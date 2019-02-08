الحزب الجديد المنتظر

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فاتح عبد السلام
خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد أربعين عاماً ، هو حدث تاريخي مفصلي ، تبلورت عنه افكار سياسية واتجاهات وميول ومواقف تختلف كلياً عن المتداول من المواضعات السياسية التي عرفت بها الاحزاب الرئيسية العريقة في المملكة المتحدة منذ مائة عام .
وهكذا وجد قسم كبير من المجتمع والنخب انّ من الطبيعي صدور ذلك البيان الذي أعلنت فيه اللجنة الانتخابية البريطانية عن ولادة حزب جديد يحمل اسم “حزب بريكست”وانه سيشارك في الانتخابات العامة المقبلة. منافس جديد من عمق الازمة التي لا تزال تتفاعل في بريطانيا.
ويحظى هذا الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016.
وقال فاراج أنّ الحزب الجديد تلقى “مئات الانتسابات“ إضافة الى “وعود تمويل مهمة“. وهما عماد البناء التنظيمي للأحزاب في بريطانيا، العضوية والتمويل .
في العراق ، خلال الأعوام الخمسة الاخيرة حدثت تحولات تاريخية كبرى في بنية المجتمع ، إذ هي المرة الاولى منذ اكثر من قرنين يتم فيها ابادة مدن وبلدات بشكل كامل أو شبه كامل، وازاحة تجمعات سكنية من مكان الى آخر ، وهذا خلّف واقعاً سكانياً واجتماعياً ونفسياً سينعكس في الوضع السياسي العام حتماً ، حتى لو مضت أعوام على تلك التحولات . لا نستغرب إذا ظهر لدينا بعد فترة حزب النازحين ، لعله سيكون الأكثر صدقاً في التعبير عن اوضاع شريحة هائلة في المجتمع ، لايمكن تجاهلها من أي عالم اجتماع أو مؤرخ أو سياسي يتعاطى مع الشأن العراقي في قابل الايام .
لكن حتى وقت ظهور احزاب الفقراء والمدمرين ، سيظل العراق يعاني من اتساع احزاب الفساد والقتل والدجل.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية