الحسناوي:عازمون على محاسبة المتلاعبين في سوق الدواء

بغداد – فائز جواد

اكد وزير الصحة صالح الحسناوي، ان الحكومة عازمة على تنظيم السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن والفعّال. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحسناوي بحث مع مجموعة من المكاتب العلمية والمذاخر الدوائية، تنظيم بيع الدواء وتوفيره للمواطنين)، مبيناً ان (رئيس الوزراء محمد السوداني وجّه بتنظيم السوق ومحاسبة المخالفين خلال توجيهاته بشأن تحسين واقع المستشفيات والجانب الصحي وتوطيمن الادوية). وصادق الحسناوي، على تعيين دفعة جديدة من حملة الشهادات والاوائل على ملاك الوزارة. واوضح البيان ان (الوزارة وافقت على تعيين دفعات من الخريجين بمختلف الاختصاصات من الكليات والمعاهد الطبية، وحملة الشهادات العليا لخريجي كليات التمريض والمعاهد التقنية والطبية والصحية، استناداً الى البرنامج الحكومي لرعاية فئة الشباب وتوظيفهم في القطاع الحكومي بما يخدم توفير ملاكات طبية داخل الدوائر الصحية والمستشفيات لسد العجز في اعداد الموظفين). من جهتها ،افتتحت دائرة صحة ميسان، مستشفى الحكيم المعروف بالمستشفى التركي. وقال مدير عام الصحة علي محمود العلاق في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (افتتاح المستشفى جاء ضمن المنهاج الحكومي بعد مرور اكثر من 14 عاماً، ليكون اضافة نوعية الى الواقع الطبي، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين في ميسان)، مبيناً ان (افتتاحه سيتم بحضور رئيس الوزراء ووزير الصحة).

واضاف ان (الملاكات تواصل عملها بالسرعة الممكنة لتجهيز المستشفى بأحدث جهزة الاجهزة الطبية المتطورة). وواصلت وزارة الاعمار والاسكان بالتعاون مع وزارتي التخطيط والصحة والجهات ذات العلاقة، استكمال مشاريع المستشفيات المتوقفة في بغداد وعدد من المحافظات. وذكر بيان امس ان (حملة تأهيل وإستحداث المستشفيات وبناء المراكز الصحية جاءت استناداً الى توجيهات رئاسة الوزراء)، لافتاً الى (بناء تجهيز مستشفيات في بغداد والموصل والبصرة والنجف وكربلاء والديوانية وذي قار وديالى والسماوة والكوت والانبار وكركوك وسامراء وميسان، منذ عامي 2012 و2013).