الهيتي: 20 الف دولار قيمة التعويض

الحديدي يؤكد قيام داعش بتهديم منازل الموصل – بغداد – الزمان

قال عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي ان (داعش فجرت المنازل في الموصل التي انهارت فوق تلك الجثث ما اخر عمليات رفع الأنقاض لحين إكمال تحرير المدينة وجعل تلك الجثث تتفسخ الامر الذي صعّب معرفة عائديتها). وأوضح ان (دائرة البلدية رفعت اكثر من الفين و 500 جثة ودفنتها في إطراف المحافظة من ولفت الى) وجود اكثر من اربعة آلاف جثة اخرى في منطقة الخسفة جنوب الموصل بحفرة ذات أعماق تصل الى مئات الامتار من تكوين الطبيعة)، مبينا ان (التنظيم كان يستخدمها لرمي جثث المدنيين فيها ولم يتم رفعها حتى الان كون الامر بحاجة الى جهود دولية). كشف رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية مصطفى الهيتي امس عن مشروع لتعويض اصـحـاب المـنـازل المهدمة فـي المناطق المحررة بـ 20 الـف دولار وبدعم مـن البنك الـدولـي، بينما اكـد أن الصندوق ينتظر موافقة الحكومة على ذلك.

عمل مشترك

وقال الهيتي في تصريح صحفي ان (الصندوق يعمل مع البنك الدولي على اعمار المساكن المهدمة في المناطق المتضررة من العمليات الارهـابـيـة، خصوصاً فـي الجانب الايمن مـن المـوصـل، واعــادة الـنـازحـين الـى اماكنهم الاصـلـيـة)، مـوضـحـا انــه (حـسـب الاحـصـائـيـات المـتـوفـرة فـي تلك المـحـافـظـات والمـعـتـمـدة عـلـى تـقـريـر الـبـنـك الـدولـي لمسح الاضــرار والـخـسـائـر يـوجـد اكـثـر مـن 150 الـف وحـدة سكنية متضررة). واضاف ان (النقاشات مع البنك الدولي مستمرة بشأن هــذا المــشــروع الــذي يتضمن تـقـديـم قــرض مـيـسـر الـى العراق على مدى 25 عاما نسبة الفائدة فيه لا تتجاوز 5.1 بالمئة، حيث يبدأ تسديده بعد مرور خمس سنوات على المشروع). واوضـح الهيتي ان (كـلـفـة هــذا المــشــروع تبلغ ملياري دولار يمكن ان تمنح للعوائل التي تبلغ نسب الضرر في منازلهم 40 – 50 بالمئة 10 الاف دولار، و20 الـف دولار لـلاضـرار الكاملة للمنازل تـدفـع على شكل اقساط)، مبيناً ان (الصندوق بانتظار موافقة الحكومة على هذا المشروع) في سياق آخر أصدرت محكمة في ديالى حكماً بالسجن المؤبد لمدان بالانتماء لتنظيمات حزب البعث المنحل – الجناح العسكري.وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى امس إن (الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت دعوى مدان اعترف بانتمائه الى تنظيمات حزب البعث المنحل – الجناح العسكري بعد العام 2003 وشارك في اجتماعات تهدف الى اعادة التنظيمات البعثية في مدينة بعقوبة)، مضيفًا أن (المدان اعترف بالاتصال بالضباط السابقين في الجيش العراقي السابق بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وقلب نظام الحكم الديمقراطي والدستوري بوسائل غير مشروعة وبأعمال إرهابية).

قضايا النزاهة

وأصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً غيابياً بحبس معاونة في مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة مدة ثلاث سنوات.وقال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي في بيان امس أن (الموظفة /س.أ.أ / قامت بوضع إشارة عدم التصرف على عقارٍ لصالح الشركة العراقية السورية للنقل البري على الرغم من كون العقار مسجلاً باسم وزارة المالية كما قامت أيضاً باصدار صورة قيد للعقار باسم مواطنة، مما أحدث ضرراً جسيماً بمصالح الجهة التي تعمل لديها)، موضحًا أن (المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحبس الموظفة مدة ثلاث سنوات، مع إعطاء الحق للمشتكي – الحق العام /مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة – بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ووضع الحجز على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرها).