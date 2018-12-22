الحرية الإفتراضية في الإعلام العربي الرقمي – ياس خضير البياتي

شهد عصرنا موجات متعاقبة من التغييرات السريعة في العديد من مناحي الحياة، وحصل الشيء ذاته في الإعلام. فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدنا سلسلة مستجدات ومتغيرات في أنماط ورسائل الاتصال الجماهيري، سواء الإعلام الرسمي أم الخاص، شملت اللغة والمحتوى وبالتالي أثّرت على القدرة على الاحتواء والتوجيه بما في ذلك قوانين المطبوعات والنشر، كما أثّرت على مدى وسرعة انتشار وسائل الإعلام ورسائلها. قبل ثلاثة عقود، كان الإعلام العربي موجهاً أحاديا تحكمه قوانين المطبوعات والنشر التي ترى في الإعلام جزءاً من المنظومة الأمنية، إذ كان يتم حماية مباني الإذاعة والتلفزيون بقوات عسكرية منعاً للانقلابات التي غالبا كانت تبدأ من الإذاعة. أمّا في 2011 فقد شهدنا كيف أن التغييرات بدأت في القاهرة مثلاً من ميدان التحرير ومهّدت لها أجهزة الهاتف المحمول الذكية و(اللابتوبات).

هجرة الصحافة

الإعلام القديم كان بدأ يتداعى في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من هجرة الصحافة المطبوعة الخاصة إلى لندن وباريس بهدف أن تتحلل من قيود القوانين والممارسات الرسمية وحتى المجتمعية، مع أن بعضها كان يمول ليكون جزءاً من موروث الحروب الإعلامية والسياسية على الجبهة العربية. وقد أعقبت موجة الصحف المهاجرة ظاهرة صدور الصحف الأسبوعية – التابلويدز– مستفيدة من تحديث قوانين المطبوعات والنشر مطلع التسعينات والتي سمحت للقطاع الخاص بامتلاك هذا النوع من الإعلام. ثم اكتسى النمط المستحدث صورة غير جذابة، وإن كانت أحياناً شائعة، لما استجد من رصد الأخبار الصارخة أو أحياناً افتعالها. ورافق ذلك انتهاك حرية الأفراد الشخصية وخر وقات واضحة للقوانين على يد صحفيين صعوداً إلى متنفذين في مراكز سلطة استغلوا صحافة الإثارة لغايات شخصية أحياناً وسياسية أحياناً أخرى. وأعقب ذلك ظهور الفضائيات في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي حاملة معها تغييرات جوهرية في أنماط التواصل ومحتواه وفي تحصيل القوة الإعلامي/ السياسية، التي جعلت البعض يشبهه بقنابل نووية صغيرة من حيث قوّة تأثيرها في الردع السياسي. وبدون شك أسهم التطور التكنولوجي في ميدان الاتصال في تعزيز الحريات الإعلامية، إلا أن وسائل السيطرة والمراقبة تطورت هي الأخرى بصيغ مختلفة. ويذكر أن الجدل بشأن الرقابة في الإعلام سيظل متواصلاً، فليس هناك من حسم نهائي يضمن انتصار طرف على آخر، وإن كان منسوب أو حدة هذه الرقابة تراجعت كثيراً بفعل وسائط الإعلام الجديد. إن العناصر الثلاثة: القانون والحرية والأخلاق الإعلامية، ليست متماثلة في الأهمية، لكن غياب أحدها يهدد رسالة الإعلام وحسن سير عمله. فمن دون حرية يصبح مضمون الإعلام بيانات رسمية، ومن دون قوانين تصبح المهنة مشرعة الأبواب وغير محمية وعرضة للتجاذبات، ومن دون أخلاق يصبح الاعلام فاسداً، فتتراجع الضوابط ويتهدد دور الإعلام الرئيسي المراقب والناقد. ومن الإشكاليات التي يرتكز عليها النظام الإعلامي الجديد القائم هو المنافسة الشرسة في نجاحه على السبق الصحافي والإثارة. لذلك نرى المنافسة مستعرة بين الوكالات والفضائيات بشكل خاص، وغالباً على حساب أخلاقيات المهنة والمستوى. ويتجلى هذا في تعمد وسائل الإعلام، في تنافسها، على نشر صور القتلى والجرحى في مختلف الحوادث، واستغلال مآسي الناس بحثا عن السبق الصحافي، ولجوء المحطات التلفزيونية إلى البث (المباشر) لاضاءة أحداث غير مهمة، والهدف منها إثارة اهتمام الناس.

