الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تريد‭ ‬وقتاً‭ ‬إضافياً‭ ‬لإعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الاسكان‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬بروكنشاير‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬أن‭ ‬يمنحوها‭ ‬وقتاً‭ ‬إضافياً‭ ‬للتفاوض‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬بشأن‭ ‬ادخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النقاش‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائما‭ ‬حول‭ ‬طريقة‭ ‬إتمام‭ ‬هذا‭ ‬الطلاق‭ ‬التاريخي‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬بغالبية‭ ‬ساحقة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬لاتفاق‭ ‬تفاوضت‭ ‬عليه‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل‭ ‬لأشهر‭ ‬طويلة‭.‬

وتحاول‭ ‬ماي‭ ‬كذلك‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تنازلات‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬لتحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬النواب‭ ‬لاتفاق‭ ‬الخروج،‭ ‬لكن‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬الأوروبيين‭ ‬تتعثر‭ ‬دائماً‭ ‬عند‭ ‬مسألة‭ ‬بند‭ ‬«شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬الخاص‭ ‬بإيرلندا‭.‬

وفيما‭ ‬سينظر‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ستتبع،‭ ‬أكد‭ ‬بروكنشاير‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لقناة‭ ‬«بي‭ ‬بي‭ ‬سي»‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تنوي‭ ‬الاقتراح‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬خيارات‭ ‬مختلفة‭ ‬لبريكست‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬جديد‭.‬

وتلك‭ ‬طريقة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لتحافظ‭ ‬على‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬بريكست‭.‬

وطرحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬النواب‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المستقبلي‭ ‬الذي‭ ‬سيسلكه‭ ‬بريكست،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإخفاق‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأعلن‭ ‬بروكنشاير‭ ‬«بالتأكيد‭ ‬سنكون‭ ‬أمام‭ ‬نقاش‭ ‬برلماني‭ ‬(الأسبوع‭ ‬المقبل)،‭ ‬مع‭ ‬اقتراح‭ ‬سيجري‭ ‬تقديمه،‭ ‬اقتراح‭ ‬مهم‭ ‬ستطرحه‭ ‬الحكومة»‭.‬

وأضاف‭ ‬«لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يتاح‭ ‬أمام‭ ‬الحكومة‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يجرِ‭ ‬تصويت‭ ‬(جديد)‭ ‬حول‭ ‬(اتفاق‭ ‬بريكست)‭ ‬قبل‭ ‬27‭ ‬شباط/فبراير»‭.‬

واستنكر‭ ‬حزب‭ ‬العمال،‭ ‬المعارض‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬تلاعباً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬بهدف‭ ‬إجبار‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬القبول‭ ‬بأحد‭ ‬الخيارين:‭ ‬إما‭ ‬خروج‭ ‬باتفاق‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬أو‭ ‬خروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬سيناريو‭ ‬ترفضه‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ورأى‭ ‬مسؤول‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬أن‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬«تدعي‭ ‬بأنها‭ ‬تحرز‭ ‬تقدماً‭ ‬بينما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تلعب‭ ‬لعبة‭ ‬الوقت»،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لصحيفة‭ ‬«صنداي‭ ‬تايمز»‭.‬

وأضاف‭ ‬«على‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬+يكفي+‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬وأن‭ ‬يستلم‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يجري»‭.‬