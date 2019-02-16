كلام أبيض

الحب يستعيد صوره – جليل وادي

لم أتردد لحظة في الاعلان عن احتفالي بعيد الحب كما تردد كثيرون بعضهم يُحسب على المتنورين الذين يفترض بهم مقارعة أعداء الحب الذين لا يعرفون له سوى معنى واحد، ذاك الذي أترفع عن ذكره ، ولكي يسمع به ويراه الجميع ، أعلنته في حفل بهيج حضره الأبناء والأحفاد ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي ، بل وجعلت الحب يستعيد بعضا من صوره بحسب تعبير الشاعر والكاتب المبدع عبد الزهرة زكي . أعلنته وحال نفسي يقول كم هي بائسة تلك المدن التي لا تحتفل بالحب ، وكم هو حالك ذاك الظلام الذي يخيم على عقول تفسره بما لا يليق به ؟، مع انه أسمى المعاني في الكون ، ولا تستقيم حياة بدونه . العالم يبنى للحب مدنا تنتشر البهجة في نسائمها ، وتشع الأنوار في أزقتها ، ونحن نبني للكراهية قلاعا ، وللموت أنفاقا ، وللتقاليد البالية سواتر، نطليها بالقداسة ونعجنها بالمهابة ، ويا ويل لمن يدنو من أبوابها أو نوافذها ، فيطأطىء كثيرون الرؤوس خانعين خاضعين ، وبعد حين قد يطول او يقصر ، ندرك اننا ارتكبنا من الأخطاء أعظمها ، ومن الذنوب أقبحها ، وكسرنا من القلوب أرقها ، ومن المشاعر أنبلها ، ومن التجارب عفيفها ، وهل ينفع بعد كل الذي فعلنا عض الأصابع ، ولوم النفس على تماديها ، والعقول على قصر نظرها ؟.أليس غريبا ان يُنسب عيد الحب لغيرنا وينأون بنا عنه ، ويثقفون الأبناء بما يسيء له ، وكأن الحب حكر عليهم ، وقلوبنا صم لا تعرف للحب معنى ، مع ان العراقيين كتبوا وغنوا وعزفوا له مذ وطئت أقدامهم البسيطة . فكيف يريد من وصفوا أنفسهم بحملة الراية ان نحب الأوطان من دون ان نشيع للحب أجواء زاهية ؟ فما الوطنية الا شعور بحب الوطن ، ومن لا يحب وطنه ويشعر بالانتماء له لن يجود بالنفس دفاعا عنه ، وما لم تكن المحبة قيمة عليا لن تتوحد الصفوف ، فبدونها تتصدع المجتمعات ويتمزق نسيجها ،وتُنبت الضغائن مخالبها بالأجساد ، وقد ذقنا هول مرارتها في سنوات عجاف خبرناها ، لكننا لم نتعلم من الدرس شيئا ، ولم نرسم للقادم من الأيام رؤية ، وما زال أعداء الحب يطاردونه اينما حل ، على الوجوه او على رفوف المحال او في الشوارع والحدائق العامة ، وترقبه عيون يتطاير منها شرر ، ومع كل ذلك بقي الحب حيا على مدى التاريخ ، بينما أكلت الديدان عيونا كثيرة . يشتمون الحب ويصفونه بأبشع النعوت ، وتثيرهم دمية او وردة أو لون ، ولا يتأملون بوقائع تقشعر لها الأبدان ، وليس لها من سبب سوى عوز القلوب للحب، والا بماذا نفسر حدوث 270 مئتين وسبعين حالة طلاق في شهر واحد وبمحافظة واحدة ، أعرف ان لذلك أسبابا شتى ، لكن أولها غياب الحب الذي يُنسى بفقدانه مصير الأبناء وسنوات العشرة وبريق الذكرى . صدقوني لن ترتقي الأوطان بلا محبة ، وما جوهر الأديان الا محبة ، والله تعالى محبة ان كنتم تعرفون ، فاحتضنوا الحب ومدوا له الأذرع ، وسموا الشوارع والساحات باسمه ، فما هو الا ذخيرة ليوم تدلهم فيه الخطوب ، فلا تبخسوه قيمته ، فقد ربط أجدادنا البابليون قبل آلاف السنين بين الحب والجمال والتضحية ، وهذه عشتار ، وتلك إنانا عند السومريين ، وصارت للحب آلهة ، وقيثارة تتغنى بها ، بينما أضحى الحب لدى بعضنا مرادفا للرذيلة وعارا يستوجب الغسل والتطهير ، وصار الغاسلون ابطالا صناديد، وما هم في الحقيقة الا نفر جاهل تحركه الأوهام وما أكثرها في بلادنا ، فاذا لم ندع الحب يُعلن حضوره في النور ، فسيظل يراوغ في الظلام ، وله من المسالك ما نعرف وما لا نعرف ، ولن ينفع معه غلق الأبواب مهما بلغت صلادة الأقفال.

ديالى