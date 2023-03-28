الحكومة العراقية تسحب مشروع قانون مصادرة أموال أركان نظام صدام

بغداد – عبدالحسين غزال
قررت الحكومة العراقية في اجتماع ترأسه محمد شياع السوداني سحب مشروع تعديل قانون مصادرة اموال اركان النظام السابق من البرلمان ، واحالة التظلمات الى القضاء ، وجاء في نص قرارات الحكومة
1-تُلغى اللجنة المذكورة في البند (ثالثا) من المادة (1)، والبند (ثانياً) من المادة (3)، المبينة في قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.
2-التوصية الى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).
3-المتضرر يتولى رفع دعاوى بشأن قرار الحجز أو المصادرة أمام المحاكم المختصة.
4-الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس الوزراء.
وعقد مجلس الوزراء العراقي ، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة و اصدر عدة قرارات؛ بينها تكريم منتخب منتخب الشباب. لكرة القدم واشار البيان الى انه «استنادا الى ما وجه به رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بعثة منتخبنا الوطني للشباب؛ لتحقيقهم إنجازاً رياضياً كبيراً للعراق، وإحرازهم الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب بكرة القدم وتأهلهم الى نهائيات كأس العالم للشباب، فقد أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تكريم لاعبي المنتخب العراقي للشباب بكرة القدم بقطعة أرض سكنية بمساحة 200 م٢، ومنحة شهرية 500 الف دينار، لكل منهم، استناداً الى قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6 لسنة 2013).
2-تكريم الملاك الإداري والتدريبي للمنتخب العراقي للشباب والحكام، بقطعة أروض سكنية بمساحة 200 م٢ لكل منهم.
وتقديرا لحجم التضحيات الكبيرة المقدمة من قبل أبناء القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية البطلة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للجرحى، وإجراء الفحوصات والعلاجات والتحليلات المختبرية المختلفة، وتقديم خدمات التأهيل النفسي والطبي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة وتأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه.
وان تمنح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الأولوية عند توزيع قطع الأراضي على وفق خطة الحكومة للإسكان.
وتعمل هيئة التقاعد الوطنية على حسم موضوع الحقوق التقاعدية لجرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التنسيق مع وزارة الصحة لفتح مراكز خاصة لتأهيل جرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
واستمرارا للنهج الحكومي في دعم القطاع الزراعي، فقد اقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2022)، وشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها الى منافذ الاستلام الحكومية، فضلاً عن الاستمرار باستلام الحنطة للموسم 2023 من الفلاحين المشمولين بالخطة الزراعية، وتسليمهم مبالغ الشراء بعد الاستلام خلال أسبوعين كحد اقصى.
وفي ملف القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها لطبع وتجهيز الدفتر الامتحاني للصف السادس الإعدادي حصراً.كما تقرر استثناء طبع وتجهيز الدفتر المذكور آنفاً من قرار عدم جواز الطبع خارج العراق، والسماح لوزارة التربية طبعه في الصين حصرًا.