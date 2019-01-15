البصرة تؤكد إرتفاع معدلات إنتاج الطماطة

الحسني: الزراعة غير مسؤولة عن دخول المحاصيل من الخارج

بغداد – الزمان

استقبل وزير الزراعة صالح الحسني وفد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية برئاسة السيد حيدر العصاد ورئيس الاتحاد المحلي ورئيس جمعية الزبير وعددا من الفلاحين والمزارعين من محافظة البصرة وقال بيان تلقته (الزمان) امس وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالواقع الزراعي في المحافظة منها ما تم تداوله حول اصابة عدد من مزارع محصول الطماطة في المحافظة، وحماية المنتج المحلي ومنع استيراد المحاصيل بطرق غير قانونية عن طريق المنافذ الحدودية، ودعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية اللازمة، وتخصيص الاراضي الزراعية للفلاحين ومتابعة علاوي الخضر والعمل على استقرار الاسعار فيها، وتسهيل اجراءات تجديد والتنازل عن العقود الزراعية، وآلية صرف مستحقات الفلاحين في المحافظة. واكد الحسني خلال اللقاء انه (تم التعامل بصورة صحيحة وبشكل فوري مع الاصابات الطفيفة التي حصلت لمحصول الطماطة في بعض مزارع البصرة، وان الوضع تحت السيطرة والطماطة العراقية بخير)، مبينا انه (ما تم تداوله حول الاصابات لا تتعدى الاشاعات التي غرضها احداث ضجة للاضرار بالمنتج المحلي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل ومن ضمنها الطماطة، مشددا على ان وزارة الزراعة غير مسؤولة عن دخول المحاصيل من المنافذ الحدودية وان منع الاستيراد ما زال مستمرا). من جانبه اكد الوفد ان (محصول الطماطة بخير ولا توجد خسائر كبيرة كما اشيع في وسائل الاعلام وان معدلات الانتاج ما تزال كبيرة).

ورشة تعريفية

وعقدت مديرية زراعة كربلاء وبتوجيه من دائرة الثروة الحيوانية ، ورشة للتعريف بسلالات الحيوانات المحلية ومصادرها الوراثية واهميتها في الحفاظ على الثروة الحيوانية العراقية . وهدفت الورشة الى اعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تمييز انواع سلالات الحيوانات المحلية من العاملين في برامج التلقيحات ضد الامراض الوبائية والمتوطنة ومن مشروع الترقيم الوطني للثروة الحيوانية في العراق لغرض جمع معلومات عن اعدادها مدعم بنظام جي آي اس والتي سوف تستعمل في وضع اولويات حفظ تلك المصادر وبرامج التحسين الوراثي المستقبلية واعداد قاعدة بيانات حديثة وقابلة للتحديث بشكل دوري لمراقبة وضع سلالات الحيوانات العراقية من نمو او انحدار وتحديد مستوى التهديد ان كانت معرضة لذلك ووضع الحلول للاستجابة الطارئة وانقاذها .كما تم خلال الورشة تدريب موظفين من الشعب الزراعية التابعة الى مديرية الزراعة والعاملين في وحدات الثروة الحيوانية من اجل نشر ثقافة التمييز بين سلالات الحيوانات العراقية لدى العاملين من الكوادر الزراعية والبيطرية اضافة الى تنشيط فريق عمل يزود قسم المصادر الوراثية بمعلومات تتضمن اعداد وسلالات الحيوانات الموجودة في المحافظة وتثبيتها على خرائط معدة ورصد النمو والانحدار في اي سلالة من السلالات لغرض اجراء اللازم.وتنفيذا لتوجيهات الحسني وبمساعدة العديد من الجهات ذات الصلة، شهدت محافظة كركوك افتتاح موقع استلام الحويجة أمام مسوقي الذرة الصفراء في المحافظة لتخفيف الزخم الحاصل على معمل الذرة الصفراء في تازة. وقال بيان ثان تلقته (الزمان) امس ان (الحاضرين شهدوا دخول الشاحنات المحملة بعرانيص الذرة الصفراء من كافة مناطق المحافظة وفق جدول تم تنظيمه حسب المساحة المقررة لكل شعبة زراعية في المحافظة . من جهة أخرى نفذت مزرعة داقوق الإرشادية / المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في كركوك، مشاهدة فلاحيه بعنوان مكافحة الأدغال وتعيير أجهزة الرش تضمنت التعريف بأهمية زراعة محصولي الحنطة والشعير والاضرار الاقتصادية التي تسببها الأدغال الرفيعة والعريضة، كما تضمنت المشاهدة محورا عمليا حول تعيير المرشة وإدامة عملها وكيفية حساب المبيد).

