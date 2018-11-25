الصناعات تزيد متاعب النجف والعلامة الكاملة للنفط والميناء وأربيل والسماوة

الحدود تصيب الجوية بهدف والكرخ يقلب تأخره ويسقط الطلاب

الناصرية – باسم الركابي

تجرع الجوية الخسارة الاولى له بالدوري وتوقف انتصاراته المتوالية منذ بداية الموسم عندما سقط بملعب التاجي امام الحدود بهدف اللاعب شريف عبد الكاظم د69 من وقت المباراة التي عكست تصاعد مستوى ونتائج الحدود الذي لا يمكن وصف شعور المدرب واللاعبين بالنتيجة بعد نهاية اللقاء عندما ظهر بشكل واضح محققا الفوز الثالث بالدوري لكن أي نتيجة كانت هذه المرة التي غيرت من طبيعة المنافسات بعدما صمد بوجه المتصدر واستمر الند بالند ورفض عبوره رغم عدد الفرص الخطرة للجوية خلال سير المباراة التي شهدت سيطرة للمتصدر في الشوط الاول امام الكثير من الفرص الحقيقة التي تسابق على اهدارها امجد راضي وحمادي احمد واحمد عبد الرضا قبل ان يظهر حارس الحدود أفضل بكثير من هؤلاء اللاعبين وتصدى للكرات الخطرة ودافع عن مرماه واستمر بشباك نظيفة والحد من خطورة الجوية والدفاع عن مرماه والتصدي لمجمل الكرات والفرص الحقيقة كما ظهر الدور الايجابي للمدافعين في ابعاد اكثر من كرة خطرة امام سيطرة القوة الجوية الذي كان وراء رفع قدرات الحدود مع مرور الوقت عندما نجح بترقب شديد ومنع الجوية من التسجيل ووضعهم تحت ضغط جمهورهم ورغبة النتيجة التي يبدو اثرت على اداء اللاعبين في حسم الامور كما يجب قبل ظهور التحول في الشوط الثاني عندما نجح الحدود في التعامل مع الكرات المرتدة فيما تاثر كثيرا لاعبي الجوية بالاستمرار بعدم التسجيل ومرور الوقت بسرعة قبل ان تتغير الامور لمصلحة الحدود الذي زاد من معاناة الجوية بعدما ظهر بشكل مختلف وواجه الامور بقوة وفاعلية مع مرور الوقت ورغم صعوبة المهمة لكن اصحاب الارض قلبوا المعطيات والزام المتصدر اللعب تحت واقع النتيجة واثارة غضب جمهوره من ضياع الفرص وتقديم كل شيء من الفوز لكن دون جدوى بعدما ذهبت كل الفوائد للحدود الذي تقدم وحسم المهمة بالوقت المطلوب عندما سدد شريف كرة قوية ثابتة مرت على يمين الحارس لتعانق الشباك بعد انتفاضة سريعة للحدود ومباغتة الجوية ومن ثم حصد النقاط كاملة في نتيجة لم يتوقعها اشد المتفائلين بالحدود والمتشائمين بالمتصدر رغم تصاعد مستوى الحدود مؤخرا واضافة سبع نقاط من الجولات الثلاث الاخيرة وخرجوا بسعادة غامرة مع المدرب عادل نعمة الذي تمكن من التصدي للمهمة واستهداف المتصدر الذي يبدو لم ياخذ الامور على محمل الجد قبل ان ينحني ويخسر في اجمل نتائج الحدود والخطوة الكبيرة والخروج بعنوانها البارز ومواصلة صحوة الفريق بعد بداية متدنية شكلت تحديا للفريق والمدرب الذي نجحت مساعيه في توازن الفريق وفي تغير المشهد عبر قيادة الامور وخطف فوائد المباراة التي سيبقى الحديث عنها لحين امام الفوارق الفنية وموقع الفريقين وتفاصيل اخرى والخروج منها كما يجب وينهي مسيرة الجوية بالمرور بنتائج مبارياته من دون خسارة للأخير وهو ما زاد الطين بلة بوجه مهمة المدرب باسم قاسم رغم ما حققه مؤخرا من انجاز كبير على المستوى الاسيوي لكن الحصول على لقب الدوري الهدف الذي لا يقل اهمية بين جمهوره في الوقت الذي لا يمكن وصف فرحة الحدود بعد اعلان الحكم نهاية المباراة عندما طبقوا تعليمات نعمة في التعامل مع الوقت الذي منحهم الحسم.

