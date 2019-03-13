الحكومة تتخذ قرارات بشأن تعيين العقود وتخصيص أراض للمواطنين

العراق يمنع مرور بوينغ 737 في أجوائه

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

التحق العراق بدول عديدة منعت تحليق طائرات بوينغ 737 مكس في اجوائها بعد كارثة الطائرة الاثيوبية المنكوبة التي راح ضيحتها 157 راكبا. واصبح العراق رابع دولة عربية بعد لبنان والامارات ومصر يتخذ هذا القرار. فقد قررت سلطة الطيران المدني العراقي الأربعاء، إيقاف منح موافقـــــــــــات المرور لطائرات 737 ماكس بالأجواء العراقية وذلك لوجود تقييدات فنية ودولية باستخدام هذا النوع من الطائرات، واوضحت السلطة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك القرار جاء بتوجيه من قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي وذلك للتأكد من الاستخدام الآمن لهذا النوع من الطائرات للحفاظ على اجراءات السلامة في الأجواء العراقية) وعدت السلطة (ذلك القرار نافذاً ابتداء من اليوم في ايقاف منح الموافقــــــــــات لطائرات 737 ماكس لاستخدام المطارات العراقية او دخول الأجواء العراقية وحتى إشعار اخر). من جهة اخرى، اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات التي تتعلق بتوزيع الاراض السكنية بين المواطنين وحقوق المعلمين والمقاولين وتعيينات العقود . وقال بيان ان (المجلس اتخذ في جلسته المنعقدة برئاسة عادل عبد المهدي امس الاول جملة من القرارات من بينها التصويت على مطالب نقابة المعلمين والمصادقة على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية اضافة الى معالجة حالات موظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تحولوا من التمويل الذاتي الى المركزي خــــــــــــــلال عام 2018 في تثبيتهم مع اقرانهم من موظفي عقود الشركات العامة والتمويل الذاتي فضلا عن تعديل الفقرة 3 من قرار المجــــــــــــلس رقم 352 لسنة 2017 بشأن التصرف بأموال الجباية والتصويت على حل مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين وكذلك تخويل وزارة الهجرة والمهجرين لغرض شراء خيم وتوفير الاحتياجات الأخرى لإيواء النازحين)، واضاف ان (الجلسة شهدت التصويت على تنفيذ المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والاردن فضلا عن تأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ودعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم في بطولة دوري ابطال آسيا اضافة الى التصويت على قرار تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع)، لافتا الى ان (المجلس وجه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بتهيئة مساحات ملائمة في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الاساسي وكذلك اعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة فضلا عن فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة و بقية المواطنين مع قيام وزارة المالية بإقراض الوزارة بالمبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين)، وتابع انه (تقرر ايضا قيام الوزارة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة في المحافظات عدد 33 الف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز عن مبلغ مقداره ثلاثون مليون دينارٍ للوحدة التي تبلغ مساحتها 200 مترا مربعا مع استمرار توزيع قطع الاراضي السكنية في المناطق المخدومة للقضاة أو اعضاء الادعاء العام حصراً).