الحبس تسع سنوات لرجل احتجز زوجته في حظيرة

بكين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حُكم‭ ‬بالسجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬كان‭ ‬عُثر‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬زوجته‭ ‬مقيّدة‭ ‬برقبتها،‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬أثارت‭ ‬حينها‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬القضاء‭ ‬الصيني‭ ‬الجمعة‭.‬

وتعاطف‭ ‬الصينيون‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأم‭ ‬لثمانية‭ ‬أبناء‭ ‬التي‭ ‬تسبّبَ‭ ‬لها‭ ‬ما‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬بمعاناة‭ ‬نفسية‭ ‬حادة،‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬مقيّدة‭ ‬بالسلاسل‭ ‬داخل‭ ‬حظيرة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ (‬شرق‭). ‬وأُوقف‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬الإثر‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بتهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭. ‬وأشارت‭ ‬محكمة‭ ‬الشعب‭ ‬المتوسطة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شوزهو‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬شنغهاي،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬دونغ‭ ‬زيمين‭ ‬تلقى‭ ‬حكماً‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬وستة‭ ‬أشهر‭ ‬عقب‭ ‬إدانته‭ ‬بـ‭”‬سوء‭ ‬المعاملة‭”. ‬وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬أيضاً‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬إضافية‭ ‬بتهمة‭ “‬حجز‭ ‬حرية‭” ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭. ‬ولم‭ ‬يؤيّد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬هذا‭ ‬الحكم،‭ ‬وكتب‭ ‬أحد‭ ‬الناشطين‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ “‬ويبو‭” ‬مستغرباً‭ “‬السجن‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬لتدميره‭ ‬حياة‭ ‬شخص‭”. ‬ونفت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬بدايةً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاتجار‭ ‬بالبشر،‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬القابلات‭ ‬للزواج‭.‬

وحُكم‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بالسجن‭ ‬لفترات‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬و13‭ ‬عاماً‭.‬

وأوضحت‭ ‬السلطات‭ ‬أنّ‭ ‬المرأة‭ ‬خُطفت‭ ‬من‭ ‬قريتها‭ ‬يونان‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭) ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬عُثر‭ ‬عليها‭ ‬فيه‭.‬