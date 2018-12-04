الحدود‭ ‬هادئة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تعلن‭ ‬عملية‭ ‬لتدمير‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬

تل‭ ‬أبيب‭ ‬تطلب‭ ‬فتح‭ ‬نقاش‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬التطورات

القدس‭ ‬‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬رصد‭ ‬أنفاقا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬تسمح‭ ‬بالتسلل‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬أراضي‭ ‬إسرائيل‭ ‬وباشر‭ ‬عملية‭ ‬لتدميرها‭ ‬على‭ ‬الحدود،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬ستفاقم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المفاجئ‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬ناقشا‭ ‬خلاله‭ ‬“تطورات‭ ‬إقليمية”‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حذر‭ ‬الجانبان‭ ‬مرارا‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬إيران‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اللفتنانت‭ ‬كولونيل‭ ‬جوناثان‭ ‬كونريكوس‭ ‬إن‭ ‬“أنفاق‭ ‬الهجوم”‭ ‬تلك‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬وقد‭ ‬رصدت‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬عدد‭ ‬الانفاق‭ ‬أو‭ ‬يوضح‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬ستستخدم‭ ‬لتدميرها‭. ‬وقال‭ ‬كونريكوس‭ ‬للصحافيين‭ ‬“بدأنا‭ ‬عملية‭ ‬‭+‬نورذرن‭ ‬شيلد‭+‬‭ ‬‭(‬درع‭ ‬الشمال‭)‬‭ ‬لكشف‭ ‬وإحباط‭ ‬هجمات‭ ‬حدودية‭ ‬عبر‭ ‬أنفاق‭ ‬حفرتها‭ ‬منظمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل”‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬اظهرت‭ ‬القلق‭ ‬والخوف‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وأعمال‭ ‬حفر‭ ‬تولّتها‭ ‬آليات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬بمؤازرة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬للتحركات‭ ‬والدوريات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬،‭ ‬ومشهد‭ ‬طبيعي‭ ‬وهادىء‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬عبّر‭ ‬المواطنون‭ ‬اللبنانيون‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفركلا‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المزارعين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬“نحن‭ ‬بعيدون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مترين‭ ‬عن‭ ‬الحدود،‭ ‬ولا‭ ‬نخاف‭ ‬ولم‭ ‬نخف‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬تهديداتها‭ ‬بوجود‭ ‬المقاومة‭ ‬والجيش‭ ‬اللبناني‭. ‬وقد‭ ‬جئنا‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬عادي‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬توتر‭ ‬،‭ ‬هم‭ ‬باتوا‭ ‬يخافون‭ ‬اليوم‭ ‬بعدما‭ ‬كنا‭ ‬نخاف‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ò‭. ‬ودعا‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬داني‭ ‬دانون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬“مناقشات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن”‭ ‬حول‭ ‬اكتشاف‭ ‬أنفاق‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭.‬

وقال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬“يواصل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العمل‭ ‬بدعم‭ ‬مالي‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بقيادتها‭ ‬ورعايتها‭. ‬تدعو‭ ‬اسرائيل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومجلس‭ ‬الامن‭ ‬الى‭ ‬إدانة‭ ‬نشاط‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ودعوة‭ ‬لبنان‭ ‬لتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الامن”‭.‬

ويشير‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬“مناقشات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن”،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬“يحاولون‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الأنفاق”‭.‬

وأضاف‭ ‬دانون‭ ‬“سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادتنا‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬شعب‭ ‬إسرائيل”‭. ‬“‭.‬

وأُعلنت‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬ببلدة‭ ‬المطلة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬صورا‭ ‬تظهر‭ ‬آليات‭ ‬ثقيلة‭ ‬تقوم‭ ‬بحفر‭ ‬الأرض‭.‬

وأكد‭ ‬كونريكوس‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬ستجري‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬مع‭ ‬أنها‭ ‬تثير‭ ‬مخاطر‭ ‬حصول‭ ‬رد‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬خاضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬مدمرة‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬2006‭.‬

واستخدم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬وسائل‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬هدم‭ ‬أو‭ ‬سد‭ ‬أنفاق‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ووفقا‭ ‬لكونريكوس‭ ‬فإن‭ ‬الأنفاق‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مخطط‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬“لنقل‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل”‭ ‬و”السيطرة‭ ‬على‭ ‬الجليل”‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مستقبلي‭ ‬عبر‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬تحرك‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬إثر‭ ‬معلومات‭ ‬بأن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬يقوم‭ ‬بحفر‭ ‬أنفاق،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬منها‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬والتي‭ ‬استخدمت‭ ‬خلالها‭ ‬حماس‭ ‬أنفاقا‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“حزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭ ‬يتقاسمان‭ ‬معلومات”‭ ‬وكثف‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬جهوده‭ ‬لمنع‭ ‬أنفاق‭ ‬من‭ ‬لبنان‭.‬

واستخدم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وسائل‭ ‬مختلفة‭ ‬لتدمير‭ ‬أو‭ ‬سد‭ ‬أنفاق‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ومشيرا‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬قال‭ ‬كونريكوس‭ ‬“ليس‭ ‬هناك‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الإسرائيليين”‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأنه‭ ‬فيما‭ ‬عزز‭ ‬الجيش‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬باستدعاء‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬“يحمل‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مسؤولية‭ ‬جميع‭ ‬النشاطات‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬تجاه‭ ‬إسرائيل”‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬كتب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬“حذّر‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬عناصر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وجنود‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وينصحهم‭ ‬بالابتعاد‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مسار‭ ‬هجومي‭ ‬تم‭ ‬حفره‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬الى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬حياتكم‭ ‬بخطر‭. ‬أعذر‭ ‬من‭ ‬أنذر”‭.‬

غير‭ ‬مسؤولة

قال‭ ‬نتانياهو‭ ‬قبيل‭ ‬لقائه‭ ‬بومبيو‭ ‬إنه‭ ‬يعتزم‭ ‬مناقشة‭ ‬“الخطوات‭ ‬التي‭ ‬نتخذها‭ ‬معا‭ ‬لصد‭ ‬عدوان‭ ‬إيران‭ ‬ووكلائها‭ ‬في‭ ‬الشمال”‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان‭.‬

وتحدث‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬أمني‭ ‬حساس،‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬حكومته‭ ‬أفيغدور‭ ‬ليبرمان‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وأثارت‭ ‬استقالة‭ ‬ليبرمان‭ ‬احتمال‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬لكن‭ ‬نتانياهو‭ ‬سعى‭ ‬لإنقاذ‭ ‬ائتلافه‭ ‬الحكومي‭ ‬وباتت‭ ‬غالبيته‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬

وكان‭ ‬نتانياهو‭ ‬قد‭ ‬رفض‭ ‬الدعوات‭ ‬“غير‭ ‬المسؤولة”‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬وضع‭ ‬أمني‭ ‬صعب‭ ‬تواجهه‭ ‬إسرائيل‭.‬

واعتبر‭ ‬البعض‭ ‬تصريحاته‭ ‬آنذاك‭ ‬بأنها‭ ‬مسعى‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تظهر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬استياء‭ ‬واسعا‭ ‬لدى‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إزاء‭ ‬تعاطيه‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬جبهة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭. ‬وقال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬“في‭ ‬فترة‭ ‬تشهد‭ ‬حساسية‭ ‬أمنية‭ ‬كهذه،‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المسؤول‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالحكومة”‭.‬

وتوعد‭ ‬نتانياهو‭ ‬بمنع‭ ‬“تمركز‭ ‬إيران‭ ‬عسكريًا‭ ‬في‭ ‬سوريا”‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬إلى‭ ‬حليفها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

ويزداد‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬مؤخرا‭ ‬على‭ ‬قلق‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬إزاء‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وقد‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬أهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬إيرانية‭ ‬وإمدادات‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬

لكن‭ ‬نيرانا‭ ‬صديقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬بنيران‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬عقدت‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هناك‭.‬

وقامت‭ ‬روسيا‭ ‬مؤخرا‭ ‬بتحديث‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ ‬بأنظمة‭ ‬إس-300،‭ ‬وقالت‭ ‬دمشق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الأنظمة‭ ‬ستجعل‭ ‬إسرائيل‭ ‬“تفكر‭ ‬مليا”‭ ‬قبل‭ ‬شن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الغارات‭.‬