الحشود تحيي الملك تشارلز في ويلز والازدحام يعرقل طابور وداع إليزابيث الثانية

كارديف‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬حيت‭ ‬الحشود‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ويلز‭ ‬وهي‭ ‬المحطة‭ ‬الختامية‭ ‬لجولته‭ ‬في‭ ‬أقاليم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الجنازة‭ ‬المهيبة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬لوالدته‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬ومع‭ ‬وقف‭ ‬طابور‭ ‬إلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬أخيرة‭ ‬على‭ ‬جثمانها‭ ‬موقتًا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬امتد‭ ‬عدة‭ ‬أميال‭.‬

في‭ ‬كارديف،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬تشارلز‭ ‬مسؤول‭ ‬ويلز‭ ‬الجمهوري‭ ‬مارك‭ ‬دراكفورد،‭ ‬تم‭ ‬التهديد‭ ‬بتنظيم‭ ‬احتجاجات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سارع‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬ابنه‭ ‬وليام‭ ‬أميرًا‭ ‬لويلز‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬دراكفورد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الأسئلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستقبل‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭ ‬ستكون‭ ‬هامشية‭.‬

وهتف‭ ‬حشد‭ ‬كبير‭ ‬‮«‬حفظ‭ ‬الله‭ ‬الملك‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬صافح‭ ‬تشارلز‭ ‬الجمهور‭ ‬بعد‭ ‬قداس‭ ‬متعدد‭ ‬الأديان‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬لانداف‭ ‬في‭ ‬كارديف‭.‬

ثم‭ ‬حضر‭ ‬تشارلز‭ ‬جلسة‭ ‬للبرلمان‭ ‬المحلي‭ ‬لتلقي‭ ‬تعازي‭ ‬السياسيين‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬96‭ ‬عامًا‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬باللغتين‭ ‬الإنكليزية‭ ‬والويلزية،‭ ‬تعهد‭ ‬أن‭ ‬يقتدي‭ ‬بوالدته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مثالًا‭ ‬‮«‬لنكران‭ ‬الذات‮»‬‭ ‬طيلة‭ ‬سنوات‭ ‬حكمها‭. ‬وقال‭ ‬تشارلز‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حب‭ ‬وليام‭ ‬لهذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬بلاده‭ ‬كبر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬هنا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تدرب‭ ‬كطيار‭ ‬لطائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬تابعة‭ ‬لسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬أنغليسي‭.‬‮ ‬

خارج‭ ‬محطته‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬كارديف،‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬ألغوا‭ ‬الملكية‮»‬‭ ‬و»مواطنون‭ ‬وليس‭ ‬رعايا‮»‬‭ ‬و»الديموقراطية‭ ‬الآن‮»‬‭.‬‮ ‬

قبل‭ ‬الجنازة‭ ‬الرسمية‭ ‬للملكة‭ ‬الاثنين،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬تشارلز‭ ‬وإخوته‭ – ‬الأميرة‭ ‬آن‭ ‬والأمير‭ ‬أندرو‭ ‬والأمير‭ ‬إدوارد‭ – ‬بخشوع‭ ‬أمام‭ ‬النعش‭ ‬المغطى‭ ‬بالعلم‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وبالمثل‭ ‬سيجتمع‭ ‬أحفاد‭ ‬الملكة،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬وليام‭ ‬وشقيقه‭ ‬هاري،‭ ‬حول‭ ‬النعش‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬‮ ‬

أثارت‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيث‭ ‬فيضًا‭ ‬من‭ ‬المشاعر،‭ ‬واصطف‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬طوابير‭ ‬لساعات،‭ ‬وكثيرون‭ ‬منهم‭ ‬طوال‭ ‬الليل،‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬حزنهم‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬ويستمنستر‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إنها‭ ‬قررت‭ ‬وقف‭ ‬الطابور‭ ‬موقتًا‭ ‬‮«‬لست‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتظت‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المسار‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬نهر‭ ‬التايمز‭ ‬بالمعزين‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬شكلت‭ ‬رمزا‭ ‬للاستقرار‭ ‬والوحدة‭ ‬للبريطانيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬تُطوى‭ ‬الاثنين‭ ‬صفحة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬البريطاني‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬ويستمنستر‭ ‬المهيبة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬عائلية‭ ‬في‭ ‬كنيسة‭ ‬القديس‭ ‬جورج‭ ‬في‭ ‬ويندسور‭ ‬حيث‭ ‬توارى‭ ‬الثرى‭ ‬قرب‭ ‬زوجها‭ ‬الراحل‭ ‬ووالديها‭ ‬وشقيقتها‭.‬‭ ‬وسيشكل‭ ‬ذلك‭ ‬ختام‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬تمكن‭ ‬خلالها‭ ‬البريطانيون‭ ‬الحزانى‭ ‬من‭ ‬وداعها‭ ‬حتى‭ ‬مثواها‭ ‬الأخير‭ ‬وشهدت‭ ‬اعتلاء‭ ‬وريثها‭ ‬تشارلز‭ ‬العرش‭.‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬أستراليا‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬حضورهم‭ ‬الجنازة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الإمبراطور‭ ‬الياباني‭ ‬ناروهيتو‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الملكية‭.‬

