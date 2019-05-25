الحشد‭ ‬ينشر‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬للتسوّق‭ ‬

النجف – الزمان
انتشرت قوات الحشد الشعبي في محافظة النجف، الجمعة، في المحافظة للمشاركة بتأمين وخدمة الزائرين لمناسبة وفاة الامام علي.
الان ان مصادر سياسية رفيعة قالت ان تكرار مهاجمة مراكز التسوق استدعى رفع الجاهزية لالامنية في المدينة المقدسة . لاسيما بعد هجوم بالقاذفات على مركز ثان للبشير للتسوق في النجف فجر الجمعة . في سياق سخط شعبي على كوادر محسوبة على التيار الصدري واثرت بشكل فاحش وانتقدها زعيم التيار السيد مقتدى الصدر منذ اسبوعين بشدة . وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان ان «اللواء الثاني بالحشد الشعبي نشر مقاتليه منذ ساعات الفجر الاولى في مناطق متفرقة بمدينة النجف، للمشاركة بعملية تأمين وحماية الزائرين، وتقديم مختلف الخدمات لهم، بمناسبة ايام شهادة الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام)». واضاف ان «الانتشار شمل المدينة القديمة وعددا من تقاطعات الطرق الرئيسة والطريق القوسي والخط الاستراتيجي، وحسب الخطة الأمنية، بالإضافة لانتشارها في الشق الامني وابراج المراقبة في محور البادية والخط الاستراتيجي، فضلا عن انتشارها في معظم مداخل المحافظة والطرق المؤدية الى المنطقة المحيطة بالعتبة العلوية ومقبرة وادي السلام».