الحجاج‭ ‬العراقيون‭ ‬ينالون‭ ‬منحة‭ ‬الهدي‭ ‬

السعودية‭ ‬تعود‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الحجاج‭ ‬بأعداد‭ ‬مماثلة‭ ‬لما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬

مكة‭ ‬المكرمة‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

تستعد‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬مسلم،‭ ‬لأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬‮«‬كبير‮»‬‭ ‬مماثل‭ ‬لما‭ ‬قبل‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الذي‭ ‬حدّ‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬الحجاج‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭.‬

واعلنت‭ ‬بعثة‭ ‬الحج‭ ‬العراقية‭ ‬عن‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬بتكفل‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬‮«‬الهدي‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬الحجاج‭.‬

‮ ‬وذكرت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‮»‬‭ ‬ان‭ ‬البعثة‭ ‬خصصت‭ ‬مبلغ‭ (‬700‭) ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬لكل‭ ‬حاج‭ ‬عراقي،‭ ‬وهذا‭ ‬يتم‭ ‬تحقيقه‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬،‭ ‬مساهمة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬للتخفيف‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬وارتفاع‭ ‬اسعار‭ ‬السلع‭ ‬في‭ ‬الديار‭ ‬المقدسة‮»‬‭.‬

‮ ‬وخصص‭ ‬بعثة‭ ‬الحج‭ ‬العراقية‭ ‬‮«‬لجان‭ ‬متخصصة‭ ‬لتسليم‭ ‬مبالغ‭ ‬الهدي‭ ‬للحجاج‭ ‬في‭ ‬فنادق‭ ‬سكنهم‮»‬‭.‬

وسمحت‭ ‬السعودية‭ ‬للمسلمين‭ ‬بأداء‭ ‬فريضة‭ ‬الحج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الحجاج‭ ‬وأعمارهم،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬شهدت‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الحجاج‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬والستين‭ ‬بالحج‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الجائحة‭.‬

ويتوقع‭ ‬أنّ‭ ‬يتجاوز‭ ‬عديد‭ ‬الحجاج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬المليونين،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المناسك‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬926‭ ‬ألف‭ ‬حاج،‭ ‬بينهم‭ ‬781‭ ‬ألفا‭ ‬أتوا‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وفق‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الجوازات‭ ‬السعودية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬وصول‭ ‬نحو‭ ‬1،5‭ ‬مليون‭ ‬حاج‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬بالفعل‭ ‬عدد‭ ‬الحجيج‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭. ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تُعلن‭ ‬بعد‭ ‬أعداد‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬السعودية‭. ‬وقال‭ ‬الموظف‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أحمد‭ ‬الخطيب‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬الآتي‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أصدق‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬مكة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬مرتديا‭ ‬ملابس‭ ‬الإحرام‭ ‬البيضاء‭ ‬وهو‭ ‬يسعى‭ ‬بين‭ ‬الصفا‭ ‬والمروة‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬‮«‬أعيش‭ ‬حلما‭ ‬أتمنى‭ ‬ألا‭ ‬ينتهي‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودي‭ ‬توفيق‭ ‬الربيعة‭ ‬أنّ‭ ‬بلاده‭ ‬تستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬إسلامي‭ ‬عرفه‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬حساب‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬السعودية‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬ترحب‭ (‬بالحجاج‭) ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬إسلامي‭ ‬عرفه‭ ‬التاريخ‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬حاج‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬دولة‮»‬‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬شارك‭ ‬نحو‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬مسلم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬السنوية‭.‬

لكن‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬أجبر‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تقليص‭ ‬أعداد‭ ‬الحجاج‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬فشارك‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تم‭ ‬تطعيمهم‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

بدأ‭ ‬الحجاج‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اسبوعين‭ ‬بالتوافد‭ ‬إلى‭ ‬منافذ‭ ‬الحدود‭ ‬السعودية‭ ‬جوا‭ ‬وبحرا‭ ‬وبرا‭. ‬والخميس،‭ ‬كانت‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬تعج‭ ‬بمئات‭ ‬آلاف‭ ‬الحجاج‭ ‬بملابس‭ ‬الإحرام‭ ‬البيضاء،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬علقت‭ ‬أعلام‭ ‬دول‭ ‬مختلفة،‭ ‬نقل‭ ‬الحجاج‭ ‬إليها‭.‬

وتحدثت‭ ‬المغربية‭ ‬سعاد‭ ‬بن‭ ‬عويس‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬بُعيد‭ ‬وصولها‭ ‬برفقة‭ ‬زوجها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬جدّة،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شعور‭ ‬عجيب‭ ‬مليء‭ ‬بالأحاسيس‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬بتأثر‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬أؤدي‭ ‬فيها‭ ‬الحج‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يسهل‭ ‬ربنا‭ ‬طريقنا‮»‬‭. ‬ويمثل‭ ‬تنظيم‭ ‬الحج‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬التجمعات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬تحدّيا‭ ‬لوجستيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬إذ‭ ‬تغصّ‭ ‬خلاله‭ ‬المرافق‭ ‬السعودية‭ ‬والمواقع‭ ‬الدينية‭ ‬بالحجاج‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الملكية‭ ‬لمكة‭ ‬المكرمة‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬كونه‭ ‬غير‭ ‬مخول‭ ‬التحدث‭ ‬للإعلام‭ ‬إنّ‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬استحدثت‭ ‬مناطق‭ ‬خدمية‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬مطاعم‭ ‬وحمامات‭ ‬عامة،‭ ‬و450‭ ‬حافلة‭ ‬نقل‭ ‬عامة‭ ‬جديدة‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬أن‭ ‬استعداداتها‭ ‬تشمل‭ ‬17‭ ‬قطارًا‭ ‬مخصصًا‭ ‬لنقل‭ ‬الحجاج‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المواقع‭ ‬المقدسة‭ ‬تصل‭ ‬قدرتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬ألف‭ ‬راكب‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬حافلة‭.‬

وأطلقت‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬طريق‭ ‬مكة‮»‬‭ ‬الرامية‭ ‬لإنجاز‭ ‬كل‭ ‬إجراءات‭ ‬الحجاج‭ ‬في‭ ‬بلدانهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مرافقها‭ ‬وتسهيل‭ ‬عبور‭ ‬الحجاج‭.‬

وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬الجوازات‭ ‬السعودية‭ ‬الفريق‭ ‬سليمان‭ ‬اليحيي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنّ‭ ‬المبادرة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تشمل‭ ‬7‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وباكستان‭ ‬وبنغلادش‭ ‬وماليزيا‭ ‬والمغرب‭ ‬وتركيا‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭.‬

وقال‭ ‬اليحيي‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬جميع‭ ‬إجراءات‭ ‬الحجاج‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمتعة‭ ‬والصحة‭ ‬والتأشيرات‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬المغادرة‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬حين‭ ‬يصعد‭ ‬الحاج‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬يصبح‭ ‬وكأنه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬داخلية‭ ‬إذ‭ ‬ينزل‭ ‬من‭ ‬طائرته‭ ‬لسكنه‮»‬‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حجاجا‭ ‬يخرجون‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬طائراتهم‭ ‬إلى‭ ‬حافلات‭ ‬تقلهم‭ ‬إلى‭ ‬فنادقهم‭ ‬حيث‭ ‬سيستلمون‭ ‬حقائب‭ ‬السفر‭.‬

‭- ‬‮«‬القوة‭ ‬الناعمة‮»‬‭ ‬للسعودية‭ -‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬الحج‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬رئيسي‭ ‬للمملكة‭. ‬وتقدّر‭ ‬إيرادات‭ ‬المناسك‭ ‬والعمرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬بحوالى‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويًا،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬كوفيد‭.‬

وتشهد‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لمنصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬انفتاحا‭ ‬اجتماعيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بموجب‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬2030‮»‬‭ ‬الرامية‭ ‬لتنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬المرتهن‭ ‬بالنفط‭. ‬وهي‭ ‬تهدف‭ ‬لاستضافة‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬حاج‭ ‬ومعتمر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

ورأى‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برمنغهام‭ ‬عمر‭ ‬كريم‭ ‬أنّ‭ ‬تنظيم‭ ‬الحج‭ ‬سنويا‭ ‬يمنح‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬قوة‭ ‬ناعمة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬

لكنّه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يطرح‭ ‬تحديات‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ»إدارة‭ ‬الحشود‭ ‬ومراقبة‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬للحجاج‭ ‬وترتيب‭ ‬الإقامة‭ ‬المناسبة‮»‬‭ ‬للأعداد‭ ‬الهائلة‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬توافر‭ ‬الميزانية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وتنفيذ‭ ‬بروتوكولات‭ ‬محددة‭ ‬وكذلك‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الطقوس‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ساعد‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تنظيم‭ ‬ناجح‮»‬‭.‬

على‭ ‬مر‭ ‬العقود،‭ ‬وقعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬المئات‭ ‬بسبب‭ ‬عمليات‭ ‬التدافع‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الضيقة‭. ‬لكنّ‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬حوادث‭ ‬كبيرة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬

وأقامت‭ ‬السلطات‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬والعيادات‭ ‬المتنقلة‭ ‬وجهّزت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬ونشرت‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬مسعف‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الحجاج‭.‬

وبدأ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحجاج‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬طواف‭ ‬القدوم‭ ‬حول‭ ‬الكعبة‭ ‬ثم‭ ‬السعي‭ ‬بين‭ ‬جبلي‭ ‬الصفا‭ ‬والمروة،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المناسك‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬الأحد‭.‬

وينتقل‭ ‬الحجاج‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬منى،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬خمسة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام،‭ ‬قبل‭ ‬المناسك‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهي‭ ‬صعود‭ ‬جبل‭ ‬عرفات‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتشكّل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬حرا‭ ‬وجفافًا،‭ ‬تحديا‭ ‬إضافيا‭ ‬أمام‭ ‬السلطات‭ ‬والحجاج‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وقال‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬بعدما‭ ‬غسل‭ ‬وجهه‭ ‬بالماء‭ ‬‮«‬الجو‭ ‬حار‭ ‬وخانق‭ ‬جدا‭ ‬لكنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يمنعنا‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالحج‮»‬‭.‬