وقال‭ ‬دوق‭ ‬نورفولك‭ ‬إدوارد‭ ‬فيتزالان‭ ‬هوارد،‭ ‬المعروف‭ ‬أيضًا‭ ‬باسم‭ ‬إيرل‭ ‬مارشال،‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬الجنازة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬احتلت‭ ‬الملكة‭ ‬مكانة‭ ‬فريدة‭ ‬وخالدة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬بأكملها‭ … ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستوحد‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وسيتردد‭ ‬صداها‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأديان،‭ ‬بينما‭ ‬تتحقق‭ ‬رغبات‭ ‬جلالتها‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬مناسب‭ ‬لحكم‭ ‬استثنائي‮»‬‭.‬‮ ‬

تنفذ‭ ‬الشرطة‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬الجنازة‭ ‬فيما‭ ‬تمر‭ ‬الحشود‭ ‬بجوار‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬العالمية‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬إن‭ ‬شرطيين‭ ‬طُعنا‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬وأصيب‭ ‬أحدهما‭ ‬بجروح‭ ‬‮«‬خطرة‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬استبعدت‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬للهجوم‭ ‬بالإرهاب‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬إن‭ ‬وفدًا‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬مُنع‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬النظرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ليندساي‭ ‬هويل‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬الصين‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشرعين‭ ‬البريطانيين‭ ‬بسبب‭ ‬انتقاداتهم‭ ‬لسجلها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬ماو‭ ‬نينغ‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬بصفتها‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بالمجاملة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‮»‬‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬رفضت‭ ‬التعليق‭.‬‮ ‬

وتجمع‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬المعزين‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬المحدد‭ ‬لدخول‭ ‬بهو‭ ‬ويستمنستر‭ ‬الفسيح‭. ‬والجمعة،‭ ‬قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطابور‭ ‬اضطروا‭ ‬للانتظار‭ ‬14‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لرؤية‭ ‬النعش‭ ‬الملفوف‭ ‬بعلم‭ ‬المملكة‭ ‬وفوقه‭ ‬التاج‭ ‬الأمبراطوري‭ ‬والكرة‭ ‬والصولجان‭. ‬وحول‭ ‬النعش‭ ‬المحاط‭ ‬بالشموع‭ ‬يقف‭ ‬حراس‭ ‬متيقظون‭.‬

أشار‭ ‬مراسل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعزين‭ ‬سجلوا‭ ‬مرورهم‭ ‬للحظات‭ ‬أمام‭ ‬التابوت‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬من‭ ‬الانحناء‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬علامة‭ ‬الصليب‭ ‬أو‭ ‬ببساطة‭ ‬إزالة‭ ‬القبعة،‭ ‬كما‭ ‬مسح‭ ‬البعض‭ ‬دموعهم‭. ‬وجلب‭ ‬آخرون‭ ‬أطفالاً‭ ‬في‭ ‬عربات‭.‬

وتوقف‭ ‬محاربون‭ ‬قدامى‭ ‬وقدموا‭ ‬تحية‭ ‬أخيرة‭ ‬لقائدتهم‭ ‬العامة‭ ‬السابقة‭.‬‮ ‬

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في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬في‭ ‬كارديف،‭ ‬انتظر‭ ‬كثيرون‭ ‬ساعات‭ ‬وصول‭ ‬تشارلز‭. ‬وقال‭ ‬جاك‭ ‬غريمشو‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬مع‭ ‬ابنه‭ ‬الصغير‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭. ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ (‬لكن‭) ‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬تتويج‭ ‬ملك‭ ‬جديد‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الجميع‭ ‬سعداء‭ ‬برؤية‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ويلز‭. ‬وقالت‭ ‬زهرة‭ ‬العامري‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬إن‭ ‬الجنازة‭ ‬‮«‬هدر‭ ‬للمال‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬ويلز‭ ‬مستقلة‭. ‬بالطبع،‭ ‬سيؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬اقتصادنا‭ ‬لأننا‭ ‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنني‭ ‬أؤمن‭ ‬بشدة‭ ‬بالاستقلال‮»‬‭.‬