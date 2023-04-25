تحذيرات من خطر بايولوجي بالسودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني

الحكومة تدعو العراقيين إلى أخذ الحيطة والتجمّع في المنشيّة تمهيداً لإعادتهم

بغداد – ندى شوكت

استجاب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لنداءات ابناء الجالية العراقية المقيمين في السودان ،ووجه ببذل اقصى جهود المساعدة لاعادتهم الى العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني وجّه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في السودان، وضمان سلامتهم، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة). بدورها ، دعت وزارة الخارجية ،ابناء الجالية الى التجمع في منطقة المنشية تمهيدا لاجلاءهم.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقته (الزمان) امس (تنفيذاً لرحلة الإجلاء المقررة التي تعمل عليها غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسية الطارئة في الخارجية، ندعو أبناء الجالية في السودان، إلى التجمع في منطقة المنشية الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركةامي تي ان)، وأضاف (سيكون موعد إنطلاق حافلات النقل اليوم في الساعة السادسة صباحًا ،متجهةً إلى بورتسودان)، واهاب الصحاف (بأبناء الجالية، إلتزام الحيطة والحذر أثناء إنتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد، ولمن أرادَ مزيداً من المعلومات، الإتصال على الأرقام واتساب 009647700630600 و0905405402 و0995638565 و0960075019). وكان ممثل الجالية في السودان عبد الرحمن السعدون، قد طالب السوداني، الاسراع باجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك، مشيرا الى انتشار عصابات منفلتة في العاصمة الخرطوم.وقال السعدون انه (وخلال 10 ايام الماضية، عانت الجالية العراقية في السودان من أوضاع عصيبة، حيث القتال دائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي استخدم فيها كافة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والطائرات، مما تسبب بترويع الاسر وتعرض بعضهم الى الاصابة)، واشار الى (انقطاع التيار الكهربائي والماء والاتصالات ونفاد المؤن وانعدام الامن وظهور بعض العصابات المنفلتة داخل الخرطوم)، وناشد السعدون (رئيس الوزراء ، الاتصال مع رئيس مجلس السيادة الفريق اول الركن عبد الفتاح البرهان والتنسيق معه لاجلاء الجالية العراقية ،وتهيئة ناقل جوي لهم أسوة بباقي الدول التي اجلت رعايها من السودان). وكانت السعودية قد اجلت ثلاثة مواطنين عراقيين من السودان وايصالهم مطار جدة. في غضون ذلك ،حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني.وقال ممثل المنظمة نعمة سعيد عابد في تصريح امس (تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس المختبر المركزي للصحة العامة،الذي بات يحتله أحد الطرفين المتقاتلين)، محذرا من أن (الوضع خطر للغاية لأن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، ما يشكّل خطرا بيولوجيا هائلا).وأبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، خشيتها من أن تدفع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، لفرار ما يصل الى 270 ألف شخص نحو تشاد وجنوب السودان. وقالت ممثلة المفوضية في تشاد لاورا لو كاسترو إن (20 ألف لاجئ وصلوا الى هذا البلد، ويتوقّع أن يتبعهم 100 ألف آخرين في أسوأ الحالات). ويترقب السودانيون ،تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه برعاية أمريكية لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة.

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