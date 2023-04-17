الحكم على معارض روسي بالسجن 25 عاما

موسكو‭ – ‬لندن‭ -‬برلين‭ -‬بروكسل‭ -‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬الاثنين‭ ‬بسجن‭ ‬المعارض‭ ‬فلاديمير‭ ‬كارا‭-‬مورزا‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بتهم‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬الخيانة‭ ‬العظمى‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬القمع‭ ‬الممارس‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬معارض‭ ‬بمدة‭ ‬طويلة‭ ‬كهذه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬روسيا‭ ‬الحديث‭.‬

وكان‭ ‬كارا‭-‬مورزا‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬البارز‭ ‬بوريس‭ ‬نيمتسوف‭ ‬الذي‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬منتقدي‭ ‬الكرملين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسجنوا‭ ‬أو‭ ‬انتقلوا‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭.‬

وبعد‭ ‬محاكمة‭ ‬أجريت‭ ‬جلساتها‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة،‭ ‬أعلنت‭ ‬المحكمة‭ ‬أنها‭ ‬أدانت‭ ‬كارا‭-‬مورزا‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الخيانة‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬ونشر‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬كاذبة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬والعمل‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬لصالح‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سجون‭ ‬يعتمد‭ ‬نظاما‭ ‬قاسيا‭ ‬تلبية‭ ‬لمطلب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬‮ ‬‭ ‬ونقلت‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬محاميته‭ ‬ماريا‭ ‬إيسمونت‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬كارا‭-‬مورزا‭ ‬سيستأنف‭ ‬الحكم،‭ ‬مستنكرة‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‭ ‬للإجراءات‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬المحاكمة‭.‬

واستمع‭ ‬المعارض‭ ‬البالغ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ ‬وهو‭ ‬مكبل‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬القفص‭ ‬المخصص‭ ‬للمتهمين،‭ ‬للحكم‭ ‬مبتسما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬مؤيديه‭ ‬بإيماءات‭ ‬الكتابة‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬سجن‭.‬

وفي‭ ‬تصريحاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أكد‭ ‬كارا‭-‬موزرا‭ ‬تمسكه‭ ‬بكل‭ ‬تصريحاته‭ ‬السياسية‭ ‬ضد‭ ‬الكرملين‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أؤيد‭ ‬كل‭ ‬كلمة‭ ‬قلتها‭ ‬وتستخدم‭ ‬اليوم‭ ‬لتوجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إلي‭ (…) ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالندم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬منها،‭ ‬بل‭ ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬بها‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬أخيرة‭ ‬الصحافي‭ ‬أليكسي‭ ‬فينيديكتوف‭.‬

وقال‭ ‬كارا‭-‬مورزا‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬سيأتي‭ ‬يوم‭ ‬يتلاشى‭ ‬فيه‭ ‬الظلام‭ ‬المخيم‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭ (…) ‬عندما‭ ‬يوصم‭ ‬من‭ ‬حرضوا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وأشعلوها‭ ‬بالمجرمين‭ ‬وليس‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬حاولوا‭ ‬وقفها‮»‬‭. ‬وأثار‭ ‬الحكم‭ ‬تنديدات‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭.‬

فدعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عنه‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬‮«‬حوكم‭ ‬كارا‭-‬مورزا‭ ‬بتهم‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬تتعلق‭ ‬بممارسته‭ ‬المشروعة‭ ‬لحقه‭ ‬في‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭… ‬يجب‭ ‬عدم‭ ‬حرمان‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬حريته‭ ‬بسبب‭ ‬ممارسته‭ ‬حقوقه‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وأدعو‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬ندد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالعقوبة‭ ‬‮«‬الصارمة‭ ‬بشكل‭ ‬فاضح‮»‬‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬المعارض‭. ‬بدورها‭ ‬نددت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬ب»الحكم‭ ‬ذي‭ ‬الدوافع‭ ‬السياسية‮»‬‭ ‬وطالبت‭ ‬‮«‬بالإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عنه‮»‬،‭ ‬معلنة‭ ‬استدعاء‭ ‬السفير‭ ‬الروسي‭.‬

نددت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬بالحكم‭ ‬على‭ ‬المعارض‭ ‬الروسي‭ ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬الممكنة‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬أظهر‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬القمع‭ ‬الصادم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بلوغه‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