مشاهدة حقلية

واقام المركز الارشادي في بابل مشاهدة حقلية حول اكثار بذور اصناف وسلالات وهجن محاصيل الخضر في المزرعة الارشادية في المحاويل بحضور عدد من المختصين والفلاحين. وجرى خلال المشاهدة التطرق الى محاور عدة منها التعريف ببرنامج اكثار بذور واصناف وسلالات وهجن محاصيل الخضر، و اهداف البرنامج المتمثلة بنشر الاصناف المحلية والاعتماد عليها وتقليل الاصناف الهجينة المستوردة، التطرق الى اهم اصناف محاصيل الخضر الداخلة في البرنامج وكذلك دور الفلاحين فيه . وفي السياق ذاته تم اجراء جولة ميدانية في البيوت البلاستيكية للتعرف على الاصناف المزروعة ضمن البرنامج ومنها محصول الباذنجان وكيفية اكثار هذه الاصناف والمحافظة على الصفات الوراثية بالإضافة الى الطرق العلمية المتبعة لخدمة المحصول.

وضمن الخطة الارشادية لبرنامج تنمية محصول الحنطة في العراق اقام المركز الارشادي في محافظة البصرة مشاهدة فلاحية حول تعيير المرشة واختيار التراكيز المناسبة لمكافحة ادغال الحنطة في منطقة الجوابر بالبصرة . واضاف البيان انه (جرى خلال المشاهدة التطرق الى الادارة الجيدة للمحصول واهم الاجراءات العلمية في تشخيص الادغال وطرق تحديد المبيدات اللازمة لكل نوع مع ضرورة توقيت اجراءات المكافحة حسب الموسم اضافة الى اهمية استخدام المبيدات الزراعية حسب عمر النبات وعمر الادغال مع الالتزام التام بالكميات والتراكيز الموصى بها علميا لغرض الاستفادة القصوى من عمليات المكافحة ضد الادغال وكيفية اجراء المكافحة بالطرق الحديثة والعلمية بواسطة الاجهزة والمرشات المحمولة وبالسعات المختلفة وهذه الاجراءات تساهم بشكل فعال في زيادة انتاجية المحاصيل الستراتيجية واهمها محصول الحنطة الذي يلعب دورا مهما في زيادة اقتصاد البلد).وعقدت وزارة الزراعة حلقة نقاشية حول أهمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة بحضور عدد من المختصين و الباحثين في هذا المجال.

تطرقت الحلقة الى أهمية هذه المشاريع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال القضاء على البطالة اذ ان تنفيذها و دعمها يساعد الدولة على تشغيل اعداد كبيرة من الشباب و تشجيع المنتج الوطني و تحسين دخل الفرد و الحد من تدفق العلمة الصعبة الى خارج البلاد و بالتالي دعم العملة المحلية. واشار البيان الى انه (تمت مناقشة اليات دعم و توسيع هكذا مشاريع عن طريق إنشاء صندوق تمويل خاص يسمى صندوق تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و يكون تمويله عن طريق المصارف الاهلية المعتمدة و الموثوقة في العراق بالإضافة الى المصارف الحكومية، و ضرورة توجه الدولة نحوها حيث ان هذه المشاريع تعتمد عليها دول العالم المتقدمة). وتم التطرق كذلك الى عدد من الامثلة حول المشاريع الصغيرة التي تخص الجانب الزراعي وبالإمكان انشاءها من قبل الشباب و العاطلين عن العمل مثل مشاريع تربية الدواجن و الاسماك و تربية النحل و تسويق التمور و كذلك مشاريع كبس الاعلاف حيث تساهم جميعها في تقليل البطالة و تشجيع الانتاج المحلي.