الحسود جبان إخترقه الشيطان – حسين الصدر

-1-

يسارع الحسود الى كتابة ما يدور في ذهنه من خواطر وما يعتمل في نفسه من مشاعر ، لا يكتب اسمه خوفاً من المساءلة ويتستر ببعض العناوين فراراً من ذلك ..!!

-2-

يكتب في face bookوفي مواقع الاتصال الاجتماعي وغيرها .

-3-

غير أن الغباء يتجلى في خوفه من الناس وعدم خشيته من الله وحسابه..!!

-4-

من حَقِّك المطالبة بتعيينك اسوةً بالآخرين، ولكنْ ليس مِنْ حقّك أنْ تتطاول على بعض مَنْ تَمَّ تعيينُهم ، وكأنهم المعتدون عليك .

-5-

ويعمد بعض المرضى المسكونين بالغِلّ والحسد الى توجيه سهام نقدهم الى مَنْ لا يريد لهم الاّ الخير ، ويحاولون الاساءة اليه ليشفوا بذلك شيئا مما ينطوون عليه من ” دُونيةٍ ” ومن لؤم وخبث واضطراب .

-6-

انهم بِحَسدهِم لا يُضرون الا انفسهم، ونيرانُ حسدهم كفيلة باحراقهم.

هذا في الدنيا

وأما في الآخرة فنيران الجحيم بانتظارهم .