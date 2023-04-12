الحكومة تزيد مبلغ قرض الإسكان وتلغي الأعمار التقاعدية للمشمولين

بغداد – ندى شوكت

وافق الحكومة ،على زيادة سقف مبلغ الإقراض ليكون 60 مليون دينار لاهالي بغداد والمحافظات مع إلغاء سقف الإعمار التقاعدية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء قرر برئاسة محمد شياع السوداني ،زيادة سقف مبلغ الإقراض ليكون 60 مليون دينار لبغداد والمحافظات ، كما وافق على منح المتبرعين بقطع أراضٍ لبناء المدارس ومشروعات الخطة الاستثمارية، درجات شخصية إضافية للتعيين على الدرجات الناتجة عن الحذف والاستحداث، تشجيعاً لهم)، وتابع ان (الاجتماع ناقش توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الأوزان العالية لشاحنات الحمل، وما تسببه من ضرر بالغ على الطرق الرئيسة إلى جانب تهديدها للسلامة العامة، وأهمية ضبط أوزان حمولاتها، وقرراستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء ، مع حتمية الالتزام بالحمولة المسموح بها لكل شاحنة)، واكد البيان ان (المجلس وجه مجلس الخدمة العامة باسترشاد قاعدة البيانات الموجودة في دائرة العمل والتدريب المهني الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، للعاطلين البالغ عددهم مليون ونصف المليون عاطل عن العمل، حيث تتضمن هذه القاعدة حملة شهادات بمختلف الاختصاصات وممن ليس لديهم شهادة وذلك لغرض استيعابهم وتهيئة فرص عمل لهم للتخفيف من نسبة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لهم)، واوصى المجلس بـ(استحداث برنامج وطني للتوعية والتعريف بأهمية الشمول بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يستهدف فئة الشباب لغرض تأمين فرص عمل لائقة لهم وتقليل التوجه نحو الوظائف الحكومية،). بدورها ، وجهت وزارة المالية ، موظفيها بالدوام يومي الجمعة والسبت ،لانجاز تمويل رواتب الموظفين. وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرة طيف سامي ،وجهت باستمرار الدوام الرسمي في دائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت لإنجاز الإجراءات).