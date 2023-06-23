إستعدادات لإجتياز برنامج السلامة الجوي بالتعاون مع خبراء دوليين

الحكومة ترحّب بدعم الصين في تنفيذ مشروع طريق التنمية

بغداد – خلود محمد

رحب رئيس الوزراء، محمد السوداني، على انفتاح العراق على الشراكات مع الدول الصديقة، وتقديم خبراتها ودعمها في المشاريع المهمة، مشيراً الى حرصه على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار، جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفير الصين لدى العراق، تسوي وي، بحضور وزير النقل، رزاق السعداوي.

طريق التنمية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع ركز على التعاون في طريق التنمية، وميناء الفاو وإنشاء مدينة بقرب الميناء، حيث قدمت الصين عروضاً من عدة دول في المنطقة لتمويل المشروع وتنفيذه)، من جانبه لفت السفير الى (ضرورة استدامة العلاقات مع العراق في مختلف ميادين التعاون والشراكة، لاسيما في مشاريع استراتيجية مهمة مثل طريق التنمية)، واضاف انه (سيكون طريقاً للسلام والازدهار في المنطقة، مكمّلاً لمشروع الحزام والطريق)، معرباً عن (رغبة بلاده بالاطّلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي)، واكد وزير النقل، ان (الحكومة ترحب بمشاركة الصين بطريق التنمية)، موضحاً ان (الحكومة تسعى لتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وبكين، في مجال النقل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمار، ورفد العراق بالخبرات). وافتتح السعداوي، مقر مشروع طريق التنمية في الشركة العامة للسكك الحديد. وقال بيان امس ان (السعداوي افتتح المشروع، في اطار تعزيز موقع العراق على خارطة التجارة والاقتصاد العالمية، والمضي بالشروع الجاد بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية وميناء الفاو وغيرها)، منوهاً الى (اهمية مشروع الطريق في تعزيز الشراكات الإقليمية وفتحه آفاقاً واسعة، وصولاً للتكامل الاقتصادي بين جميع دول المنطقة التي تسعى الحكومة للتعاون معها في المشروع)، وتابع السعداوي ان (طريق التنمية سيحقق نهضةً اقتصادية وتنموية، الى جانب ربط الشرق بالغرب، ورفع مستوى ايرادت خزينة الدولة).

مشاريع نقل

في السياق ذاته، اوضح مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد، يونس الكعبي، ان الوزارة عازمة على انجاز مشاريع نقل صديقة للبيئة وفق الضوابط الدولية. وذكر في تصريح تابعته (الزمان) ان (الحكومة تسعى الى تطوير السكك القديمة وبناء اخرى جديدة لطريق التنمية)، مؤكداً ان (الطريق يمثل فرصة حقيقية لتطوير مجالي الصناعة والتجارة)، ولفت الى (دراسة الوزارة مشروع مد انبوب للغاز، لتصديره بالمستقبل الى دول المنطقة والعالم). و اكد النائب عن محافظة البصرة، غسان العيداني، ان مشروع القناة الجافة من اهم المشاريع الاستراتيجة للعراق في مجال النقل العالمي. وقال في تصريح امس ان (المشروع يمثل اولوية مهمة في منهاج الحكومة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال النقل الدولي والتبادل الاقتصادي)، واضاف ان (العراق سيكون حلقة الوصل بين دول الشرق والغرب عبر القناة، لموقعه الجغرافي المهم). من جانب اخر، التقى وزير النقل عدداً من الطيارين، الذين تم تعيينهم على ملاك الشركة العامة للخطوط الجوية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السعداوي ناقش مع مجموعة من الطيارين المدنيين اجراءات استكمال تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بعد موافقة رئيس الوزراء على تعيينهم على الملاك الدائم للشركة). من جهتها باشرت الشركة بتفعيل نظام الدفع الالكتروني في مكاتب الشركة لحجز واصدار تذاكر السفر في بغداد. البيان ان (الشركة اعتمدت خدمة الدفع الالكتروني في مكاتب السعدون والصالحية والرشيد، حسب تعليمات الوزارة، وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية، مما سيتيح للمسافرين امكانية الدفع عن طريق بطاقات الكي كارد)، وكانت قد فعلت الخطوط الجوية، الخدمة في اغلب مكاتبها الخارجية خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي، على هامش زيارة الوزير الى مكتب الشركة في مصر. وبحث رئيس سلطـة الطيـران المـدني، التابعة الى مجلس الوزراء، عماد عبد الرزاق الاسدي، مع ممثل اتحاد النقل الجوي الدولي، كامل العوضي، استقدام الخبراء الدوليين من قبل المنظمة الدولية ايكاو، واتحاد النقل الجوي الدولي. وبحسب البيان فأن (الجانبين ناقشا تلبية متطلبات الطيران المدني، واستقدام خبراء للمضي في اجتياز برنامج تدقيق السلامة الدولي المطبق عالمياً من قبل ايكاو).