الحبر الأعظم يشكر السيستاني على إستقباله في النجف

النجف – سعدون الجابري

تسلم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، رسالة شكر من الحبر الاعظم فرنسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في محافظة النجف. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (السيستاني استقبل في منزله وفد دولة الفاتيكان برئاسة رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان الكاردينال ميغيل أنجيلو أيوزو غيكسو ،الذي سلمه رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان فرانسيس بمناسبة الذكرى السنوية لاستقباله في النجف). وكان السيستاني قد استقبل ،العام الماضي بابا الفاتيكان ،وجرى خلال اللقاء الذي وصف بالتاريخي ،التطرق الى التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسـانية في هذا العصر.