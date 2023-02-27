الحب في هواء – عباس فاضل الموسوي

بين يديك حكاية قديمة تعود الى العام 1985 أعيد نشرها كما هي تقديرا لواحد ممن علمنا دروسا عديدة في الحياة قبل أن يعلمنا اللغة العربية.. هو الاستاذ ( محمود فتحي الموصلي ).المقالة :من الذاكرة عنوان لبرنامج اذاعي ناجح للكاتب محمود فتحي. ما حدث بالأمس خدمني كثيرا في نبش ما في ذاكرتي . كانت الشمس قد ودعتنا قبل قليل ، والناس يتسارعون الى السيارات الواقفة في الكراج ، كنت قد انتهيت لتوي من مناقشة حادة خرجت منها مقتنعا بالنتيجة فتملكني شعور بالراحة ،في وسط مجموعة كبيرة من الناس لاحت لي ملامح أعرفها جيدا ، هو نفسه الاستاذ محمود فتحي ، لم يتغير كثيرا رغم ان شعيرات رأسه قد غزاها الشيب وبدت تحكي مسيرة العمر الطويلة .كان يدرسنا اللغة العربية في المرحلة الاعدادية ..ربما كان الدرس المفضل لدي ،أذكر يوما دخل الاستاذ محمود صفنا والابتسامة تعلو وجهه ، دقائق مضت تناول بعدها قالب الطباشير وراح يكتب على السبورة ….، لم يكن الجو باردا ، ولكن أصابع استاذنا كانت ترتجف وبدت قطعة الطباشير أثقل من كل ما حملت يداه ! لقد قرأ تساؤلات في عيوننا وعرف منها كلاما كثيرا …ثم ترك قطعة الطباشير وبدأ يناقشنا في موضوع تمثيلية قدمها التلفزيون بعنوان ( الحب في هواء فاسد ) ،لم يكن راضيا عنها وأخذ يضع التبريرات لفشلها .وقتها احسست بانه أخذ مكاننا عند تقصيرنا في أداء واجب مدرسي …! هو نفسه كان كاتب التمثيلية ..تركنا اللغة العربية ورحنا نتعلم درسا جديدا أبلغ من كل العلوم …مع دقات الجرس اقتنعت وقتها بانه كتب عملا جديدا اسمه ( الحب في هواء نقي ) تمنيت أن اتنفسه هذه الأيام ؟