الكرخ يقلب الامور

وحول الكرخ تاخره بهدف الى فوز ثمين على ضيفه الطلبة بالتغلب عليه بهدفين لواحد لينتقل مؤقتا للموقع الثاني قبل ان يستمر بتقديم الاداء والمستوى العالي وياتي بالفوز والتحول بالمهمة والخروج بكامل فوائدها تحت انظار جمهوره وخشية ان يتراجع الفريق كما حصل في الموسم الماضي بعدما فرط بالتقدم والنتيجة كاملة رغم تقدمه عن طريق حيدر صباح د 11 على بداية المباراة وفي اريحية التقدم واهمية الحفاظ عليه وربما المرور به قبل ان تظهر قدرة الكرخ بسرعة وبعد مضي اربع دقائق على تقدم الطلاب عندما نجح محمد عباس بالتسجيل والعودة بالمباراة للبداية د15 ويغير من مجرى اللعب والسيطرة على اغلب دقائق وقت الشوط الاول بالتعادل بهدف قبل ان يعود بقوة واكثر تركيز مع بداية الشوط الثاني ونجح بعد ثلاث دقائق على تسجيل هدف التقدم والفوز عن طريق ميثم جبار ويستمر بتقدمه لنهاية الوقت والخروج بالنتيجة التي تحسب للاعبي الفريق الذين قدموا ما عليهم في مهمة لم تكن سهلة قبل ان يستمر بتقديم مباريات باعلى درجات الاداء المنظم من خلال قدرات عناصره التي حافظت على البداية وتمر من ثلاث بوابات متتالية صعبة حيث التعادل مع الزوراء والنفط قبل الإطاحة بصفوف الطلاب التي فشل يحيى علوان من تقديمها كما يجب امام فرصة التواصل مع المباريات قبل التوقف بالطريقة التي انتهت عندما المباراة المذكورة التي شكلت تحديا وتوقف تطلعات مواصلة الانتصارات والاكثر اهمية مباراة امس الاول ويدرك اللاعبين مدى الإضرار التي لحقت بالفريق الذي تراجع ثلاثة مواقع.

فوز للميناء

وعاد الميناء لسكة الانتصارات اثر تغلبه على جيرانه الجنوب بهدف سجله المحترف ايدن جينوزفج د 48 من وقت المباراة التي تمثل انجاز للفريق عندما رفع رصيده الى 11 نقطة حيث الفوز بعد خسارتين وتعادل في الدوري والكاس ولانه تحقق على الاخوة الاعداد ولان الفريق كان يبحث عنه لحاجته الكبيرة في تغير موقعه عندما تقدم في سلم الترتيب للموقع التاسع وكذلك استعادة العلاقة مع الانصار الذين عبروا عن سعادتهم بالنتيجة ومكاسبها لاسباب معروفة وعودة الفريق الى مسار المنافسة الي تتطلب اولا الاستفادة من مباريات الارض لدعم المهمة التي لازالت صعبة امام ظروف الفريق التي يبدو لازالت عالقة لليوم في مشاكل مع الجهة الداعمة التي تثير المخاوف امام المشاركة التي تحتاج الى تضافر جهود الكل حيث اللاعبين وبذل اقصى الجهود للخروج بنتائج الارض مع الفرق التي هي بمستواه بعدما خدشت نتيجة الامانة سجل الميناء واقصائه من بطولة الكاس لكن مهم ان يقدم نفسه امام الاخوة الاعداء وخطف النقاط عندما دخل ولعب بروحية الفوز وباسناد جمهوره ما منحه صنع الانتصار بعدما جهز نفسه من خلال فترة التوقف التي يبدو عالج فيها هاتو الاخطاء ووصل الى التشكيل المطلوب ما ساهم بتحقيق الفوز والخروج بكامل العلامات.

