الحادث‭ ‬المروع‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬يطيح‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬وسط‭ ‬احتقان‭ ‬شعبي‭ ‬بمصر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

لقي‭ ‬ثلاثون‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتفهم‭ ‬حين‭ ‬صدم‭ ‬قطار‭ ‬مسرع‭ ‬حائطا‭ ‬عند‭ ‬طرف‭ ‬رصيف‭ ‬محطة‭ ‬رمسيس‭ ‬الرئيسية‭ ‬المزدحمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭. ‬متعددة‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬اصابة‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الى‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬المصري‭ ‬هشام‭ ‬عرفات‭. ‬وتشهد‭ ‬مصر‭ ‬بانتظام‭ ‬حوادث‭ ‬قطارات‭ ‬وطرقات‭ ‬ماساوية‭. ‬وسجل‭ ‬حادث‭ ‬قطار‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬نهار‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬العلمين‭ ‬قرب‭ ‬الاسكندرية‭ ‬(شمال)‭ ‬أوقع‭ ‬قتيلا‭ ‬وستة‭ ‬جرحى،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬الحكومية‭.‬

وفي‭ ‬القاهرة‭ ‬بدا‭ ‬أن‭ ‬القطار‭ ‬اصطدم‭ ‬بالحواجز‭ ‬الفولاذية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬السكة‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يسير‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حريق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬رمسيس‭ ‬التي‭ ‬اكتست‭ ‬جدرانها‭ ‬باللون‭ ‬الأسود‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭. ‬وشوهد‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬إطفاء‭ ‬الحريق‭ ‬المندلع‭ ‬من‭ ‬حطام‭ ‬القطار‭ ‬المتناثر‭ ‬داخل‭ ‬المحطة،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬تقوم‭ ‬بحراسة‭ ‬الموقع‭. ‬وقال‭ ‬أحمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬محلاً‭ ‬لبيع‭ ‬المجوهرات‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬عندما‭ ‬سمع‭ ‬صوت‭ ‬انفجار‭ ‬قوي‭.‬

وقال‭ ‬«هرعت‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬ورأيت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭. ‬كان‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أحمل‭ ‬فتاة‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬يدي‭… ‬رأيت‭ ‬أجساداً‭ ‬مقطعة‭. ‬لم‭ ‬أرَ‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭… ‬لم‭ ‬أعتقد‭ ‬بوماً‭ ‬أنني‭ ‬سألمس‭ ‬جثث‭ ‬موتى»‭. ‬وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬تم‭ ‬تناقلها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬القطار‭ ‬المسرع‭ ‬يصطدم‭ ‬بالحواجز‭. ‬

وغطى‭ ‬الدخان‭ ‬الكثيف‭ ‬المارة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يسيرون‭ ‬قرب‭ ‬المحطة‭.‬

وبينت‭ ‬مشاهد‭ ‬أخرى‭ ‬جرى‭ ‬تصويرها‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المحطة‭ ‬النيران‭ ‬وهي‭ ‬تندلع‭ ‬في‭ ‬القطار‭ ‬والمنصة‭ ‬المجاورة،‭ ‬والناس‭ ‬وهم‭ ‬يهرعون‭ ‬لمساعدة‭ ‬المصابين‭.‬

وفي‭ ‬صور‭ ‬نشرت‭ ‬بعد‭ ‬الحادث،‭ ‬ظهرت‭ ‬الجثث‭ ‬المبعثرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حطام‭ ‬القطار‭.‬

وأظهرت‭ ‬عدة‭ ‬مشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬المصابين‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬وهم‭ ‬يركضون‭ ‬ويطلبون‭ ‬المساعدة‭.‬

وقال‭ ‬عاطف‭ ‬أحمد‭ ‬محمود‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الزقازيق‭ ‬في‭ ‬دلتا‭ ‬النيل‭ ‬إنه‭ ‬حمل‭ ‬«20‭ ‬شخصاً‭ ‬مصاباً‭ ‬إلى‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف»‭.‬

–‭ ‬إحباط‭ ‬–

ويشتكي‭ ‬المصريون‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬إخفاق‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬لمشكلة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬المزمنة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬الطرقات‭ ‬وسكك‭ ‬الحديد‭ ‬بحالة‭ ‬سيئة‭.‬

ويلقي‭ ‬المسؤولون‭ ‬عادةً‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬الصيانة‭ ‬السيئة‭ ‬لشبكة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬المتهالكة‭ ‬بسبب‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬ونقص‭ ‬التمويل‭.‬

ووعد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬الذي‭ ‬سارع‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬بإجراءات‭ ‬قوية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬«من‭ ‬سيثبت‭ ‬خطأه‭ ‬(في‭ ‬الحادث)‭ ‬سيتم‭ ‬محاسبته‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحساب‭ ‬والمساءلة»‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات،‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬مدبولي‭ ‬قبل‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬هشام‭ ‬عرفات‭.‬

وبدا‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬أنهم‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬إخفاق‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬شبكة‭ ‬سكك‭ ‬الحديد‭.‬

وقال‭ ‬رجل‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬المنيا‭ ‬«هل‭ ‬قدري‭ ‬الموت‭ ‬(على‭ ‬الطريق)؟‭ ‬هذا‭ ‬يحصل‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭… ‬وماذا‭ ‬تفعل‭ ‬الحكومة؟»‭.‬

ووعدت‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬بأنها‭ ‬ستتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬حوادث‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

ووقعت‭ ‬مصر‭ ‬اتفاقاً‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬روسي–مجري‭ ‬لإرسال‭ ‬مدربين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬سجلت‭ ‬وكالة‭ ‬الاحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬1793‭ ‬حادث‭ ‬قطار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬من‭ ‬1249‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وفي‭ ‬آب/أغسطس‭ ‬2017،‭ ‬قتل‭ ‬40‭ ‬شخصاً‭ ‬وجرح‭ ‬المئات‭ ‬جراء‭ ‬تصادم‭ ‬قطارين‭ ‬للركاب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الاسكندرية‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬قتل‭ ‬حادث‭ ‬قطار‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البحيرة‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وجرح‭ ‬العشرات‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأشهر،‭ ‬جرح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصاً‭ ‬عندما‭ ‬خرج‭ ‬قطار‭ ‬عن‭ ‬مساره‭.‬

وأقال‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬المصري‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬لسكك‭ ‬حديد‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭.‬

وأكثر‭ ‬الحوادث‭ ‬دموية‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬عندما‭ ‬لقي‭ ‬373‭ ‬شخص‭ ‬حتفهم‭ ‬بعدما‭ ‬اندلعت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬قطار‭ ‬مزدحم‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭.‬