العمارة تنجز شبكة مياه الشرب والإعمار يكثّف الجهود في الشامية

الحكومة تحث على خطة إستثمارية لإضافة مدن سكنية جديدة

ميسان – علي قاسم الكعبي

بغداد – إبتهال العربي

حث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، الخاصة بالمدن الجديدة إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة التي اشتملت على مجموعة من المشاريع في بغداد وعدد من المحافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع ناقش خطة الاستثمار الخاصة بمدن الجواهري في بغداد، وضفاف كربلاء ، والفلوجة بالانبار، والجنائن في بابل، ومدينة الغزلاني في محافظة نينوى(، واوضح ان (السوداني بحث الخطوات التنفيذية للشروع بخطة استثمارية مفتوحة، جرى إقرارها وفقاً لقرار مجلس الوزراء 23121).

تفعيل مشاريع

مشدداً على (اهمية تفعيل المشاريع الاستثمارية، تلبية اولوليات البرنامج الحكومي، ومواجهة ازمة السكن، وفقاً لرؤية استثمارية واقتصادية واضحة، ومتابعة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيزها بما يجعلها بيئة جاذبة للفرص والتشريعات، فضلاً عن الاهتمام بقطاعي الصناعة والزراعة، والقطاعات الاقتصادية التي توفر فرص العمل وتوسّع من مجالات التنمية، وتدعم الاقتصاد الوطني). وبحث السوداني، مع عدداً من اعضاء البرلمان في محافظة الانبار.

وقال بيان امس ان (الاجتماع استعرض مناقشة الأوضاع العامة، وتعزيز واستدامة استقرار الأوضاع الامنية في المحافظة، وضرورة التكاتف ومواصلة الجهود من اجل المضي بالنهوض بواقع الانبار، وإسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وأولوياته، في الخدمات ومحاربة الفساد والإصلاح)، ولفت الى (اهمية مواصلة اللقاءات مع البرلمان للتباحث بشأن معالجة كل مايعوق البرنامج الحكومي، واطلاق التشريعات الداعمة للخطط الإصلاحية والمشاريع التنموية). واوعز رئيس الوزراء، لفريق الجهد الخدمي في ميسان، بإنجاز المراحل الاولى من اعمال مد وربط شبكة المياه الصالحة للشرب في المحافظة. وقال مدير بلدية العمارة، نورس عبد الرضا الساعدي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الفريق الخدمي يتابع العمل في شبكة المياه، حيث تم الانتهاء من المراحل الاولى لأعمال مد وربط شبكة المياه الصالحة للشرب في اغلب المناطق المستهدفة في المحافظة، حيث وصلت نسبة انجاز الشبكة الى 100 بالمئة، الى جانب الربط الميكانيكي والكهربائي)، مشيراً الى (المباشرة بالاكساء في المناطق بعد اعمال ربط شبكة الماء وتسوية الشوارع الرئيسة والفرعية من قبل ملاكات البلدية العاملة ضمن فريق الجهد الخدمي في ميسان). على صعيد متصل، تواصل الملاكات الهندسية في شركة الفاروق، التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان، مشروع ماء الشامية المركزي الجديد في محافظة الديوانية. وذكر مدير المشروع، عقيل حسن، في تصريح امس ان (الشركة تواصل العمل ليل مع نهار في مشروع الشامية، بمتابعة المدير العام للشركة، حيدر الميالي).

صب جدران

ولفت الى ان (اعمال الصب جدران الخزان الأرضي لموقع محطة التقوية، للجدران واحواض وصب الاسناد للجدران والمماشي للبنية الخدمية، فضلاً عن العمل في صب اساس بناية الضخ العالي)، مبيناً ان (مشروع ماء الشامية المركـــــــــزي مصمم ليعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 4 الاف متر مكعب بالساعة، ليخدم نحو 300 الف نسمة من اهالي الشامية)، واوضح حسن ان (كلفة المشروع بلغت اكثر من 44 مليار دينار)، مؤكداً انه (سيساهم في دعم قاعدة البنى التحتية للبلاد، بإعتباره مشروع استراتيجي).