وتواجه وسائل الإعلام الجديد الرقابة بعدد من الإجراءات والممارسات تتمثل في توفير برامج مجانية لاختراق الرقابة على الشبكة العالمية للمعلومات وتمكين الأفراد العاديين من امتلاكها. يضاف إلى ذلك تطور قدرات المستخدمين العاديين والمحترفين في اختراق الرقابة بتطورات تقنية تعجز الجهود المؤسساتية أحيانا كثيرة عن مسايرتها.

كذلك أسهم تمكين أي مواطن لأن يمارس مسؤوليته إعلاميا في عرقلة فرض الرقابة عليه وبالتالي قدرته على نشر ما وثقه. دون شك أساء البعض استخدام مساحة الحرية المتاحة عبر وسائل الإعلام الجديد مثل المواقع الألكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فرغم الآفاق الواعدة لوسائل الإعلام الجديد في سرعة الوصول والتواصل ونقل الأفكار والآراء الجادة، لكن البعض أساء استخدامها وأصبحت منافذ مقلقة ومهددة للأفراد والمؤسسات والهيئات والصالح العام.

ففي هذه المنافذ تُنشر معلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام، بعضها لتحقيق مصالح شخصية، ومنها لزعزعة الأمن والاستقرار العام في الدولة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في وضع ضوابط وتشريعات عاجلة، تذكّر مستخدمي مثل هذه المنافذ بحدود مسؤولياتهم الاجتماعية والأخلاقية والقانونية. لا زالت هنالك تحديات رئيسية متداخلة تواجه الدول العربية بهدف تعزيز حرية الصحافة والاتصال في العصر الرقمي كما شخصها الكثير من الباحثين. ومن أبرز هذه التحديات:

التحدي الأول: حماية الإعلاميين، إذا قمنا، على المستوى التشريعي، بالاعتراف نصاً على حماية الإعلاميين بوضوح، فهناك حاجة لتطويره، فما زالت تُسجل حالات الاعتداء والقتل على الإعلاميين والصحفيين، وخاصة في مناطق الحروب بأنواعها.

