الحسناوي: مصنع سامراء سيشهد نقلة في إنتاج مستحضرات متطوّرة

بغداد – ياسين ياس

كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن شمول مصنع سامراء بتسهيلات تتضمن تأهيل الصناعات الدوائية، لتحقيق نقلة في انتاج مسحتضرات دوائية متطورة.

وقال خلال مؤتمر صحفي تابعته (الزمان) امس انه (تم تشكيل لجنة الامر الديواني 45، تناقش عبر اجتماعات شهرية ملفات المستشفيات المتلكئة في كل محافظات)، واضاف ان (العمل جار وتم افتتاح اول مستشفى في البصرة وخلال الاشهر الثلاثة المقبلة سيتم افتتاح مستشفى ميسان).

واشار الى ان (الوزارة عازمة على افتتاح الكثير من المؤسسات الصحية المتلكئة)، واستطرد بالقول ان (اللجنة جادة بحل مشاكل المستشفيات المتلكئة،وان السنوات المقبلة ستشهد افتتاح الكثير من المشاريع في القطاع الصحي)، ولفت الى ان (خطة الوزارة، تتضمن القيام بتأهيل الصناعات الدوائية،وان مصنع سامراء من المصانع المشمولة بالتسهيلات ،وتوقع ان يقدم منتجات دوائية متطورة كما كان في السابق)، وتابع انه (بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب سيتم تخصيص مبالغ جيدة للقطاع الصحي ومن ضمنها دائرة صلاح الدين).

وافتتح الحسناوي، في وثت سابق ،مستشفى تكريت التعليمي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحسناوي افتتح مستشفى تكريت التعليمي بسعة 480 بعد اعادة إعماره وإضافة 4 مراكز متخصصة وتجهيزه بأحدث الاجهزة الطبية المتطورة).

هامش الزيارة

واضاف ان (الوزير التقى على هامش الزيارة المحافظ اسماعيل خضير الهلوب وعدد من نواب المحافظة ،واكد استمرار التواصل مع المحافظين ودورهم في ادارة الملف الصحي في المحافظات ضمن توجهات الحكومة بتطوير الشراكة مع الحكومات المحلية واهمية التعاون لدعم المؤسسات الصحية بجميع احتياجاتها من الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وبحث عددا من الامور الصحية التي تسهم بتطوير القطاع الصحي بالمحافظة)، من جانبه ،اشاد الهلوب بـ (جهود الحسناوي في متابعة المؤسسات والمشاريع الصحية في المحافظة وجهوده لتطوير القطاع الصحي في عموم المحافظات).