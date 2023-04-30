تحرك دولي لمواجهة تحديات المناخ وإغناء المواطن بالتوعية

الحكومة تخصص أكثر من 4 مليار دينار لمعالجة التلوث الإشعاعي

بغداد – الزمان

افصح وزير البيئة نزار ئاميدي، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص موازنة مالية بنحو 4 مليارات و929 مليون دينار لأغراض ازالة التلوث الإشعاعي في المناطق المتأثرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المبلغ سيتم تخصيصه لتمويل الجهات المشاركة في اعمال التطهير كافة، وفقاً للموازنة المُعدّة من قِبل الجهات الرقابية والتنفيذية الممثلة في اللجنة الوطنية المؤلفة بموجب الأمر الديواني 26 لعام 2021) واشار الى ان (مجمل الجهود الرقابية والتنفيذية المبذولة من قِبل العناصر الوطنية فضلاً عن التنسيق مع الجهات المؤسسية ذات العلاقة افضت الى اعلان محافظات البصرة وميسان والمثنى من التلوث الأشعاعي، تزامناً مع البرنامج الوطني المقترح لأستكمال تنفيذ انشطة ازالة التلوث الإشعاعي في محافظات نينوى وصلاح الدين وذي قار والانبار وبغداد)، من جانبه ،اوضح مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسيني ان (الموازنة المالية ستدعم البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق الأمر الذي من شأنه حماية المواطن والبيئة عموماً، فضلاً عن تسريع التلوث الإشعاعي باليورانيوم المنضب في وسط وجنوب العراق والمواقع الاخرى الملوثة بمركبات اليورانيوم في محافظة نينوى)، مضيفاً ان (اجراءات المعالجة وتطهير المواقع الملوثة في المحافظات المتأثرة سيكون له تأثير كبير على مجمل الجوانب الاقتصادية والعمرانية والتنموية في العراق عموماً).

انطلاق برنامج

وانطلق برنامج التعاون التقني الخاص بدعم بناء القدرات الرقابية لمركز الوقاية في مجال ادارة النفايات المشعة، خلال الايام الماضية من الشهر الجاري. واشار الوكيل الفني في الوزارة، جاسم عبد العزيز حمادي، في تصريح من النمسا الى (انطلاق البرنامج الممول من قِبل الاتحاد الاوربي بمشاركة بعثة الاتحاد الاوربي لدى المنظمات الدولية في فيينا بحضور عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي الجهات الأوربية القائمة على تنفيذ هذا المشروع)، مبيناً ان (اطلاق البرنامج جاء لبناء القدرات والكفاءات الفنية الخاصة بالوقاية من الاشعاع بما ينسجم والمعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع، صباح الحسيني ان (هنالك جهوداً لمنظمات الاتحاد الاوروبي لتطوير عمل المؤسسات الرقابية الوطنية، الى جانب عمل موظفي مركز الوقاية من الاشعاع المتميزة).

على صعيد متصل، دعا ئاميدي الى تعزيز النهج التشاركي لمواجهة التحديات البيئية وتعظيم الوعي البيئي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير افتتح كرنفالاً خاصاً بالفن والبيئة بالتعاون مع منظمة احياء الحضارة للتراث والثقافة ورابطة المصارف العراقية)، ونوه الى ان (الكرنفال تضمّن معرضاً للصور الفوتوغرافية البئيية واللوحات الفنية الارشادية والتشكيلية الى جانب عرض موسيقي وافلام وثائقية في مجال البيئة بحضور المديرين العامين في الوزارة ورئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل، ومستشار لجنة الصحة والبيئة النيابية،عمار العطا، وعدد من المسؤولين والمستشارين والناشطين في البيئة والمناخ).

بيئة كبيرة

ودعا الوزير الى مواجهة تحديات بيئية كبيرة مثل التغيرات المناخية وارتفاع معدلات الحرارة والجفاف والتصحر وتدهور الاراضي والعواصف وازدياد معدلات التلوث الناتج عن تراجع البني التحتية. وبحسب البيان فإن (الوزارة حريصة على تفعيل المساهمة المجتمعية في مواجهة المشكلات التي تواجه القطاع البيئي ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع البيئي وتداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية على المواطنين)، لافتاً الى (ضرورة مضاعفة جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الواقع البيئي).