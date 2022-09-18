الحسين وإبراهيم – حسين الصدر

النبي (ص) يفدي الحسين (ع) بولده ابراهيم

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الحسينُ (ع) هو سبط النبي (ص) وابن ابنته الزهراء البتول فاطمة (ع).

أمّا ابراهيم فهو ابنه الصلبي، وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد باسناده عن ابن العباس قال :

كنتُ عند النبيّ (ص) وعلى فَخِذِهِ الايسر إبنُه ابراهيم ،

وعلى فَخِذِهِ الأيمن الحسينُ بن علي (ع)،

تارةً يُقبّل هذا ،

وتارةً يقبّل هذا ،

فنزل عليه جبرائيل (ع) بوحِيِ مِنْ ربِّ العالمين ،

فلما سرى عنه قال :

أتاني جبرائيل مِنْ ربي فقال لي :

يا محمد :

انّ ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك :

لستُ أجمعُهما لك فأفدِ أَحَدَهُما بِصاحِبِه ، فنظر النبي (ص) الى ابراهيم فبكى ،

ونظر الى الحسين فبكى

ثم قال :

إنَّ ابراهيم أُمُّهُ أَمَةٌ ومتى مات لم يحزن عليه غيري ، وأمُّ الحسين فاطمة ، وأبوه عليٌّ ابن عمي ولحمي ودمي ، ومتى مات حزنت ابنتي وابن عمي وحزنت أنا عليه وأنا اؤثر حزني على حزنهما ،

يا جبرائيل :

يُقيض ابراهيم، فديتُه بابراهيم

قال :

فقبض بعد ثلاث .

فكان النبي (ص) اذا رآى الحسينَ مُقْبِلا قَبَّلهُ وضَمَّهُ الى صدره ،

ورشق ثناياه وقال :

فديتُ مَنْ فديتُه بابني ابراهيم .

أقول :

وهذه أعظم الصِيغ في المحبة ، حيث لا صيغة أعلى مِنْ أنْ يُفُتدى الحسين بابراهيم .

واذا كان الرسول (ص) يفتدي الحسين بولده فكيف لا نفتدي الحسين (ع) بأرواحنا ؟

وكيف لا نُقيم على مقتله المآتم ؟

وكيف نُخفي أحزاننا اللاهبة ولواعِجَنا على مصرعه وما جرى عليه يوم الطف مما لم يجر على أحدٍ قبله ولا بعده ؟

انّ لقتل الحسين (ع) في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبداً كما قال جَدُّه المصطفى محمد (ع) .