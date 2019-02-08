الحزب الجديد المنتظر

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فاتح عبد السلام

خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬بعد‭ ‬أربعين‭ ‬عاماً‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬مفصلي‭ ‬،‭ ‬تبلورت‭ ‬عنه‭ ‬افكار‭ ‬سياسية‭ ‬واتجاهات‭ ‬وميول‭ ‬ومواقف‭ ‬تختلف‭ ‬كلياً‭ ‬عن‭ ‬المتداول‭ ‬من‭ ‬المواضعات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬بها‭ ‬الاحزاب‭ ‬الرئيسية‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ .‬

وهكذا‭ ‬وجد‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬والنخب‭ ‬انّ‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬صدور‭ ‬ذلك‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬البريطانية‭ ‬عن‭ ‬ولادة‭ ‬حزب‭ ‬جديد‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬“حزب‭ ‬بريكست”وانه‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬المقبلة‭. ‬منافس‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتفاعل‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

ويحظى‭ ‬هذا‭ ‬الحزب‭ ‬بدعم‭ ‬النائب‭ ‬الأوروبي‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج،‭ ‬المعروف‭ ‬بموقفه‭ ‬الداعم‭ ‬بشدة‭ ‬لخروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬أبرز‭ ‬الناشطين‭ ‬خلال‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬فاراج‭ ‬أنّ‭ ‬الحزب‭ ‬الجديد‭ ‬تلقى‭ ‬“مئات‭ ‬الانتسابات“‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬“وعود‭ ‬تمويل‭ ‬مهمة“‭. ‬وهما‭ ‬عماد‭ ‬البناء‭ ‬التنظيمي‭ ‬للأحزاب‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬العضوية‭ ‬والتمويل‭ .‬

في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬الاخيرة‭ ‬حدثت‭ ‬تحولات‭ ‬تاريخية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬ابادة‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬وازاحة‭ ‬تجمعات‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬الى‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬خلّف‭ ‬واقعاً‭ ‬سكانياً‭ ‬واجتماعياً‭ ‬ونفسياً‭ ‬سينعكس‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬العام‭ ‬حتماً‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬مضت‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التحولات‭ . ‬لا‭ ‬نستغرب‭ ‬إذا‭ ‬ظهر‭ ‬لدينا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬حزب‭ ‬النازحين‭ ‬،‭ ‬لعله‭ ‬سيكون‭ ‬الأكثر‭ ‬صدقاً‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬اوضاع‭ ‬شريحة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬لايمكن‭ ‬تجاهلها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عالم‭ ‬اجتماع‭ ‬أو‭ ‬مؤرخ‭ ‬أو‭ ‬سياسي‭ ‬يتعاطى‭ ‬مع‭ ‬الشأن‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬قابل‭ ‬الايام‭ .‬

لكن‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬ظهور‭ ‬احزاب‭ ‬الفقراء‭ ‬والمدمرين‭ ‬،‭ ‬سيظل‭ ‬العراق‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬احزاب‭ ‬الفساد‭ ‬والقتل‭ ‬والدجل‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية