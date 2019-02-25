الإستخبارات تنفي دخول البغدادي إلى العراق

الحشد الشعبي يستهدف وكراً لداعش في الثرثار

بغداد – الزمان

ديالى – سلام عبد الشمري

أفادت مديرية إعلام الحشد الشعبي بسقوط قتلى وجرحى في صفوف داعش بقصف تجمع لهم على ضفة بحيرة الثرثار في الانبار.

وقالت المديرية في بيان امس إن (قوة الإسناد الصاروخي للواء 313 قامت بقصف تجمع لداعش على ضفة البحيرة وتحديداً على ضفاف جزرة أم الرمل).

وأضاف أن (القصف حقق أهدافه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف العدو), وتابع البيان ان (القصف جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عناصر داعش في مناطق محاذية لعمليات شرق الأنبار).

ونفى مصدر استخباراتي دخول زعيم داعش ابو بكر البغدادي إلى الأراضي العراقية قادماً من منطقة باغور شرقي سوريا.

وقال المصدر في تصريح إن (المعلومات التي تحدثت عن دخول البغدادي لصحراء الأنبار لا اساس لها من الصحة ولم يلتق بأي من أتباعه داخل الأراضي العراقية), وأضاف أن (البغدادي مازال تحت أعين الاستخبارات العراقية والتحالف الدولي).

واطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية بما يسمى بأمير الغزوات بعد تسلله من الحدود السورية الى الجانب العراقي. وقالت المديرية في بيان امس ان (مفارز الاستخبارات تمكنت من الاطاحة باكثر الارهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات التي قامت بها داعش بالانبار ويلقب بامير الغزوات لكثرة مشاركته فيها بعد تسلله من الحدود السورية باتجاه العراق).

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد القت القبض على أحد قادة داعش الملقب بـقاطع الرؤوس خلال عملية امنية. وتسلمت السلطات العراقية دفعة ثانية من عناصر داعش الذين ألقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) القبض عليهم خلال المعارك في آخر معقل لهم شرقي سوريا.

وتعرضت نقطة تفتيش لنيران قناص في محافظة ديالى. وذكر مصدر في تصريح امس ان (نقطة تابعة الى السرية الاولى فوج طوارئ ديالى الــــــثامن لنيران قناص ما بين معمل الاسفلت ومنطقة بهار تازة في خانقين حيث ردت القوات الأمنية على مصدر الاطلاق دون وقوع خسائر بشرية تذكر).

اعتقال داعشي

وفي محافظة السليمانية, اعتقلت قوات الاسايش في كرميان ارهابيا خطيرا في حدود قضاء دربنديخان في المحافظة وقال مدير اعلام اسايش كرميان عثمان عبد الكريم في تصريح امس انه (بعد التحقيق معه اعترف بانه كان يعمل بالقاعدة ومن ثم داعش وقام بالعديد من الاعمال الارهابية).

واضاف ان (الارهابي يدعى خالد حسين حميد وهو عربي ومن مواليد 1978 وكان مقيما في السابق في المقدادية بمحافظة ديالى ثم بقي مدة في حدود حمرين ومن ثم توجه الى الموصل وبقي فيها عاما واحدا وبعد سقوط داعش في الموصل توجه الى سوريا), مشيرا الى انه (بعد انكسارات داعش دخل اقليم كردستان بهوية مزورة وسكن في بلدة دربنديخان وتم اعتقاله من قبل قوات اسايش كرميان بناء على المادة 2 من قانون الارهاب).

ديالى تناشد

ودعا مجلس محافظة ديالى الى عملية عسكرية واسعة لتطهير بؤر داعش في مناطق المحافظة.

وقال عضو المجلس رعد المسعودي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (بعض مناطق المحافظة تشهد بين الحين والآخر خطف مدنيين على أيدي داعش)، مشيرا إلى ان (هذه المناطق قريبة من ناحية ابو صيدا وقرية المخيسة فضلا عن ناحية العظيم بحاجة ماسة إلى عملية عسكرية), وشدد المسعودي على (ضرورة اشتراك كل قطعات الجيش والحشد في هذه العمليات لتطهير الاماكن والتي تشهد وجود لعناصر داعش).

من جانبه, قال رئيس اللجنة الامنية بمجلس ديالى صادق الحسيني إن (حوض الوقف شمال شرق بعقوبة أصبح بشكل كامل تحت سيطرة القوات الامنية بعد اكمال خطة الانتشار الواسعة المستمرة لليوم الرابع على التوالي), لافتا الى ان (فلول داعش لم تطلق رصاصة واحدة وهربوا امام توغل القوات الامنية والحشد حيث جرت عمليات تمشيط دقيقة للبحث عن مضافات واوكار التنظيم وانفاقه تحت الأرض).

فيما اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن اصدار جواز سفر لمواطن عراقي مقيم في السويد من قبل السفارة العراقية في ستوكهولم بمستمسكات ثبوتية مزورة.وقال المكتب في بيان امس انه (تم الكشف عن اصدار جواز سفر لمواطن عراقي مقيم في السويد من قبل السفارة بمستمسكات ثبوتية مزورة), مبينا ان (عملية الكشف جاءت على خلفية قيام لجنة تفتيشية من المكتب بتدقيق معاملات مديرية شؤون الجوازات قسم السفارات).

واضاف ان (التحقيق الابتدائي في القضية أثبت تقصير بعض العاملين في المديرية واتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة), وتابع انه (فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية بغية اجراء تحقيق مع موظفي السفارة لكشف ملابسات القضية وكذلك مفاتحة مديرية الاحوال المدنية والجوازات لإقامة دعوى جزائية بحق المواطن المزور وابطال جواز سفره وتحميله كافة التبعات القانونية).

وشكلت المنافذ الحدودية لجنة تحقيقية بشأن ضبط شاحنة محملة ببيض المائدة في منفذ مندلي الحدودي الممنوع من دخولها الى العراق.

وقال بيان للمنافذ امس انه (تم تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ضبط شاحنة محملة ببيض المائدة في مندلي الحدودي الممنوع دخولها الى العراق بعد هروب سائقها), واشار الى (القبض على مسافر عراقي في منفذ المنذرية الحدودي صادرة بحقه مذكرة القاء قبض , واعتقال اخر في منفذ مطار النجف قادم من سوريا بحوزته أموالا محلية وأجنبية).

مبينا ان (ملاكات منفذ مطار البصرة الدولي تمكنوا من حجز مسافر بريطاني بحوزته بم كاز حجم صغير غير مصرح بها قادماً على متن الخطوط الجوية الإماراتية وكذلك تم حجز مسافرين لبناني وايطالي قادمين من دبي وبيروت بحوزتهما مواد مختلفة غير مصرح بها ايضا).