

الحكومة تخصّص رقماً‮ ‬مجانياً‮ ‬للإستفسار‮ عن الخدمات الإلكترونية‮ ‬

بغداد‮ -‬ ندى شوكت‮ ‬

شملت الامانة العامة لمجلس الوزراء،‮ ‬الجهات الحكومية بصحة الصدور الإلكترونية،‮ ‬مشيرة الى تخصيص رقم مجاني‮ ‬للإستفسار عن آلية عمل الخدمات الإلكترونية‮. ‬

وقال المتحدث بإسم الامانة،‮ ‬حيدر مجيد‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تصريح تابعته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬التوجه نحو صحة الصدور الإلكترونية‮ ‬يشمل حتى الآن‮ ‬54‮ ‬جهة حكومية‮).‬

نظام ورقي

مبيناً‮ ‬ان‮ (‬الجهات الاخرى مستمرة في‮ ‬عملها بالنظام الورقي‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬إدارة مركز البيانات الوطني‮ ‬مستمرة بالتواصل مع جميع الجهات،‮ ‬الى جانب توفير اجهزة لتأهيل وتدريب العاملين عبر دورات وورش عمل في‮ ‬الأمانة العامة‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬الحكومة توجهت الى تخصيص خدمة إرشادية من عبر الاتصال على الرقم المجاني‮ ‬5599‮ ‬لإستقبال اتصالات المواطنين من الساعة الثامنة صباحاً‮ ‬حتى الثانية عشرة ليلاً‮ ‬اثناء الدوام الرسمي،‮ ‬بشأن آلية عمل الخدمات الإلكترونية واستقبال الشكاوى ضد الموظفين والبرنامج الإلكتروني‮ ‬لصحة الصدور بالنسبة للدوائر المشمولة بهذا النظام‮). ‬واستحدثت وزارة الاتصالات،‮ ‬مساراً‮ ‬يربط بين بدالتي‮ ‬العربي‮ ‬الحدباء في‮ ‬نينوى،‮ ‬بحسب مديرية اتصالات ومعلوماتية نينوى في‮ ‬الوزارة‮. ‬وذكر بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬المديرية استحدثت مساراً‮ ‬جديداً‮ ‬للكابل الضوئي‮ ‬يربط بين بدالتي‮ ‬العربي‮ ‬الحدباء،‮ ‬لإستخدامه في‮ ‬في‮ ‬حال إنقطاع الكابل الرئيسي‮ ‬في‮ ‬شمال المحافظة‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬رفع التجاوزات على الكابل الضوئي‮ ‬في‮ ‬سامراء بمحافظة صلاح الدين‮)‬،‮ ‬موضحاً‮ ‬ان‮ (‬لجنة ازالة التجاوزات في‮ ‬مديرية اتصالات ومعلوماتية صلاح الدين،‮ ‬بإسناد جهاز الامن الوطني،‮ ‬نفذت حملة لرفع التجاوزات الحاصلة على شبكة النفاذ الضوئي‮ ‬من قِبل اصحاب الابراج في‮ ‬قضاء سامراء‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬الفرق انجزت اعمال التجاوزات وقطع الأسلاك المخالفة التي‮ ‬تم نصبها بصورة‮ ‬غير قانونية‮)‬،‮ ‬منوهاً‮ ‬الى‮ (‬تنفيذ حملة اخرى لازالة التجاوزات في‮ ‬ميسان،‮ ‬حيث باشرت مديرية إتصالات ومعلوماتية ميسان،‮ ‬التابعة الى الوزارة،‮ ‬بإزالة خطوط هوائية‮ ‬غير مرخصة في‮ ‬مناطق عواشة وجسر الشهداء،‮ ‬حيث نصبها بعض أصحاب الابراج والشركات‮)‬،‮ ‬داعية المتجاوزين الى‮ (‬رفع تجاوزاتهم والالتزام بضوابط وتعليمات الوزارة تجنباً‮ ‬للمسائلة القانونية‮). ‬واكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،‮ ‬اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطاع الخاص المتخلفين عن تسجيل عمالهم‮. ‬وقال المتحدث بإسم الوزارة،‮ ‬نجم العقابي،‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬العمال الذين لم‮ ‬يتم تسجيلهم في‮ ‬دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي،‮ ‬يستطيعون تقديم طلب الدائرة‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ارباب العمل واصحاب الشركات المخالفين ممن‮ ‬يغيّبون بعض الاسماء،‮ ‬وفرض فرض‮ ‬غرامات مالية كبيرة جداً‮ ‬عليهم،‮ ‬واسترجاع جميع حقوق العامل‮). ‬وافصحت الوزارة عن وصول اعداد المستفيدين في‮ ‬الحماية الاجتماعية،‮ ‬خلال موازنة العام الجاري،‮ ‬الى اكثر من‮ ‬600‮ ‬الف عائلة،‮ ‬و150‮ ‬الف معين متفرغ‮. ‬وذكر نائب رئيس هيئة ذوي‮ ‬الإعاقة في‮ ‬الوزارة،‮ ‬علي‮ ‬الحلو،‮ ‬ان‮ (‬عدد المعينين المتفرغين لذوي‮ ‬الإعاقة والاحتياجات الخاصة بلغ‮ ‬نحو‮ ‬225‮ ‬ألف مستفيد لغاية‮ ‬30 من نيسان الماضي‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬اعداد المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية تصل نحو مليون و400‮ ‬الف عائلة‮).‬

اتفاقية دولية

واضاف ان‮ (‬قانون‮ ‬38‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الافراد وذوي‮ ‬الإعاقة‮). ‬واوضح الوزير احمد الاسدي،‮ ‬ان هدف الوزارة شمول اكبر عدد من الفقراء في‮ ‬جميع المحافظات،‮ ‬وابعاد‮ ‬غير المستحقين من اعانات الحماية‮. ‬وقال خلال زيارته لمنطقة النهروان في‮ ‬بغداد،‮ ‬ان‮ (‬حملة البحث لم تنتهي‮ ‬بعد وستستمر لتغطي‮ ‬جميع المناطق الفقيرة في‮ ‬العراق،‮ ‬خصوصاً‮ ‬المناطق الاشد فقراً‮ ‬ومحرومية مثل النهروان‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى‮ (‬اطلاق حملة موازية للكشف عن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وايقاف الاعانات عنهم،‮ ‬واسترداد مابذمتهم من اموال لتقديمها الى المستحقين من العوائل المحتاجة‮). ‬