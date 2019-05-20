تجهيز الشريحة بسيارات الأقساط دون مقدمة أو كفيل ومدة السماح ثلاثة أشهر

الحفاظي لـ (الزمان) : مطلوب من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين مراعاة لظروفهم

بغداد – قصي منذر

طالب رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي بزيادة رواتب شريحة المتقاعدين عبر تعديل قانون التقاعد الموحد وصرف مكأفاة نهاية الخدمة بدفعة واحدة خلال شهري حزيران وتموز المقبلين ، مشيرا الى ان الجمعية بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية باشرت بتجهيز المتقاعدين بالسيارات وفق نظام الاقساط وبدون مقدمة او كفيل ومدة السماح ثلاثة اشهر. وقال الحفاظي لـ (الزمان) امس ان (اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت مقترحات لتعديل قانون التقاعد الحالي رقم 9 لسنة 2014 خلال تضييف رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي الذي وعد بمناقشة الموضوع مع وزارة المالية لتنفيذ جزء من تلك المقترحات)، مشددا على (الحكومة متمثلة بوزارة المالية وهيئة التقاعد ان تعد العدة من الان لتعديل رواتب المتقاعدين خاصة ذوي الدرجات الدنيا وتخصيص الاموال اللازمة من فائض الموازنة التشغيلية في تموز المقبل ليكون الحد الادنى للراتب 500 الف دينار شهريا ليتناسب ذلك مع متطلبات المعيشة )، داعيا الى (زيادة رواتب المتقاعدين دون استثناء وعلى ان تشمل هذه الزيادة المستفيدين ايضا)، واقترح الحفاظي (على التقاعد ايضا صرف المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة بدفعة واحدة خلال حزيران وتموز المقبلين) كما طالب (مصرفي الرافدين والرشيد بزيادة مبلغ القروض للمتقاعدين الى 10 ملايين دينار مع تقليل نسبة الفائدة المعمول بها حاليا)، مطالبا بـ(تفعيل المادة 36 من القانون الحالي وزيادة الرواتب على مدى خمس السنوات الماضية بنسبة تعادل2 بالمئة عن كل خدمة فعلية بدلا من واحد بالمئة كون المادة تنص على زيادة الرواتب كلما زادت نسبة التضخم السنوية على ان تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم)، مضيفا ان (عدم تطبيق هذه المادة يعد استخفافا بحقوق الشريحة كما نشدد على توحيد رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل عام 2014 مع المتقاعدين بعد هذا التاريخ)، وتابع ان (الجمعية بالتعاون مع شركة التأمين الوطنينة ستقوم بتجهيز المتقاعدين بسيارت متعددة المناشئ بنظام الاقساط وبدون مقدمة او كفيل ومدة السماح ثلاثة اشهر). وناشد متقاعدون الحكومة بزيادة رواتبهم المتدنية بما يتلائم مع غلاء المعيشة والاحتياجات الاسرية .

وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس ان (الرواتب الحالية لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة والدواء ولاسيما بعد قرار صرفها شهريا لان هناك من يتقاضى لكل شهرين 600 الف دينار ، وبالتالي عندما يقسم المبلغ يكون 300 الف دينار)، واشاروا الى ان (القانون الحالي لاينصف المتقاعدين السابقين ومجحف بحقهم حتى ان كانوا من الورثة)، مؤكدين ان (الحكومات السابقة لم تلتفت لموضوع زيادة الرواتب برغم المطالبات والمناشدات المستمرة)، وتساءل المتقاعدون (كيف يكمل للمتقاعد في ظل هذه الظروف الصعبة قضاء ايام الشهر دون ان يمد يده للاخرين لطلب مساعدة او صدقة فهل تكفي الرواتب الحالية لتوفير الاحتياجات من مأكل وملبس وغيرها؟)، لافتين الى انه (في كل مرة نطالب بالزيادة لكن نتفاجا تحت ذرائع لاتصدق بأن هناك عجز في الموازنة ، لذا لابد من ان يدرك السياسيون واصحاب القرار ان هذه الشريحة تكاد تهبط الى قاع الفقر العميق وتنازع صعوبات الحياة لانتظار موعد الراتب الذي لا يكفي لايام قليلة)، مناشدين الحكومة بـ (ضرورة تعديل القانون وزيادة الرواتب بما يتلائم مع اوضاع الشريحة التي خدمت الدولة لسنوات طوال). وكانت اللجنة القانونية النيابية قد كشفت عن مقترحات لتعديل القانون ورفع الحد الأدنى من الراتب التقاعدي إلى 500 – 600 ألف دينار ووزيادة الراتب التقاعدي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة طبقا لأحكام الماده 36 من القانون فضلا عن تعديل المادة 28/ اولا لتكون حصة الوارث معادلة للراتب التقاعدي للموروث اضافة فقرة صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تم إحالتهم على التقاعد قبل عام 2014 وشمول المعاقين والجرحى قبل عام 2003 بنفس الامتيازات التي تمنح لاقرانهم حاليا.

واعلنت التقاعد امس الاول عن موافقة وزارة المالية على صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين.

وكتبت الهيئة في صفحتها على فيسبوك امس ان (الوزير فؤاد حسين وافق على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهرياً بدلاً من كل شهرين اعتبارا من شهر حزيران المقبل بعد أنجاز الهيئة المتطلبات الخاصة بذلك).