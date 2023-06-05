الحكومة تراقب عقد الإتحاد مع لاليغا

بغداد – الزمان

اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، ان دور المستشارية انتهى بشأن إبرام الاتحاد العراقي عقده مع رابطة الدوري الإسباني لاليغا، مشيراً الى ان دورها سيكون رقابياً.

وقال كبيان في تصريح صحفي إن دورنا كان لمتابعة تفاصيل العقد وانجاحه والتأكد من انه سيخدم مشوار الكرة العراقية.واضاف ان عملنا سيقتصر بعد إبرام العقد على الجانب الرقابي وابداء الرأي والنصيحة لتصحيح اي خلل في حال وجد.واشار كبيان الى ان المشروع يعد من المشاريع التطويرية المهمة لبناء الكرة العراقية وكان من واجبنا متابعته واسناده ونقل الصورة الحقيقية للدولة العراقية بامانة بغية التأكد من نجاحه سيما بعد تشكيك شخصيات من الوسط الرياضي بالعقد المبرم بين الاتحاد ورابطة لاليغا الاسباني لكننا وجدنا ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح وحسب ما خطط له.ودعا كبيان جميع الاطراف لـنبذ الخلافات والوقوف الى جانب هذا الاتفاق الذي سيكون مهماً في تطوير كرتنا خلال سقف زمني معين.