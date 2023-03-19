الحسود جبان إخترقه الشيطان – حسين الصدر
-1-
يسارع الحسود الى كتابة ما يدور في ذهنه من خواطر وما يعتمل في نفسه من مشاعر ، لا يكتب اسمه خوفاً من المساءلة ويتستر ببعض العناوين فراراً من ذلك ..!!
-2-
يكتب في face bookوفي مواقع الاتصال الاجتماعي وغيرها .
-3-
غير أن الغباء يتجلى في خوفه من الناس وعدم خشيته من الله وحسابه..!!
-4-
من حَقِّك المطالبة بتعيينك اسوةً بالآخرين، ولكنْ ليس مِنْ حقّك أنْ تتطاول على بعض مَنْ تَمَّ تعيينُهم ، وكأنهم المعتدون عليك .
-5-
ويعمد بعض المرضى المسكونين بالغِلّ والحسد الى توجيه سهام نقدهم الى مَنْ لا يريد لهم الاّ الخير ، ويحاولون الاساءة اليه ليشفوا بذلك شيئا مما ينطوون عليه من ” دُونيةٍ ” ومن لؤم وخبث واضطراب .
-6-
انهم بِحَسدهِم لا يُضرون الا انفسهم، ونيرانُ حسدهم كفيلة باحراقهم.
هذا في الدنيا
وأما في الآخرة فنيران الجحيم بانتظارهم .