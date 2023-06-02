الحقائق التسع – منار العبيدي
هنالك بعض الحقائق التي لا يمكن التغاضي عنها
الحقيقة الاولى:-لا يوجد اي بديل حقيقي لقطاع النفط
الحقيقة الثانية:- لا يملك ثقافة القيمة المضافة
الحقيقة الثالثة:- العراق من الدول التي تعتبر معقدة في ادارة الاعمال والمشاريع
الحقيقة الرابعة:- العراق بلد غير جاذب للاستثمارات الاجنبية
الحقيقة الخامسة:- العراق بلد استهلاكي بامتياز
الحقيقة السادسة:- الموازنة التشغيلية ستظل تضغط على الموازنة وتحديدا الاستثمارية منها لسنوات قادمة
الحقيقة السابعة العراق سيكون بلدا سياحيا بعد النفط
الحقيقة الثامنة:- القوى البشرية تنمو باضطراد
الحقيقة التاسعة:- المدن الحالية اصبحت غير قابلة للاستدامة
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