اعلام حر

التحدي الثاني: مستوى التعددية: لا مستقبل لإعلام حر في غياب تعددية حقيقية. وعبارة حقيقية هنا تعني أنها تعددية غير شكلية أو سطحية أو نمطية. فالتعددية في الإعلام ليست تعددية المنابر، بل تعددية تيارات الفكر والرأي، كما أنها ليست تعددية الوسائط بل تعددية لغوية وثقافية وسياسية تعكس الجوهر الحيّ للديمقراطية والمتمثل في وجود تيارات متعددة تتنافس بطريقة ديمقراطية. ولعل أحد المخاطر المرتبطة بالعصر الرقمي هو النزوع الموجود عند جماعات المصالح والمال من أجل استثمار الثورة الرقمية لفائدة تنميط الرأي العام، واصطناع وتشكيل توجهات سطحية لا تعكس التعددية الموجودة في المجتمع، ولا تعمل سوى على تأجيل الحق المشروع في الديمقراطية وفي التعبير عن الرأي. التحدي الثالث: السلامة الرقمية: هذه القضية طرحتها منظمة اليونسكو في الآونة الأخيرة بشكل حاد، لأنها مرتبطة بسرية المعطيات الشخصية ومواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية وحماية الحياة الخاصة، ومناهضة الترويج للعنف والتمييز العنصري، والعمل على جعل الفضاء الرقمي فضاءً للتسامح والتعايش والتفاعل والقبول بالاختلاف، عوض أن يكون فضاءً للتناحر وبث النزعات الطائفية والعرقية وبث ثقافات التطرف والانقسام والتجزئة والتفكيك، وغيرها من المظاهر التي وجدت لها تيارات في ما تتيحه ثورة تكنولوجيا المعلومات فرصة لبث ثقافتها وقيمها. التحدي الرابع: التحدي الاقتصادي: أي النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية في العصر الرقمي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن تصور مستقبل بدون صحافة ورقية كما لا يمكن تصوره بدون تكامل مع الإعلام الرقمي. يكمن المستقبل في التقارب بين الرقمي والورقي واستمراريتهما معا، وهو التوجه السائد والغالب حالياً في إطار رؤية تكاملية. إلا أن هذا التوجه التكاملي يقتضي نقاشاً معمقاً في الجانب الاقتصادي، والنموذج الاقتصادي للإعلام في العالم الرقمي، ذلك أن التحدي المطروح والمتعلق باستقلالية المقاولة الإعلامية وخاصة في الزمن الرقمي هو أحد التحديات الكبيرة، أي أنه بدون توفير شروط نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها، لا يمكن ضمان الحماية والتعددية والسلامة الرقمية. لقد دعا الكثير من الباحثين إلى ضرورة تنظيم الإعلام الجديد، إذ بات هذا التنظيم ضرورة عاجلة، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني تقييداً للحريات أو تكميماً للأفواه كما يفهمه البعض خطأ، وإنما يهدف حماية الأشخاص والمجتمع ومؤسسات الوطن والصالح العام، ولكي لا يصبح هذا الإعلام قوة من دون مسؤولية. كما يجب التأكيد على أهمية تضافر جميع الجهود الفردية والمجتمعية نحو نشر ثقافة الوعي بالمسؤولية والمحاسبة تجاه استخدام وسائل الإعلام الجديد، وأهمية تربية أبناءنا منذ الصغر على المسؤولية والمساءلة، حتى لا تتحول الأخطاء التي نظنها صغيرة إلى مشاكل وكوارث كبيرة، إذا لم نسارع بإصلاحها في الوقت المناسب ومحاسبة ومعاقبة المتسببين فيها. ويعدّ التنظيم القانوني للإنترنيت اليوم أحد أهم التحديات التي تشغل بال فقهاء القانون ولا سيما فقهاء قانون الإعلام والاتصال على الصعيد العالمي، وأمامهم تثار قضية التأطير القانوني للإنترنيت نظرا لطبيعته كوسيط يسمح لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم الاطلاع على الملايين من صفحات الويب، مما يخلق تداعيات على صعيد حرية الرأي والتعبير وعلى التشريع الوطني للإعلام. من هنا ظهرت مفاهيم جديدة لتنظيم قطاع الإعلام تتجاوز فكرة تنظيمه بواسطة الدولة، تقترح طريقاً ثالثاً هو التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام في إطار مفهوم أشمل هو حوكمة الإعلام الذي أصبح مدخلاً مبشراً في إدارة أو تنظيم مشترك للإعلام. إن حوكمة الوسائل الإعلامية تعنى إقامة نظام اجتماعي لوسائل الإعلام تنغمس فيه أطراف من المجتمع في وضع سياسة مراقبة ومحاسبة الوسائل الإعلامية المختلفة. وهي تهدف إلى إقامة بناء نظام اجتماعي جديد للوظيفة الخاصة لوسائل الإعلام، فبدلاً من ضمان الاستقلال لوسائل الإعلام فقط، تتاح الفرصة للفاعلين المدنيين في المجتمع المشاركة في عملية صنع السياسة الإعلامية. ومن الواضح أن التكنولوجيا وحدها ليست دواء حاسماً لأمراض العالم، لكن مع ذلك يمكن أن تخلق الاستخدامات الذكية للتكنولوجيا عالماً من الاختلاف.

عالم افتراضي

وفي المستقبل، الروبوتات والبشر سوف يقسمون واجباتهم وفقاً لما يمكن أن يفعله كل واحد على نحو جيد .فالعالم الافتراضي لن يتجاوز ولن يلحق بالنظام العالمي القائم، لكنه سيفرض تقريباً تعقيدات على كل سلوك، وسيفضل الناس والدول العوالم التي تمتلك تحكماً أكثر فيها، أي عالم افتراضي بالنسبة للناس، ومادي بالنسبة للدول، وسوف يدوم هذا التوتر طالما أن الإنترنت يعمل .لذلك سيتوجب على الدول أن تمارس شكلين من السياسة الخارجية والمحلية، واحدة لأجل العالم الافــــــــــتراضي، وأخرى لأجل العالم المادي، وربما تظهر هذه السياسات متناقضة .

فنحن البشر جنس ضار بنفسه ونكرر باســــــــتمرار أخطاء من كانوا قبلنا، وما زالت صفات الطمع والجشع والأنانـــــــية هي الصفات المحركة الأســـــــاسية للإنسان. نريد دائمًا أن نستغل الآخرين من أجل الوصول للسلطة والتحكم. ويبدو أن النظام التعليمي والمؤسسات الإعلامية هي المثال الأوضح على هذه الصفات. بيد أنه من الواضح أن فساد الحياة في مجتمعاتنا المعاصرة يزداد بمعدلات متسارعة، ومع تزايده يتزايد العنف وتدمير الكوكب والأنسان، واللامبالاة بكارثة فقدان التاريخ.