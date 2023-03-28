الحكومة العراقية تسحب مشروع قانون مصادرة أموال أركان نظام صدام

بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬ترأسه‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬سحب‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬مصادرة‭ ‬اموال‭ ‬اركان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬،‭ ‬واحالة‭ ‬التظلمات‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬

1-تُلغى‭ ‬اللجنة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬ثالثا‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬1‭)‬،‭ ‬والبند‭ (‬ثانياً‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬حجز‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأموال‭ ‬المنقولة‭ ‬وغير‭ ‬المنقولة‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬أركان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭.‬

2-التوصية‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بسحب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬التعديل‭ ‬الأول‭ ‬لقانون‭ ‬حجز‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأموال‭ ‬المنقولة‭ ‬وغير‭ ‬المنقولة‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬أركان‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ (‬رقم‭ ‬72‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭).‬

3-المتضرر‭ ‬يتولى‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬الحجز‭ ‬أو‭ ‬المصادرة‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭.‬

4-الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاهتمام‭ ‬ملاحظات‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬للسيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬جلسته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬و‭ ‬اصدر‭ ‬عدة‭ ‬قرارات؛‭ ‬بينها‭ ‬تكريم‭ ‬منتخب‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭. ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬وجه‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب؛‭ ‬لتحقيقهم‭ ‬إنجازاً‭ ‬رياضياً‭ ‬كبيراً‭ ‬للعراق،‭ ‬وإحرازهم‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬وتأهلهم‭ ‬الى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشباب،‭ ‬فقد‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

1-تكريم‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬للشباب‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقطعة‭ ‬أرض‭ ‬سكنية‭ ‬بمساحة‭ ‬200‭ ‬م‮٢‬،‭ ‬ومنحة‭ ‬شهرية‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬دينار،‭ ‬لكل‭ ‬منهم،‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬منح‭ ‬الرياضيين‭ ‬الأبطال‭ ‬والرواد‭ ‬رقم‭ (‬6‭ ‬لسنة‭ ‬2013‭).‬

2-تكريم‭ ‬الملاك‭ ‬الإداري‭ ‬والتدريبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬للشباب‭ ‬والحكام،‭ ‬بقطعة‭ ‬أروض‭ ‬سكنية‭ ‬بمساحة‭ ‬200‭ ‬م‮٢‬‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وتقديرا‭ ‬لحجم‭ ‬التضحيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أبناء‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬وبقية‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬البطلة،‭ ‬فقد‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬للجرحى،‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬والعلاجات‭ ‬والتحليلات‭ ‬المختبرية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التأهيل‭ ‬النفسي‭ ‬والطبي‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬بمستوياتها‭ ‬المختلفة‭ ‬وتأمين‭ ‬تكاليف‭ ‬العلاج‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه‭.‬

وان‭ ‬تمنح‭ ‬وزارة‭ ‬الإعمار‭ ‬والإسكان‭ ‬والبلديات‭ ‬والأشغال‭ ‬العامة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬الأولوية‭ ‬عند‭ ‬توزيع‭ ‬قطع‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬الحكومة‭ ‬للإسكان‭.‬

وتعمل‭ ‬هيئة‭ ‬التقاعد‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬موضوع‭ ‬الحقوق‭ ‬التقاعدية‭ ‬لجرحى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭. ‬كما‭ ‬تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لفتح‭ ‬مراكز‭ ‬خاصة‭ ‬لتأهيل‭ ‬جرحى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

واستمرارا‭ ‬للنهج‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬فقد‭ ‬اقر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ (‬70‭ ‬لسنة‭ ‬2022‭)‬،‭ ‬وشمول‭ ‬الفلاحين‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬خارج‭ ‬الخطة‭ ‬الزراعية‭ ‬بالدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬لعمليات‭ ‬شراء‭ ‬الحنطة‭ ‬وتسويقها‭ ‬الى‭ ‬منافذ‭ ‬الاستلام‭ ‬الحكومية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬باستلام‭ ‬الحنطة‭ ‬للموسم‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬الفلاحين‭ ‬المشمولين‭ ‬بالخطة‭ ‬الزراعية،‭ ‬وتسليمهم‭ ‬مبالغ‭ ‬الشراء‭ ‬بعد‭ ‬الاستلام‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬كحد‭ ‬اقصى‭.‬

وفي‭ ‬ملف‭ ‬القطاع‭ ‬التربوي،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تخويل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬صلاحية‭ ‬الاستثناء‭ ‬من‭ ‬تعليمات‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقود‭ ‬الحكومية‭ ‬والضوابط‭ ‬الملحقة‭ ‬بها‭ ‬لطبع‭ ‬وتجهيز‭ ‬الدفتر‭ ‬الامتحاني‭ ‬للصف‭ ‬السادس‭ ‬الإعدادي‭ ‬حصراً‭.‬كما‭ ‬تقرر‭ ‬استثناء‭ ‬طبع‭ ‬وتجهيز‭ ‬الدفتر‭ ‬المذكور‭ ‬آنفاً‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬جواز‭ ‬الطبع‭ ‬خارج‭ ‬العراق،‭ ‬والسماح‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬طبعه‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬حصرًا‭.‬