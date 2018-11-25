الحدث التاريخي

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فاتح عبد السلام

كان حدثاً تاريخياً كبيراً ، حين أقر قادة الدول الاوروبية خروج بريطانيا من الاتحاد الذي ضمهم معاً مدة ست واربعين عاماً ، بعد استفتاء شعبي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي ، بحسب رؤاهم في البحث عن مصالحهم الوطنية .

الدرس البريطاني يجب ان يكون نصب عيون العرب في معنى البحث عن المصالح بعيداً عن روابط مؤسساتية باتت شكلية ولا تقدم لهم شيئاً. العرب مدعوون لمراجعة منجزهم من خلال الجامعة العربية التي قامت من أجل لم شمل العرب في حين لم تظهر لها أية فاعلية في حل خلافات بين دولة واخرى أو تمثيل العرب امام العالم بوصفهم كتلة سياسية واحدة ذات ارادة واضحة .

حروب قامت ودول جرى احتلالها واخرى احترق نصفها بالنار ودول تمنعها شعرة واحدة وقيام حرب طاحنة مع دول عربية اخرى ، ولا تزال الجامعة العربية خارج التأثير في ما يجري على الواقع المرير ، ولا نراها إلاّ مؤسسة باهتة الاداء وضعيفة الفاعلية ،وأحياناً يرى فيها العرب عبئاً مالياً عليهم عند اقرار موازنتها التي تمولها الدول العربية ، وكأنها اموال تذهب للمجهول .

هناك مَن يقول انّ الجامعة العربية تنسق عقد مؤتمرات القمة العربية وتحمل أحياناً الرسائل بين الدول المتخاصمة ، لكن اهداف قيام الجامعة ليست من اجل هذه الخطوات الاجرائية العادية . كان لابد أن تتطور فكرة الجامعة العربية وتتحول الى عمل مؤسساتي ملزم للعرب ، فالجامعة لم تستطع ان تحقق تحوّل القمم العربية الى مؤسسات ترعى قراراتها في المتابعة والتنفيذ .

كما ان الخلافات البينية العربية كانت اكبر من ان تجرؤ الجامعة على التدخل فيها .

لم تحدث وقفة اعادة النظر في العمل المؤسساتي العربي المشترك . ليس بالضرورة أن نفكر في حل الجامعة او تحويل وجودها الى مؤسسة اخرى لأن الانسحاب منها او البقاء فيها لا يضر بأية مصلحة عربية داخلية ،لأن تأثير الجامعة سطحي .

لابد أن تتبنى الجامعة مشروعاً عربياً عملاقاً لتطويرها ، والاجدر بها ان تنتهج طريقي حل الخلافات العربية وقيام السوق العربية المشتركة الفاعلة بما فيها مشاريع الطاقة وتناقل الثروات البشرية.

بريطانيا. وجدت ان الاتحاد الاوروبي بات عبئاً عليها وان فوائده ليست بالمستوى الذي لا تستطيع الوصول اليه وحدها ، فكان القرار بالرغم من وجود نزعة عارمة في الشارع من رفض الاستفتاء الذي تحول الى قرارات نهائية لا رجعة فيها مطلقاً .

رئيس التحرير – الطبعة الدولية