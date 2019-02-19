الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬يدوّخ‭ ‬العالم‭ ‬وهواوي‭ ‬تتحدى‭ ‬

بكين–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬هاجم‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الصينية‭ ‬العملاقة‭ ‬هواوي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مساعي‭ ‬أميركية‭ ‬لحظر‭ ‬الشركة‭ ‬قائلا‭ ‬بتحد‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هواوي‭ ‬«الأكثر‭ ‬تطورا»‭.‬

وقال‭ ‬رين‭ ‬تشنغفاي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬بي‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬«لا‭ ‬يمكن‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬تسحقنا»‭.‬

وأضاف‭ ‬«العالم‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬تركنا‭ ‬لأننا‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا»‭.‬

وندد‭ ‬رين‭ ‬(74‭ ‬عاما)‭ ‬بتوقيف‭ ‬ابنته‭ ‬مينغ‭ ‬وانتشو‭ ‬وهي‭ ‬المديرة‭ ‬المالية‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بتهمة‭ ‬انتهاك‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬للخطوة‭ ‬«دوافع‭ ‬سياسية»‭. ‬وتعقد‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬جلسة‭ ‬بشأن‭ ‬تسليمها‭.‬

وقال‭ ‬«نعترض‭ ‬على‭ ‬ذلك»‭ ‬مؤكدا‭ ‬«لكننا‭ ‬الآن‭ ‬نسلك‭ ‬هذا‭ ‬الطريق،‭ ‬وسنسمح‭ ‬للمحاكم‭ ‬بتسويته»‭.‬

وأضطر‭ ‬مؤسس‭ ‬هواوي‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الظل‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتجسس‭ ‬وحملة‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬لإقناع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بحظر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭. ‬ودفعت‭ ‬مخاوف‭ ‬أمنية‭ ‬بأستراليا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لحظر‭ ‬معدات‭ ‬هواوي‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬المستقبلية‭.‬

كما‭ ‬منعت‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هواوي‭ ‬لشبكة‭ ‬الجيش‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إن‭ ‬تشيكيا‭ ‬استثنتها‭ ‬من‭ ‬مناقصة‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬(22‭ ‬مليون‭ ‬دولار)‭ ‬لبناء‭ ‬بوابة‭ ‬ضرائب‭ ‬الكترونية‭. ‬ويتهم‭ ‬المدعون‭ ‬الأميركيون‭ ‬أيضا‭ ‬هواوي‭ ‬بسرقة‭ ‬أسرار‭ ‬تجارية‭ ‬ويقولون‭ ‬إنها‭ ‬قدمت‭ ‬مكافآت‭ ‬لموظفين‭ ‬لقاء‭ ‬سرقة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬منافسين‭ ‬آخرين‭.‬

وقلل‭ ‬رين‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الضغط‭ ‬المتزايد‭.‬

وقال‭ ‬«إذا‭ ‬انطفأت‭ ‬الأنوار‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬فسيظل‭ ‬الشرق‭ ‬مشعا»‭ ‬مضيفا‭ ‬«أميركيا‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬العالم»‭. ‬وأكد‭ ‬قائلا‭ ‬«حتى‭ ‬وإن‭ ‬أقنعوا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بعدم‭ ‬استخدامنا‭ ‬موقتا،‭ ‬يمكننا‭ ‬دائما‭ ‬تقليص‭ ‬حجمنا»‭.‬

وتتزايد‭ ‬المؤشرات‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬مساع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لإقناع‭ ‬حلفائها‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬هواوي‭.‬

وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬للاستخبارات‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬استخدام‭ ‬معدات‭ ‬هواوي‭ ‬للجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الاتصالات،‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬الإثنين‭. ‬ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬لم‭ ‬تسمه‭ ‬قوله‭ ‬«‭ ‬يمكن‭ ‬لدول‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬البريطانيين‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬تهديدات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬فيمكنهم‭ ‬أيضا‭ ‬طمأنة‭ ‬جمهورهم‭ ‬والإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬بأنهم‭ ‬يتصرفون‭ ‬بحذر‭ ‬للسماح‭ ‬لمزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬باستخدام‭ ‬مكونات‭ ‬صينية»‭.‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

وتجري‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬بدورها‭ ‬محادثات‭ ‬للتقليل‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬استخدام‭ ‬معدات‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالجيل‭ ‬الخامس‭ ‬للاتصالات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حظرها‭ ‬كليا‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬جاسيندا‭ ‬اردرن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬مع‭ ‬«سبارك»‭ ‬الناقل‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬مُنع‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬معدات‭ ‬الشركة‭ ‬الصينية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأضافت‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬لم‭ ‬تُستبعد‭ ‬«إطلاقا»‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭.‬