الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬بالمغرب‭ ‬يبريء‭ ‬أحد‭ ‬أعضائه‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الفساد‭ ‬

الرباط‭ – ‬الزمان‭ ‬

برأ‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ساحة‭ ‬احد‭ ‬اعضائه‭ ‬من‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬سيقت‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والمواقع‭ ‬الاخبارية‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬وقعه‭ ‬المصطفى‭ ‬الرميد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النزاهة‭ ‬و‭ ‬الشفافية‭ ‬بحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية

ما‭ ‬نصه‭ ‬:‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ماراج‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائد‭ ‬حول‭ ‬اقتناء‭ ‬الأخ‭ ‬محمد‭ ‬نجيب‭ ‬بوليف‭ ‬لبقعة‭ ‬أرضية‭ ‬ادُّعي‭ ‬أن‭ ‬مساحتها‭ ‬تناهز‭ ‬3000متر‭ ‬مربع‭ ‬بمدينة‭ ‬تمارة،‭ ‬وما‭ ‬أثاره‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬تعليقات‭ ‬مسيئة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬سياسة‭ ‬التشويش‭ ‬الممنهج‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬ومحاولة‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬قياداته‭ ‬وأعضائه،‭ ‬فقد‭ ‬توصلت‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬بتقرير‭ ‬من‭ ‬الاخ‭ ‬محمد‭ ‬نجيب‭ ‬بوليف‭ ‬مرفقا‭ ‬بوثائق‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالموضوع،‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ان‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬باقتناء‭ ‬عقار‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مساحته‭ ‬380متر‭ ‬مربع،‭ ‬وليس‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الترويج‭ ‬له‭. ‬وقد‭ ‬وقفت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬أن‭ ‬تمويل‭ ‬الشراء‭ ‬اعتمد‭ ‬حصيلة‭ ‬ثمن‭ ‬بيع‭ ‬شقة‭ ‬مساحتها‭ ‬170‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اقتناها‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬عقد‭ ‬مرابحة‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬التشاركية‭ ‬لمدة‭ ‬10سنوات‭.‬

وبذلك‭ ‬تؤكد‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬والشفافية‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬،‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬اقتناء‭ ‬الأخ‭ ‬محمد‭ ‬نجيب‭ ‬بوليف‭ ‬العقار(فيلا)‭ ‬مساحتها‭ ‬380م‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬إخلال،‭ ‬وبأي‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه،‭ ‬بقيم‭ ‬النزاهة‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬الميثاق‭ ‬المعتمد‭ ‬بالحزب‭.‬