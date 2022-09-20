(الحرب العالمية الثالثة) فيلم يمثل إيران في جوائز الأوسكار 

طهران‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رشحت‭ ‬إيران‭ ‬فيلم‭ “‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭” ‬للمخرج‭ ‬هومن‭ ‬سيدي‭ ‬لتمثيلها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬المقبلة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الفارابي‭ ‬للسينما‭ ‬الاثنين،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزتين‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي‭ ‬الأخير‭.‬‮ ‬

وأوضحت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الترشيح‭ ‬التي‭ ‬حضر‭ ‬أعضاؤها‭ ‬75‭ ‬فيلماً‭ “‬اختارت‭ ‬بالإجماع‭ ‬فيلم‭ +‬جنك‭ ‬جهانی‭ ‬سوم‭+ (‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭) ‬لتمثيل‭ ‬السينما‭ ‬الإيرانية‭” ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الأميركية‭ ‬المرموقة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويتمحور‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬قصة‭ ‬عامل‭ ‬مشرّد‭ ‬يُدعى‭ ‬شكيب‭ ‬يتولى‭ ‬مصادفةً‭ ‬دور‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬فظائع‭ ‬الزعيم‭ ‬النازي‭ ‬الألماني‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭.‬‮ ‬‭ ‬ونال‭ ‬المخرج‭ ‬هومن‭ ‬سيدي‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬كذلك‭ ‬جائزة‭ “‬أوريزونتي‭” ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الشريط‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬لمهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائي‭ ‬التي‭ ‬اختُتِمت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وحاز‭ ‬بطل‭ ‬الفيلم‭ ‬الممثل‭ ‬الايراني‭ ‬محسن‭ ‬تنابندة‭ ‬جائزة‭ “‬أوريزونتي‭” ‬لأفضل‭ ‬ممثل‭.‬

وكان‭ ‬سيدي،‭ ‬وهو‭ ‬ممثل‭ ‬وكاتب‭ ‬سيناريو‭ ‬أيضاً،‭ ‬فاز‭ ‬بجائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬تمثيل‭ ‬وأفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الفجر‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬عامي‭ ‬2014‭ ‬و2017‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬لجنة‭ ‬التعريف‭ ‬بالأفلام‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬برويز‭ ‬شيخ‭ ‬طادي‮ ‬أن‭ ‬الاختيار وقع‭ ‬على‭ “‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭” ‬نظراً‭ ‬إلى‭ “‬مستواه‭ ‬الفني‭ ‬العالي،‭ ‬وإخراجه‭ ‬المميز‭ ‬والسيناريو‭ ‬المبتكر‭”. ‬وتتولى‭ ‬مؤسسة‭ ‬الفارابي‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬تقريباً‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1994‭ ‬اختيار‭ ‬الفيلم‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬الأوسكار‭.‬‮ ‬

وفاز‭ ‬المخرج‭ ‬الإيراني‭ ‬الشهير‭ ‬أصغر‭ ‬فرهادي‭ ‬جائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي‭ ‬مرتين،أولاهما‭ ‬عن‭ “‬انفصال‭” ‬عام‭ ‬2011‭ ‬والثانية‭ ‬عن‭ “‬البائع‭” ‬عام‭ ‬2017‭. ‬‮ ‬

وسيكون‭ “‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭” ‬ضمن‭ ‬الأفلام‭ ‬الساعية‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬التصفيات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬الترشيحات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ثم‭ ‬تستبقي‭ ‬أكاديمية‭ ‬الأوسكار خمسة‭ ‬أعمال‭ ‬للائحة‭ ‬الترشيحات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬‮ ‬