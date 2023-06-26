الحجاج‭ ‬يتدفقون‭ ‬على‭ ‬منى‭ ‬عشية‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬عرفات

درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬تناهز‭ ‬45‭ ‬والسعودية‭ ‬توفر‭ ‬4‭ ‬مستشفيات‭ ‬و26‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا

منى‭ (‬السعودية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬بدأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1،6‭ ‬مليون‭ ‬حاج‭ ‬بالتدفق‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬باتجاه‭ ‬منى‭ ‬الاثنين‭ ‬لقضاء‭ ‬يوم‭ ‬التروية،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬شديدة‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬الحج‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسجّل‭ ‬أعدادا‭ ‬قياسية‭.‬

وفاضت‭ ‬شوارع‭ ‬منى،‭ ‬التي‭ ‬استحالت‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬خيام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بآلاف‭ ‬الحجّاج‭ ‬من‭ ‬الجنسيّات‭ ‬كافّة،‭ ‬بعدما‭ ‬سمحت‭ ‬السعوديّة‭ ‬للمسلمين‭ ‬بأداء‭ ‬الفريضة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أيّ‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الحجّاج‭ ‬وأعمارهم‭.‬

وقال‭ ‬التاجر‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬حجوج‭ (‬59‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وهو‭ ‬يغالب‭ ‬دموعه‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أؤدي‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭. ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬غير‭ ‬مصدق‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الموظف‭ ‬النيجيري‭ ‬سليم‭ ‬ابراهيم‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الحرارة‭ ‬أقوى‭ ‬سأؤدي‭ ‬الحج‭ ‬مجددا‭. ‬أنها‭ ‬تجربة‭ ‬تستحق‭ ‬العناء‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬الحرارة‭ ‬بشرب‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المياه‭.‬

مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬أنهى‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬الطواف‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬بمكة‭. ‬وحمل‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬مظلات‭ ‬ملوّنة‭ ‬للاحتماء‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬الحارقة‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬الحرارة‭ ‬44‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬ظهرا‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬بدأوا‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬طريقهم‭ ‬إلى‭ ‬منى،‭ ‬حيث‭ ‬باتوا‭ ‬في‭ ‬الخيم‭ ‬البيضاء‭ ‬المكيفة‭ ‬المتراصة‭.‬‮ ‬

واستقل‭ ‬مئات‭ ‬الألوف‭ ‬منهم‭ ‬حافلات‭ ‬مكيفة‭ ‬تدفقت‭ ‬في‭ ‬أفواج‭ ‬متتابعة‭ ‬على‭ ‬المكان،‭ ‬فيما‭ ‬أختار‭ ‬قلة‭ ‬السير‭ ‬نحوه‭ ‬من‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬سائرين‭ ‬ببطء‭ ‬شديد‭ ‬وهم‭ ‬يحتمون‭ ‬بالمظلات‭. ‬وبحلول‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬النهار،‭ ‬كانت‭ ‬المخيمات‭ ‬شبه‭ ‬مكتملة‭ ‬العدد،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬تكبيرات‭ ‬الحج‭ ‬تصدح‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬وقالت‭ ‬المعلمة‭ ‬المغربية‭ ‬جميلة‭ ‬حمودي‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬اعتمرت‭ ‬قبعة‭ ‬حمراء‭ ‬عليها‭ ‬علم‭ ‬بلادها‭ ‬بفرحة‭ ‬غامرة‭ ‬‮«‬حلمي‭ ‬تحقق‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬سأدعو‭ ‬بالخير‭ ‬لجميع‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

تقع‭ ‬منى‭ ‬في‭ ‬واد‭ ‬تحيط‭ ‬به‭ ‬الجبال‭ ‬الصخرية،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬سبعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام،‭ ‬وتتحول‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬مخيم‭ ‬واسع‭ ‬للحجاج‭.‬

في‭ ‬ذروة‭ ‬الحج،‭ ‬يتوجه‭ ‬المصلون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬جبل‭ ‬عرفات‭ ‬حيث‭ ‬يمضون‭ ‬النهار‭ ‬في‭ ‬الصلاة‭ ‬والدعاء‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادروا‭ ‬باتجاه‭ ‬مزدلفة‭ ‬للمبيت‭ ‬فيها‭ ‬ومنها‭ ‬لموقع‭ ‬رمي‭ ‬الجمرات،‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬لأداء‭ ‬طواف‭ ‬الوداع‭. ‬ووصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1،62‭ ‬مليون‭ ‬حاجّ‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السعوديّة‭ ‬الأحد‭.‬

ويتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬عدد‭ ‬الحجيج‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ (‬926‭ ‬ألف‭ ‬حاج‭)‬‮ ‬بفارق‭ ‬كبير،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تُعلن‭ ‬بعد‭ ‬أعداد‭ ‬الحجّاج‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬السعودية‭.‬‮ ‬

وتتوقّع‭ ‬السلطات‭ ‬السعوديّة‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬حاج‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬بلدا‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬موسم‭ ‬حج‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭.‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬الحكومية‭ ‬السعودية‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬تتابع‭ ‬انسيابية‭ ‬تنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬نحو‭ ‬منى‭ ‬عبر‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬‮ ‬كذلك‭ ‬وفرت‭ ‬حافلات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬تحمل‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬11‭ ‬راكبا‭ ‬لتسهيل‭ ‬تنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬بين‭ ‬المشاعر‭ ‬المقدسة‭. ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحجّ‭ ‬مرهقًا‭ ‬جسديًا،‭ ‬حتّى‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬المثاليّة‭. ‬لكنّ‭ ‬الحجّاج‭ ‬يواجهون‭ ‬تحدّيًا‭ ‬إضافيًا‭ ‬مع‭ ‬اشتداد‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬إذ‭ ‬يؤدون‭ ‬المناسك‭ ‬تحت‭ ‬شمس‭ ‬حارقة‭ ‬وفي‭ ‬أجواء‭ ‬خانقة،‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬شمس‭ ‬وحالات‭ ‬إعياء‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭. ‬وتوقع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأرصاد‭ ‬أن‭ ‬تراوح‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬بين‭ ‬43‭-‬45‭ ‬درجة‭ ‬نهارا‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭.‬ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬يحل‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬‮ ‬أشهر‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬وتموز‭/‬يوليو‭ ‬وحزيران‭/‬يونيو،‭ ‬الأكثر‭ ‬حرا‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وتمنع‭ ‬المملكة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬من‮ ‬‭ ‬الساعة‮ ‬12‭ ‬ظهرًا‭ ‬حتى‮ ‬‭ ‬الساعة الثالثة‭ ‬عصراً‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

لكنّ‭ ‬غالبية‭ ‬المناسك‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬خصوصا‭ ‬خلال‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬عرفات‭ ‬الثلاثاء‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬وطأة‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬الحارة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬حبيبة‭ ‬زوجة التاجر‭ ‬المغربي‭ ‬رحيم‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬بإعياء‭ ‬شديد‭ ‬الأحد‭ ‬تطلّب‭ ‬تدخلا‭ ‬طبيا‭.‬

وقال‭ ‬وهو‭ ‬يصب‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬وهي‭ ‬مستلقية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فندق‭ ‬محاذ‭ ‬للحرم‭ ‬‮«‬الأجواء‭ ‬حارة‭ ‬للغاية‭ ‬هنا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمغرب‭ ‬وتشعرنا‭ ‬بالإنهاك‮»‬‭. ‬‮ ‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الحجاج‭ ‬لاستخدام‭ ‬المظلات‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬كما‭ ‬أعطت‭ ‬نصائح‭ ‬مختلفة‭ ‬‮«‬لتجنب‭ ‬ضربات‭ ‬الشمس‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دعوة‭ ‬المرضى‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬لتجنب‭ ‬أداء‭ ‬المناسك‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭.‬‮ ‬

وقامت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬بتعزيز‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المقدسة‭.‬

وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إن‭ ‬4‭ ‬مستشفيات‭ ‬و26‭ ‬مركزًا‭ ‬صحيًا‭ ‬أصبحت‭ ‬جاهزة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬منى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لنشر‭ ‬190‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭.‬

وفي‭ ‬ساحات‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام،‭ ‬يتم‭ ‬رش‭ ‬الرذاذ‭ ‬المائي‭ ‬من‭ ‬أعمدة‭ ‬طويلة‭ ‬ومراوح‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬رجال‭ ‬أمن‭ ‬برش‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الحجاج‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬شارك‭ ‬نحو‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬مسلم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬تحديًا‭ ‬أمنيًا‭ ‬كبيرًا‭.‬

والإثنين،‭ ‬أعادت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬حج‭ ‬بلا‭ ‬تصريح‮»‬،‭ ‬وحذّرت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يضبط‭ ‬يحج‭ ‬بلا‭ ‬تصريح‭ ‬‮«‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50،000‭ ‬ريال‭ (‬13،300‭ ‬دولار‭).‬

وتنتشر‭ ‬سيّارات‭ ‬المطافئ‭ ‬بألوانها‭ ‬الصفراء‭ ‬المميّزة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المكان،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تسبّبت‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬منى،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬‮ ‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬سكنه‭ ‬في‭ ‬منى‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬السوري‭ ‬فواز‭ ‬عبدالله‭ (‬48‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يحج‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬اشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬لا‭ ‬توصف‭. ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬سأولد‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