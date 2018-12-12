تحقيق البصرة تصدّق إعترافات 8 متهمين بتشكيل عصابة للخطف

الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً للقانون – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد مدة سنة واحدة على موظف في دائرة التسجيل العقاري العامة، تسبب ببيع عقارات محجوزة خلافاً لأحكام القرار (88) لسنة 2003 الخاص بحجز أموال أزلام النظام السابق. وأضاف الغزي، أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقق من المعلومات التي تشير الى وجود تلاعب وتزوير في عدد من العقارات الواقعة بمنطقة الزوية ببغداد والمسجلة بأسماء أشخاص محجوزة أموالهم وفق احكام القرار (88) لسنة 2003، وخلافاً لاحكام القرار 22 لسنة 2013 المتضمن إستفادة المحجوزة أموالهم من عقار سكني واحد، مبيناً أن (ورثة أحد أزلام النظام السابق إستفادوا من بيع عقارين بشكل مخالف للقانون، وقد أثبتت التحقيقات أن الموظف في دائرة التسجيل العقاري العامة (ن.ح.م) لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من طلب الإستفادة، فحدثت عملية البيع للعقارين). ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المفتش العام تأكيده أن (المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد مدة سنة بحق المدان، وإشعار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بفتح تحقيق مستقل بحق موظفي دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية لقيامهم بتمشية معاملة تحويل العقارين خلافاً لأحكام القرار 22 لسنة 2013، والإحتفاظ للدوائر المتضررة بالتعويض أمام المحاكم المدنية). وصدقت محكمة تحقيق البصرة الثالثة التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية اعترافات ثمانية متهمين شكلوا عصابة للخطف بالمحافظة في ناحية الهوير. وأوضح بيان ثان تلقته (الزمان) امس عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن (محكمة تحقيق البصرة الثالثة صدقت اعترافات المتهمين الثمانية بعد القبض عليهم من قبل خلية الصقور الاستخبارية لقيامهم بخطف مواطن من سكنة محافظة السماوة في قضاء المدينة ناحية الهوير بمحافظة البصرة والذي تم تحريره من خلال عملية القبض). واضاف أن (المتهمين اعترفوا ايضا امام المحكمة بمساومة ذويه على فدية مالية قدرها 50 الف دولار اميركي مقابل اطلاق سراحه)، مشيرا الى أن (المحكمة بصدد إحالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل).

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكماً بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين بعد إدانتهما بتهريب أدوية خارج البلاد. وذكر بيان ثالث أن (المحكمة الجنائية المركزية قضت حكما بالسجن المؤبد لمدانين اثنين بتهريب أدوية بعد أن تم القبض عليهم من قبل المفارز الامنية لهيئة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار). وأضاف أن (المفرزة القابضة وردتها معلومات عن مركبتين تحتويان على كمية من الادوية المعدة للتهريب وتم إيقافهما وتفتيشهما فور مرورهما وضبط كمية كبيرة من الأدوية). وأشار البيان الى ان (المحكمة وجدت الادلة الكافية لتجريم المتهمين وصدر الحكم وفق أحكام القرار 39 لسنة 1/ج المعدل بالقرار 135 لسنة 1996).