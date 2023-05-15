الحكومة تخصّص رقماً مجانياً للإستفسار عن الخدمات الإلكترونية
بغداد - ندى شوكت
شملت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الجهات الحكومية بصحة الصدور الإلكترونية، مشيرة الى تخصيص رقم مجاني للإستفسار عن آلية عمل الخدمات الإلكترونية.
وقال المتحدث بإسم الامانة، حيدر مجيد ، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التوجه نحو صحة الصدور الإلكترونية يشمل حتى الآن 54 جهة حكومية).
نظام ورقي
مبيناً ان (الجهات الاخرى مستمرة في عملها بالنظام الورقي)، واشار الى ان (إدارة مركز البيانات الوطني مستمرة بالتواصل مع جميع الجهات، الى جانب توفير اجهزة لتأهيل وتدريب العاملين عبر دورات وورش عمل في الأمانة العامة)، واضاف ان (الحكومة توجهت الى تخصيص خدمة إرشادية من عبر الاتصال على الرقم المجاني 5599 لإستقبال اتصالات المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً اثناء الدوام الرسمي، بشأن آلية عمل الخدمات الإلكترونية واستقبال الشكاوى ضد الموظفين والبرنامج الإلكتروني لصحة الصدور بالنسبة للدوائر المشمولة بهذا النظام). واستحدثت وزارة الاتصالات، مساراً يربط بين بدالتي العربي الحدباء في نينوى، بحسب مديرية اتصالات ومعلوماتية نينوى في الوزارة. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المديرية استحدثت مساراً جديداً للكابل الضوئي يربط بين بدالتي العربي الحدباء، لإستخدامه في في حال إنقطاع الكابل الرئيسي في شمال المحافظة)، ولفت الى ان (رفع التجاوزات على الكابل الضوئي في سامراء بمحافظة صلاح الدين)، موضحاً ان (لجنة ازالة التجاوزات في مديرية اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين، بإسناد جهاز الامن الوطني، نفذت حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على شبكة النفاذ الضوئي من قِبل اصحاب الابراج في قضاء سامراء)، وتابع ان (الفرق انجزت اعمال التجاوزات وقطع الأسلاك المخالفة التي تم نصبها بصورة غير قانونية)، منوهاً الى (تنفيذ حملة اخرى لازالة التجاوزات في ميسان، حيث باشرت مديرية إتصالات ومعلوماتية ميسان، التابعة الى الوزارة، بإزالة خطوط هوائية غير مرخصة في مناطق عواشة وجسر الشهداء، حيث نصبها بعض أصحاب الابراج والشركات)، داعية المتجاوزين الى (رفع تجاوزاتهم والالتزام بضوابط وتعليمات الوزارة تجنباً للمسائلة القانونية). واكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطاع الخاص المتخلفين عن تسجيل عمالهم. وقال المتحدث بإسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح امس ان (العمال الذين لم يتم تسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، يستطيعون تقديم طلب الدائرة)، واشار الى (اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ارباب العمل واصحاب الشركات المخالفين ممن يغيّبون بعض الاسماء، وفرض فرض غرامات مالية كبيرة جداً عليهم، واسترجاع جميع حقوق العامل). وافصحت الوزارة عن وصول اعداد المستفيدين في الحماية الاجتماعية، خلال موازنة العام الجاري، الى اكثر من 600 الف عائلة، و150 الف معين متفرغ. وذكر نائب رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة، علي الحلو، ان (عدد المعينين المتفرغين لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ نحو 225 ألف مستفيد لغاية 30 من نيسان الماضي)، مبيناً ان (اعداد المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية تصل نحو مليون و400 الف عائلة).
اتفاقية دولية
واضاف ان (قانون 38 لسنة 2013 ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الافراد وذوي الإعاقة). واوضح الوزير احمد الاسدي، ان هدف الوزارة شمول اكبر عدد من الفقراء في جميع المحافظات، وابعاد غير المستحقين من اعانات الحماية. وقال خلال زيارته لمنطقة النهروان في بغداد، ان (حملة البحث لم تنتهي بعد وستستمر لتغطي جميع المناطق الفقيرة في العراق، خصوصاً المناطق الاشد فقراً ومحرومية مثل النهروان)، لافتاً الى (اطلاق حملة موازية للكشف عن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وايقاف الاعانات عنهم، واسترداد مابذمتهم من اموال لتقديمها الى المستحقين من العوائل المحتاجة).