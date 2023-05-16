

الحشد‮ ‬يخسر أمام زاخو في‮ ‬دوري‮ ‬السلّة الممتاز وناشئوه‮ ‬يحتفلون

بغداد‮ – ‬الزمان

فاز فريق نادي‮ ‬زاخو،‮ ‬على فريق نادي‮ ‬الحشد الشعبي‮ ‬بنتيجة‮ ‬90 -88‮ ‬نقطة في‮ ‬مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري‮ ‬السلة الممتاز للموسم‮ ‬2022-2023‮.‬وكان فريقا النفط والشرطة تأهلا الى المباراة الختامية بعد فوز الشرطة على الحشد والنفط على زاخو.ناشئين الحشد الشعبي‮ ‬يتوجون بلقب الدوري‮ ‬المصاحب لكرة السلة‮ .‬من جهة أخرى توج فريق ناشئي‮ ‬الحشد الشعبي‮ ‬لكرة السلة بالمركز الأول للدوري‮ ‬المصاحب لدوري‮ ‬العراق لكرة السلة للمرحلة الأولى بعد انهائهم جميع المباريات بدون أية خسارة.وجاء التتويج في‮ ‬الحفل الذي‮ ‬أقامه اتحاد كرة السلة المركزي‮ ‬مساء اليوم الاثنين في‮ ‬الاستراحة ما بين الشوطين لمباراة فريقي‮ ‬الحشد الشعبي‮ ‬وزاخو‮.‬