فوز الصناعات

وزادت خسارة الصناعات من متاعب ومعاناة النجف تحت انظار جمهوره عندما هزمه بثلاثة اهداف لواحد في افضل فوز للصناعات رغم تاخره في الموقع وخسارته برباعية من الامانة لكنه تقدم بفضل النتيجة اربعة مواقع مرة واحدة حيث الرابع عشر في تحول واضح بعدما تعامل مع الامور بجدية مستغلا تراجع اصحاب الارض ودفعهم للازمة الحقيقة وابقاء سجلهم من دون انتصار بانتهاء الجولة المذكورة قبل ان تزيد الخسارة الطين بله وتعقد الامور التي خرجت عن مسارها امام تفاقم الحاجة المالية وخطورة الموقف امام فشل اللاعبين في الحد من مسلسل النتائج المخيبة قبل ان تاتي ضربة الصناعات الذي نجح في ادارة المباراة عبر خلق الفرص المؤثرة وتسجيل ثلاثة اهداف في نتيجة قد تكون غير متوقعة مع الفريق الاخر الذي وجد الحلول لتاخره بملعب النجف والفريق الذي بقي معبرا لاقرانه ولم يقدر على تغير واقع الحال الذي لا يحتاج الى تعليق وسقوطه بملعبه عزز من الازمة الكبيرة التي يمر فيها وهو في الموقع الاخير بنقطتين.

انتصار النفط

وقاد مازن فياض النفط الى فوز مهم على حساب البحري بهدفه الذي سجله د20من المباراة ليرفع رصيده الى 15 نقطة فيما تراجع البحري الى الموقع الثامن عشر بعد تلفي الخسارة الخامسة وفي وضع ازداد صعوبة قبل ان يتركه ناصر طلاع في احلك الظروف وفي وضع يتطلب لمعالجات سريعة لتدارك الأخطاء قبل فوات الاوان في الوقت الذي حقق النفط نتيجة مهمة ومواصلة النجاحات في الدوري المحلي وظهار قدرات اللاعبين وصنع الفارق وتقديم المستوى الذي حقق النجاح بعد تعادل الكرخ والعودة لسكة الانتصارات وايجاد الحلول لمباريات الدوري وتحقيق النتيجة المهمة التي اتت بوقتها وبروفة ناجحة قبل مواجهة الهلال السعودي الجمعة القادمة ضمن بطولة زايد للاندية العربية واهمية التحضير للمباراة بتركيز لصعوبة المهمة من خلال اداء لاعبيه في تحقيق النتيجة المطلوبة امام فارق الأهداف الأربعة التي خرج بها الهلال في لقاء الذهاب ما يجعل النفط امام مهمة صعبة تتطلب اللعب بشكل قوي والعمل والتعامل مع ظروف المباراة بحذر شديد وأضاع المباراة لارادة اللاعبين وأهمية تسيرها بالشكل المطلوب وخلق الفرص الحقيقية والاستحواذ على الكرة امام الاختبار الحقيقي لقدرات شباب النفط لاثبات جدارتهم من حلال محو اثار هزيمة الرياض.

فوز لاربيل

وحقق اربيل فوزا مهما بتغلبه على ضيفه الحسين بهدفين دون رد سجلهما احمد ستريب واركان عمار ليرفع رصيده الى 13 متقدما للموقع الثامن في نتيجة مهمة معوضا بها خسارة الجوية الثقيلة قبل الظهور المطلوب عند الذهاب وفي ملاعب العاصمة الشيء المهم ان تعكس نفسك بأفضلية الذهاب وتعود بفوائد مباراة الذهاب من فريق صعب نجح في اخر طلعتين الى السماوة والديوانية قبل ان تشكل المباراة تحديا لاربيل ولم يعد الامر سهلا لكنه حقق الخطوة المهمة على طريق التقدم وتحسين موقعه وتقليص فارق النقاط مع الفرق المتقدمة وهو ما يعمل عليه المدرب طارق عودة عندما قاد الفريق مرتين متتاليتين خارج مواقعه قبل العودة بالنتيجة المذكورة التي استفاد منها كثيرا والاهم ان تاتي امام صعوبات الخروج وتبقى الحلول على مواجهات عقر الدار التي فرط بالكثير من نقاطها بالمقابل كان على فريق الحسين اللعب بطريقة افضل امام تراجع معنويات لاعبي اربيل بعد هزيمة الجوية فيما توقع المراقبون ان تذهب لنتيجة لاصحاب الارض بعد تحسن الاداء والنتائج في الفترة الاخيرة قبل التراجع للموقع السادس عشر متاثرا بخسارة اربيل.