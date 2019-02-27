الحرائق‭ ‬تجتاح‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المصرية‭ ‬والأهالي‭ ‬يتهمون‭ ‬الجن‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

شهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المصرية‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬ظاهرة‭ ‬غريبة‭ ‬تمثلت‭ ‬فى‭ ‬اشتعال‭ ‬الحرائق‭ ‬بتلك‭ ‬القرى‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬معروف‭ .‬

وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬شهدت‭ ‬قريه‭ ‬17‭ ‬التابعه‭ ‬لمركز‭ ‬الحامول‭ ‬بمحافظه‭ ‬كفر‭ ‬الشيخ‭ ‬اشتعال‭ ‬الحرائق‭ ‬بـ‭ ‬18‭ ‬منزلا‭ ‬بالقريه‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬معروف‭ ‬وانطفائها‭ ‬فجأة‭ ‬ثم‭ ‬عودة‭ ‬اشتعالها‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ . ‬وفشلت‭ ‬جهود‭ ‬الاجهزه‭ ‬المختصه‭ ‬فى‭ ‬تفسير‭ ‬تلك‭ ‬الظاهره‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬علاء‭ ‬حسانين‭ ‬الشهير‭ ‬بقاهر‭ ‬الجن‭ ‬ان‭ ‬الجن‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬وتكررت‭ ‬تلك‭ ‬الظاهره‭ ‬فى‭ ‬قرى‭ ‬محافظات‭ ‬اسيوط‭ ‬وسوهاج‭ ‬والاقصر‭ ‬وقنا‭ ‬والمنيا‭ ‬والشرقيه‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اهالى‭ ‬تلك‭ ‬القرى‭ ‬للاستعانه‭ ‬بالمشايخ‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الايام‭ ‬القرآنيه‭ ‬والادعيه‭ ‬ووصل‭ ‬الامر‭ ‬ان‭ ‬استعانت‭ ‬احدى‭ ‬القرى‭ ‬بشيخ‭ ‬مغربى‭ ‬متخصص‭ ‬فى‭ ‬محاربه‭ ‬الجن‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استعانه‭ ‬قرى‭ ‬اخرى‭ ‬ببعض‭ ‬القساوسة‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬القرى‭ ‬شهدت‭ ‬ظهور‭ ‬غريبة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تلتهم‭ ‬النار‭ ‬منازل‭ ‬وزراعات‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬المياه‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬احدى‭ ‬قرى‭ ‬الشرقية‭.‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬ارجع‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬سمير‭ ‬ذكى‭ ‬استاذ‭ ‬الكيمياء‭ ‬بالجامعه‭ ‬الكنديه‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬الى‭ ‬مواد‭ ‬كيميائيه‭ ‬يستعملها‭ ‬الدجالون‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬القائها‭ ‬فى‭ ‬مكان‭ ‬معين‭ ‬فتشتعل‭ ‬تلقائيا‭ ‬من‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬فتره‭ ‬وعندما‭ ‬تشتعل‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬يظهر‭ ‬الدجالون‭ ‬على‭ ‬انهم‭ ‬المنقذون‭ ‬وان‭ ‬لديهم‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬ايقاف‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬الى‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬يستعملها‭ ‬الدجالون‭ ‬ويظهروا‭ ‬على‭ ‬انهم‭ ‬المنقذون‭ ‬وان‭ ‬لديهم‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬ايقاف‭ ‬تلك‭ ‬الحرائق‭ ‬لابتزاز‭ ‬الاهالى‭ ‬ماديا‭.‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬عبد‭ ‬الحافظ‭ ‬احد‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬علاقه‭ ‬الجن‭ ‬باشعال‭ ‬الحرائق‭ ‬خرافة‭ ‬لا‭ ‬علاقه‭ ‬لها‭ ‬بالدين‭ ‬او‭ ‬الشرع‭ ‬وان‭ ‬المسلم‭ ‬الحق‭ ‬اقوى‭ ‬من‭ ‬الجن‭ ‬ولهذا‭ ‬يخاف‭ ‬الجن‭ ‬منه‭ .‬