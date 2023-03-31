الحقائق لا تُحجب بغربال – خالدة خليل

الپيشمرگه سطر أروع صور البطولة طيلة مسيرته الحافلة بالنضال ، وتم تحرير سهل نينوى على أيديهم حيث تمكنوا من السيطرة على 9 قرى في محور الخازر شرق الموصل في اليوم الأول من عمليات التحرير وهي “بدنة الكبرى” و”بدنة الصغرى” و”شاقولي” و”باصخرة” و”شيخ أمير” و”ترجلة” و”بازكردان” و”كابرلي” وهذا في يوم واحد فقط وهو اليوم الأول من عمليات التحرير ، ثم توالت الإنتصارات بدعم من طيران التحالف حتى تم تحرير المنطقة بكاملها وصولاً الى الحدود مع سوريا وبإشراف مباشر من سيادة الرئيس مسعود بارزاني .هذه المناطق تقطنها المكونات من الإيزيديين والمسيحيين والشبك والفيليين والكاكائية والعرب والتركمان . كل المكونات مدينة لتلك الأرواح التي قدمت نفسها للشهادة إنتصاراً لكرامة المكونات ودفاعاً عن أرضهم ووجودهم والحفاظ على هويتهم.أما التنظيمات الأخرى فإنها قد تشكلت فيما بعد لأغراض إحداث التغيير الديمغرافي في المنطقة وزعزعة الإستقرار والأمن فيها !! التاريخ يسجل كل شيء وماحدث ليس ببعيد ولكن ذاكرة البعض مثل ذاكرة السمك !