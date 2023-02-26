رجل أعمال يعرض مشروعاً واعداً لإمتصاص البطالة

الحكومة تتعهّد بإطلاق مبادرة تنموية تعزّز دور الشباب

بغداد – فائز جواد

تعهدت الحكومة، اطلاق مبادرة تنموية تعزز دور الشباب وتدعم تطوير قدراتهم وافكارهم للدخول الى سوق العمل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعا مع الفريق المعني بمبادرة دعم الشباب، التي جاءت تنفيذا لأهداف المنهاج الوزاري في الارتقاء بواقع الشباب وتطوير قدراتهم)، وأكد السوداني أن (الحكومة عازمة، ومن خلال برنامجها الحكومي، على دعم الشباب، عبر مبادرة خاصة تنطوي على جملة من البرامج والمشاريع تصب جميعا في تطوير قدرات الشباب وتمكينهم للدخول في سوق العمل، ومواجهة مختلف التحديات والعمل على التخفيف من آثارها)، وتابع ان (احتضان الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، من واجب الدولة بكل مؤسساتها، فهم يشكلون النسبة الأعلى بالمجتمع، وواجبنا احتضان افكارهم ومبادراتهم التي تتميز دوما بالريادة والإبداع). وكان رجل الاعمال عبد الكريم صحبت قاسم ،قد زار مبنى (الزمان) وعرض مشروعا واعدا بانشاء ندينة متكاملة لتشغيل الشباب وامتصاص البطالة . وتناشد (الزمان) السوداني استضافة صحبت للاطلاع على افكاره العملية وفي مجال التجارة. وقال صحبت ان (لديه الكثير من الافكار التي تسهم في استقطاب الشباب العاطلين عن العمل ،من خلال مساعدتهم في انشاء مشاريع تعزز مدخولاتهم اليومية)، واضاف ان (هناك مبادرات تطلقها الحكومة للعاطلين عن العمل ،لكنهم لم يستفيدوا منها ،كونهم انفقوا القروض على مشاريع غير مدروسة ،وبالتالي فإن الاموال تذهب دون فائدة تعود على اصحابها)، وتابع ان (فريقه الذي يضم خبراء في مجالات عدة ،يعمل على انشاء مشاريع متنوعة من شأنها استقطاب العاطلين وتحريك سوق العمل). الى ذلك ،اوضحت وزارة المالية، أن مشروع نظام تحديث اي اف امس اي اس سيوفر 5 ميزات ايجابية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزيرة طيف سامي ، ترأست الاجتماع التنسيقي مع اللجنة التوجيهية لتنفيذ مشروع نظام تحديث نظم الإدارة المالية العامة، حضره ممثل البنك الدولي سلام معروف وممثل الشركة الإستشارية المسؤولة عن تحضير وثائق العطاءات لشراء متطلبات النظام، بحضور مديري دوائر الموازنة والمحاسبة والقانونية والإدارية وتكنلوجيا المعلومات في الوزارة)، وتابع انه (النظام الجديد سيوفر بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية بشكل يتيح انتقالاً آمناً للمعلومات بين الوزارات والدوائر الحكومية، وتأمين بيئة متكاملة تتوفر فيها المعلومة بشكل آني ودقيق لكافة الأطراف المعنية على اختلاف مواقعهم الجغرافية).