الحشد‭ ‬ينشر‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬للتسوّق‭ ‬

النجف‭ – ‬الزمان‭ ‬

انتشرت‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬النجف،‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬للمشاركة‭ ‬بتأمين‭ ‬وخدمة‭ ‬الزائرين‭ ‬لمناسبة‭ ‬وفاة‭ ‬الامام‭ ‬علي‭. ‬

الان‭ ‬ان‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬رفيعة‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬تكرار‭ ‬مهاجمة‭ ‬مراكز‭ ‬التسوق‭ ‬استدعى‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬لالامنية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ . ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬بالقاذفات‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬ثان‭ ‬للبشير‭ ‬للتسوق‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ . ‬في‭ ‬سياق‭ ‬سخط‭ ‬شعبي‭ ‬على‭ ‬كوادر‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬واثرت‭ ‬بشكل‭ ‬فاحش‭ ‬وانتقدها‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬منذ‭ ‬اسبوعين‭ ‬بشدة‭ . ‬وذكر‭ ‬إعلام‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬«اللواء‭ ‬الثاني‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬نشر‭ ‬مقاتليه‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬بمدينة‭ ‬النجف،‭ ‬للمشاركة‭ ‬بعملية‭ ‬تأمين‭ ‬وحماية‭ ‬الزائرين،‭ ‬وتقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ايام‭ ‬شهادة‭ ‬الامام‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬طالب‭ ‬(عليه‭ ‬السلام)»‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬«الانتشار‭ ‬شمل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬تقاطعات‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسة‭ ‬والطريق‭ ‬القوسي‭ ‬والخط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وحسب‭ ‬الخطة‭ ‬الأمنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لانتشارها‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الامني‭ ‬وابراج‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬البادية‭ ‬والخط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مداخل‭ ‬المحافظة‭ ‬والطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالعتبة‭ ‬العلوية‭ ‬ومقبرة‭ ‬وادي‭ ‬السلام»‭.‬