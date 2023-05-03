اليونيسيف: دعمنا للعراق مستمر في مقاومة الأمراض ومنع إنتشارها

الحسناوي يؤكد إنقاذ 21 مليون طفل من الموت بالحصبة

بغداد – قصي منذر

اكدت منظمة اليونيسيف في العراق، اهمية حملات التلقيح الوطنية واستمرارها، مستعرضة نجاحات العراق في موادهة الأمراض البكتيرية بدعم من المنظمة.

وذكرت ممثلة المنظمة، شيما سان غوبتا، خلال مؤتمر صحفي حضرته (الزمان) امس ان (هنالك 14 مليون شخصاً تأثروا بسبب عدم التحصين خلال العامين الماضيين).

عملية تحصين

مشددة على (ضرورة عملية التحصين لإنقاذ حياة المواطنين)، واوضحت غوبتا ان (العراق نجح في مواجهة امراض البكتريا التي تم الحد منها عبر الحملات التلقيحية المستمرة، بجهود وزارة الصحة، ومشاركة منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية)، مشيرة الى ان (المنظمة مستعدة لتقديم الدعم المتواصل الى الوزارة في حملات التلقيح الوطنية عبر توفير اللقاح ومساعدة الحكومة، وتمكين النصح والاستشارة الخاصة باللقاحات، ودعم السلوكيات المجتمعية في المناطق المستهدفة لتعزيز عملية التطعيم)، واضافت انها (عملت على تقديم 5 ملايين جرعة من اللقاح، وقدمت الدعم لتلقيح اكثر من 150 الف شخص لم يتم تلقيحهم سابقاً)، منوهة الى (فعالية اللقاح الكبيرة والستراتيجية في مساعدة الاطفال على العيش والحد من انتقال الامراض بين الاشخاص وخلق مجتمع صحي)، ودعت غوبتا الى (الاستمرار في رفع الوعي لدى المواطنين، لضرورته القصوى في تلقيح الاطفال، وحمايتهم وسلامتهم من الامراض). في سياق متصل، اوضح وزير الصحة صالح الحسناوي، ان اللقاحات حقّقت حماية اكثر من 21 مليون طفل من خطر الإصابة بالحصبة، كاشفاً عن اطلاق حملة لقاح ستشمل جميع المناطق في يوم 21 من الشهر الجاري.

وقال في المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للتحصين، ان (اللقاحات حقّقت حماية اكثر من 21 مليون طفل من خطر الموت بمرض الحصبة).

جرعة ثالثة

مبيناً ان (العراق حقّق المركز الثاني بين عشرة دول في التغطية للجرعة الثالثة من اللقاح خلال الخمس سنوات الاخيرة، حسب تقارير الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف).

مشيراً الى ان (جائحة كورونا كان تأثيراً سلبياً على النشاطات الصحية لمختلف دول العالم منها العراق، منها البرنامج الوطني للتحصين بالتعاون مع المنظمات الدولية تحت عنوان فعالية تكثيف الخدمات التلقيحية المتكاملة، التي نشرت اكثر من الف فريق تلقيحي الى جميع المستفيدين في نهاية العام الماضي). واوضح الحسناوي ان (هنالك حملة جديدة بشأن تكثيف الخدمات التلقيحية المتكاملة للحد من مرض الحصبة في بعض المناطق، الى جانب اطلاق حملة وطنية متعددة اللقاحات في جميع المناطق في يوم 21 من الشهر الجاري)، داعياً المواطنين الى (التعاون مع الفرق التلقيحية للوصول الى جميع الأطفال وتقوية مناعتهم).