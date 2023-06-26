الحجاج يقضون التروية في منى… ويقفون غدا على صعيد عرفات الطاهر

مكة المكرمة – الزمان

يشرع نحو مليوني حاج، رحلة إيمانية في رحاب مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تستغرق 6 إيام، لحج هذا العام الهجري 1444.

وبعد مغرب يوم «الاثنين» الموافق للثامن من ذي الحجة، يكتمل عقد الحجاج في مشعر منى، حيث يبيتون ليلتهم تأسياً بالسنة النبوية المشرفة، وذلك استعداداً لتصعيدهم منذ ساعات الفجر الأولى إلى مشعر عرفات، الذي سيقفون على صعيده الطاهر طوال يوم التاسع من ذي الحجة.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، أعلنت في بيان، عن قدوم 1.655.188 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم السبت السادس من ذي الحجة.

ويحرص العديد من الحجاج على أداء الصلاة في مسجد السيدة عائشة «العمرة»، تضم نحو 90 دولة من مختلف القارات، من بينهم ألف حاج وحاجة من ذوي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.