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرّت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء أم قصر).

مخالفات جباية

وأضاف إن (السوداني كان قد وجّه بتشكيل لجنة مختصة ، للتدقيق في تلك البلاغات، وأتمَت عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس الحكومة الذي صادق عليها، ووجه باعتمادها حسب اختصاص الدوائر المعنية)، واشار البيان الى ان (اللجنة أوصت بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط، وهو ما حمّل التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع)، ومضى الى القول انها (وجهت بقيام وزارة النقل ببعض الإجراءات، تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع، وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها، وكذلك عدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة ملاكات شركة الموانئ لإدارة الأعمال في الميناء، ومعالجة حالة تكرار دفع الأجور لنفس الخدمة، ورفع النتائج إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، فضلاً عن التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة)، وشددت اللجنة على ان (يجري فتح بوابات متعددة لخروج الشاحنات وعدم حصر العملية ببوابات محددة، واعتماد الأنظمة الإلكترونية في الجباية لتجنب التزوير وتوفير معلومات للّجنة المختصة بمراجعة العقود الاستثمارية ورفع التوصيات إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوماً، أمّا في ما يخص عمل هيئة المنافذ الحدودية، فقد أوصت اللجنة بتوسعة الإشراف والمراقبة على مرافق الميناء ومتابعة سير العمل للدوائر كافة، وتوفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها، ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة، والإشراف والتدقيق على ظاهرة دفع الرسوم الإضافية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين).

بضائع خارجة

ودعت اللجنة الى (إجراء المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة مع هيئة المنافذ والكمارك والضرائب وإدارة الميناء، والإشراف على السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار). من جانبه ، اكد رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر الوائلي، توقيع محضر مع ممثلي الإقليم لحل الملفات العالقة. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قرار فرض الرسوم الكمركية مطبق منذ صدوره ، وان الهيئة تتابع الدوائر العاملة في المنافذ لضمان سلامة تطبيق القرارات الحكومية)، مؤكدا ان (الهيئة تتابع بشكل يومي عمل الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وأي دائرة تتلكأ في تنفيذ القرارات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث ان هناك زيارات ميدانية مستمرة للاطلاع بشكل مباشر على سير تنفيذ القرارات)، مؤكدا (توقيع محضر مع ممثلي الإقليم في ما يخص المنافذ الحدودية وتضمين حلول لكافة الملفات العالقة، وهناك تجاوب إيجابي بهذا الصدد).