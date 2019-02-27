الحرائق‭ ‬تجتاح‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المصرية‭ ‬والأهالي‭ ‬يتهمون‭ ‬الجن‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
شهد عدد من القرى المصرية خلال الآونة الاخيرة ظاهرة غريبة تمثلت فى اشتعال الحرائق بتلك القرى دون سبب معروف .
وفى هذا الاطار شهدت قريه 17 التابعه لمركز الحامول بمحافظه كفر الشيخ اشتعال الحرائق بـ 18 منزلا بالقريه دون سبب معروف وانطفائها فجأة ثم عودة اشتعالها بعد وقت قصير . وفشلت جهود الاجهزه المختصه فى تفسير تلك الظاهره فيما اكد النائب السابق علاء حسانين الشهير بقاهر الجن ان الجن وراء تلك الحرائق وتكررت تلك الظاهره فى قرى محافظات اسيوط وسوهاج والاقصر وقنا والمنيا والشرقيه مما دفع عدد من اهالى تلك القرى للاستعانه بالمشايخ للسيطرة على تلك الحرائق من خلال قراءه عدد من الايام القرآنيه والادعيه ووصل الامر ان استعانت احدى القرى بشيخ مغربى متخصص فى محاربه الجن فضلا عن استعانه قرى اخرى ببعض القساوسة خاصة ان بعض القرى شهدت ظهور غريبة حيث لم تلتهم النار منازل وزراعات بل كانت تخرج من وسط المياه كما حدث فى احدى قرى الشرقية.
فى المقابل ارجع د / سمير ذكى استاذ الكيمياء بالجامعه الكنديه تلك الحرائق الى مواد كيميائيه يستعملها الدجالون حيث يتم القائها فى مكان معين فتشتعل تلقائيا من نفسها بعد فتره وعندما تشتعل تلك الحرائق يظهر الدجالون على انهم المنقذون وان لديهم قدرة على ايقاف تلك الحرائق الى مواد كيميائية يستعملها الدجالون ويظهروا على انهم المنقذون وان لديهم قدرة على ايقاف تلك الحرائق لابتزاز الاهالى ماديا.
فيما اكد الشيخ صلاح عبد الحافظ احد علماء الازهر ان علاقه الجن باشعال الحرائق خرافة لا علاقه لها بالدين او الشرع وان المسلم الحق اقوى من الجن ولهذا يخاف الجن منه .