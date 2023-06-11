الحبس بحق زعيم جماعة أصحاب القضية

بغداد – فائز جواد

اصدرت محكمة جنح الكرخ، احكاماً بالحبس بحق 52 متهماً من الجماعة المعروفة بإسم أصحاب القضية، وحكماً اخر بالحبس لمدة سنتين بحق زعيمها. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (زعيم الجماعة استقطب اعداداً كبيرة من الشباب للإنضمام اليها، وإصدر العديد من البيانات والخطابات والكتيبات لتوزيعها بين المواطنين لإقناعهم بالفكر الذي يعتنقه، منها كتاب أضواء على المسيرة المهدوية بإعتباره الملك جبرائيل المكلَّف بإعلان الصيحة)، مشيراً الى (إنشاء العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الناس بهذا المعتقد لزيادة الاتباع والمناصرين)، واضاف ان (المتهم واصل نشر افكاره في محافظة النجف من اجل التهيؤ لإعلان الصيحة)، لافتاً الى (بثه على الموقع الالكتروني إعلان الحجة المنتظر اثناء إحياء ليلة القدر، مستغلاً وجود اعداد كبيرة من المواطنين الذين حضروا الى المحافظة لإحياء المناسبة)، واكد ان (القوات الامنية تمكنت محاصرة مقر التجمع و القبض عليه ومحاسبته استناداً لأحكام المادة 372 /5 من قانون العقوبات لسنة 1969 المعدل).