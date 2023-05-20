الحقوقيون العرب يدعون إلى وقف تصرفات غير شرعية في القدس

عمام – رند الهاشمي

جدد اتحاد الحقوقيين العرب ، موقفه الدائم بتذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،واكد بطلان كافة التصرفات والإجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس التنظيمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال دورته الحالية ،اصدر قرار بالاجماع أعاد فيه تأكيد اعتبار جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدنية المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة ويطالب القرار وملحقاته إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها احادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وأسوارها)، واشار الى ان (القرار جدد مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة والتي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية وفقاً لقواعد القانون الدولي)، مؤكدا إن (الاتحاد إذ يشيد بقرار اليونسكو ويحث على ضرورة التمسك بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن الدولي التي كانت قد اكدت عدم شرعية جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني في القدس واعتبارها إجراءات باطلة ولاغية ولا يمكن تغيير الوضع فيها بأي حال من الأحوال)، وذكر البيان بـ (قرار مجلس الأمن الدولي رقم 476 لسنة 1980 بهذا الشأن ، والقرار رقم 478 لسنة 1980 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر عن الكنيست بضم القدس إلى إسرائيل ودعا الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة القدس ، والقرار رقم 2334 لسنة 2016 الذي يعتبر إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ليس لها أي شرعية قانونية )، ولفت الى ان (الاتحاد بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة يؤكد من جديد موقفه الدائم بتذكير العالم بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما يرى بطلان كافة التصرفات والإجراءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف)، داعيا جميع الدول إلى (الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن مدينة القدس الشريف ، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة القرارات والإجراءات الصادرة عن الكيان الصهيوني التي تهدف إلى المساس بالمركز القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها واعتبارها إجراءات باطلة ولاغية ومخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان ).