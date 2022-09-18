الحسين وإبراهيم – حسين الصدر
النبي (ص) يفدي الحسين (ع) بولده ابراهيم
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الحسينُ (ع) هو سبط النبي (ص) وابن ابنته الزهراء البتول فاطمة (ع).
أمّا ابراهيم فهو ابنه الصلبي، وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد باسناده عن ابن العباس قال :
كنتُ عند النبيّ (ص) وعلى فَخِذِهِ الايسر إبنُه ابراهيم ،
وعلى فَخِذِهِ الأيمن الحسينُ بن علي (ع)،
تارةً يُقبّل هذا ،
وتارةً يقبّل هذا ،
فنزل عليه جبرائيل (ع) بوحِيِ مِنْ ربِّ العالمين ،
فلما سرى عنه قال :
أتاني جبرائيل مِنْ ربي فقال لي :
يا محمد :
انّ ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك :
لستُ أجمعُهما لك فأفدِ أَحَدَهُما بِصاحِبِه ، فنظر النبي (ص) الى ابراهيم فبكى ،
ونظر الى الحسين فبكى
ثم قال :
إنَّ ابراهيم أُمُّهُ أَمَةٌ ومتى مات لم يحزن عليه غيري ، وأمُّ الحسين فاطمة ، وأبوه عليٌّ ابن عمي ولحمي ودمي ، ومتى مات حزنت ابنتي وابن عمي وحزنت أنا عليه وأنا اؤثر حزني على حزنهما ،
يا جبرائيل :
يُقيض ابراهيم، فديتُه بابراهيم
قال :
فقبض بعد ثلاث .
فكان النبي (ص) اذا رآى الحسينَ مُقْبِلا قَبَّلهُ وضَمَّهُ الى صدره ،
ورشق ثناياه وقال :
فديتُ مَنْ فديتُه بابني ابراهيم .
أقول :
وهذه أعظم الصِيغ في المحبة ، حيث لا صيغة أعلى مِنْ أنْ يُفُتدى الحسين بابراهيم .
واذا كان الرسول (ص) يفتدي الحسين بولده فكيف لا نفتدي الحسين (ع) بأرواحنا ؟
وكيف لا نُقيم على مقتله المآتم ؟
وكيف نُخفي أحزاننا اللاهبة ولواعِجَنا على مصرعه وما جرى عليه يوم الطف مما لم يجر على أحدٍ قبله ولا بعده ؟
انّ لقتل الحسين (ع) في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبداً كما قال جَدُّه المصطفى محمد (ع) .