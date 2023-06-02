الحقائق التسع – منار العبيدي

هنالك بعض الحقائق التي لا يمكن التغاضي عنها

الحقيقة الاولى:-لا يوجد اي بديل حقيقي لقطاع النفط

الحقيقة الثانية:- لا يملك ثقافة القيمة المضافة

الحقيقة الثالثة:- العراق من الدول التي تعتبر معقدة في ادارة الاعمال والمشاريع

الحقيقة الرابعة:- العراق بلد غير جاذب للاستثمارات الاجنبية

الحقيقة الخامسة:- العراق بلد استهلاكي بامتياز

الحقيقة السادسة:- الموازنة التشغيلية ستظل تضغط على الموازنة وتحديدا الاستثمارية منها لسنوات قادمة

الحقيقة السابعة العراق سيكون بلدا سياحيا بعد النفط

الحقيقة الثامنة:- القوى البشرية تنمو باضطراد

الحقيقة التاسعة:- المدن الحالية اصبحت غير قابلة للاستدامة

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