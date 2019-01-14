كربلاء تباشر حملتها المجانية لمكافحة أدغال الحنطة

الحسني يستقبل وفد ميسان لبحث الواقع الزراعي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استقبل وزير الزراعة صالح الحسني وفد من مجلس محافظة ميسان بمكتبه في مقر الوزارة، برئاسة نائب رئيس المجلس جواد رحيم قاسم وعضو لجنة الزراعة في مجلس المحافظة الشيخ ميثم محسن السرخان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ الخطة الزراعية في المحافظة للموسم الزراعي الحالي 2019 والمساحات الزراعية والحصص المائية المقررة، وتطوير الواقع الزراعي في المحافظة وتوفير والمعدات والمستلزمات الزراعية للفلاحين والمزارعين وتسويق المحاصيل، والية منح القروض من قبل المصرف الزراعي في المحافظة وتسهيل الاجراءات والموافقات الخاصة بها، فضلا عن مناقشة قانون الاصلاح الزراعي وملكية الاراضي الزراعية، وانشاء البيوت البلاستيكية وحقول الدواجن والمشاريع الاستثمارية في المحافظة). ونقل البيان عن الحسني تأكيده (عمل الوزارة على تقديم كافة الخدمات اللازمة للفلاحين والمزارعين في المحافظة ودعمهم باستمرار لتشجيعهم على التمسك بارضهم وزيادة انتاجهم من المحاصيل الزراعية، اضافة الى تذليل العقبات التي تواجههم في زراعة وتسويق محاصيلهم، وتوفير القروض المالية لهم فضلا عن الاسمدة والبذور والمكائن والمعدات الزراعية والمساعدة في الحصول على الاطلاق المائية المناسبة حسب المساحة المزروعة لكل محافظة).

وباشر قسم وقاية المزروعات بمديرية زراعة كربلاء المقدسة بحملة مجانية لمكافحة الأدغال العريضة والرفيعة الأوراق في حقول الحنطة والشعير ولعموم مناطق المحافظة، وباستخدام خمسة مبيدات، فيما أكد القسم ذاته استكماله لكافة الاستعدادات اللازمة للبدء بحملة مجانية أخرى لمكافحة لفحة الجريد في بساتين النخيل في المحافظة باستخدام مبيدي (اوثلوب و بريك) . وأعلنت المديرية عن استلامها 580 لترا من المبيدات الخاصة بمكافحة تعفن النوارت الزهرية خياس طلع النخيل تم توزيعها على الشعب الزراعية التابعة للمديرية وحسب الحصص المقررة.

وناقشت مديرية زراعة ديالى موضوع الادارة الحديثة لحقول الدواجن وسبل معالجة معوقات التربية خلال عقدها ندوة ارشادية في قضاء المقدادية وبحضور عدد كبير من مربي الدواجن والمختصين . تناولت الندوة اهم الشروط البيئية والصحية اللازمة لانشاء حقول الدواجن ونظم التربية وكيفية استخدام البرامج الطبية البيطرية الحديثة في اللقاحات والادوية وضرورة التأكد من رصانة مناشئها .

وقال البيان ان المحاضرة (اكدت اهمية استخدام اجراءات الامن الحيوي الصحيحة في حقول الدواجن واستخدام اللقاحات والادوية ذات المنشأ الرصين واستخدام الاعلاف الخالية من الاعفان ومن مناشيء جيدة ومراعاة الشروط البيئية والصحية اللازمة لانشاء الحقول لغرض زيادة الانتاج وسد حاجة السوق المحلية).

واقام المركز الارشادي في بابل مشاهدة حقلية حول استخدام المصائد الفرمونية للحد من حشرة حافرة انفاق الطماطة بحضور عدد من الفلاحين والمزارعين. وجرى خلال المشاهدة التطرق الى انواع المصائد الفرمونية اللاصقة منها والمائية وطريقه وضعها واختيار المكان المناسب لها داخل البيوت البلاستيكية والية الكشف عن الحشرات وتحديد انواعها واضرارها وكيفية القضاء عليها . وفي ختام المشاهدة حث المحاضر الفلاحين على تفتيش حقولهم بشكل يومي لمتابعة وجود هذه الحشرة والابلاغ عليها من اجل مكافحتها والقضاء عليها للحفاظ على المنتج المحلي من الاصابة ودعم السوق المحلية منها.

وأقام المركز الارشادي التدريبي في بابل و بتوجيه من دائرة الارشاد و التدريب الزراعي ندوة بعنوان (الامراض المعدية التي تصيب الجاموس و الوقاية منها) في المزرعة الارشادية في القاسم بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاسم الخضراء و اتحاد الجمعيات الفلاحية و شعبة زراعة القاسم.

وقال البيان ان (الندوة جاءت ضمن البرنامج الارشادي لتنمية قدرات مربي الجاموس في مناطق الاهوار و المسطحات المائية على زيادة انتاج الحليب و تسمين العجول و تصنيع الالبان.

تناولت الندوة مواضيع عدة كان اهمها التطرق الى اهم الامراض المعدية التي تسبب هلاكات كبيرة في الجاموس و طرق الوقاية منها، و اسباب انتشار الامراض الوبائية و كيفية الحد منها، واماكن ايواء الحيوانات الجيدة و الاعلاف المركزة و دورها في الحد من الاصابة بالأمراض التي تصيب الجاموس، و تناولت الندوة ايضا شرحا مفصلا حول كيفية اعطاء الاعلاف و اللقاحات ضد الامراض الوبائية و الارشادات الصحية المهمة للوقاية).